Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГОСТ 28147-89
Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 63
ГОСТ 28147-89 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Алексеев Вячеслав 12 1
|Шеков Александр 1 1
|Годенко Михаил 3 1
|Халиф Юрий 3 1
|Бадаев Алексей 12 1
|Фоменко Алексей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765608, в очереди разбора - 669294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765608, в очереди разбора - 669294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru