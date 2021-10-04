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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Законодательные собрания областей РФ Законодательство региональное
Публикаций - 172, упоминаний - 246
Законодательные собрания областей РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8674 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 1
|Электронная Москва - Удостоверяющий центр 169 1
|Татнефть 178 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 311 1
|Татэнерго 38 1
|Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru