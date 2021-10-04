Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71454
ИКТ 6612
Организации 4623
Ведомства 1362
Ассоциации 521
Технологии 2564
Системы 15069
Персоны 24603
География 1310
Статьи 858
Пресса 751
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1040
Мероприятия 754

Законодательные собрания областей РФ Законодательство региональное



04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 3
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 4
15.06.2020 МТС обеспечила переход законодательных органов власти Кубани на удаленную работу 2
10.06.2020 TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 2
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 3
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 1
29.08.2018 Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 200 тысяч россиян 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1

Публикаций - 172, упоминаний - 246

Законодательные собрания областей РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8674 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 169 1
Татнефть 178 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 311 1
Татэнерго 38 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Правительство Москвы 1537 3
Правительство РФ 7399 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2109 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 2
Правительство Саратовской области 24 1
Волгоградская областная Дума 1 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 98 1
Правительство Тульской области 31 1
Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики 3 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 11 1
Администрация Липецкой области 12 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 1
Правительство Красноярского края 60 1
Администрация Псковской области 29 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Правительство Республики Коми 26 1
Администрация Смоленской области 19 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1427 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7764 1
Счётная палата Пензенской области 1 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1639 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18228 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 943 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1225 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 740 1
Microsoft Windows 10 11285 1
Microsoft Windows Server 2003 465 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 154 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Валяева Елизавета 72 2
Колодкин Александр 8 1
Россия - ПФО - Пензенская область 468 4
Россия - Российская федерация - РФ 103679 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5164 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 569 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1286 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 200 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 314 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 539 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 331 1
Россия - СЗФО - Псковская область 497 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 335 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 640 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 380 1
Россия - СФО - Омская область 503 1
Россия - ЦФО - Калужская область 748 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 628 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 644 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1884 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12014 1
Россия - ЦФО - Тульская область 951 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2082 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 916 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1023 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 352 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 72 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 2537 1
Информационное общество - Государственная программа 1168 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 33 1
Коррупция 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022