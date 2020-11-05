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ГОСТ 28147-89
Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования


05.11.2020 «Ростех» представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на удаленке 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 1
05.08.2019 Российский VPN-клиент портировали на отечественную мобильную ОС «Аврора» 1
11.06.2019 «Микрон» представил «умный контроль» отходов для ЖКХ и торговли 1
27.12.2018 «Микрон» выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей 1
18.12.2018 InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS 1
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал» 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
14.04.2017 «Цифровые технологии» выпустили приложение для цифровой подписи на Linux и Mac 1
22.02.2017 ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
16.12.2016 «Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
25.02.2016 Выпущен первый ПК на процессорах «Байкал» 1
31.08.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ 1
24.06.2015 Acronis выпустила решение для облачного и локального резервного копирования данных 1
19.01.2015 «Инфотекс» и НЦПР представили мобильное решение для безопасной удаленной работы с ECM-системой 1
24.10.2014 ViPNet Client for Android прошел сертификацию ФСБ России по извещению об изменениях 1
06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт» 1
25.09.2014 «Актив» начал продажи «Рутокен ЭЦП Bluetooth» 1
19.09.2014 «Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ 1
03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone 1
15.01.2014 MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС» 1
11.12.2013 IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite 1
08.11.2013 ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token 1
06.11.2013 ФСБ впервые сертифицировала VPN-туннель для Android 1
14.10.2013 Программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ 1
23.05.2013 Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность» 1
14.03.2013 Digital Design выпустила новую «Защищенную почту» для iOS-устройств 1
17.12.2012 «Сигнал-Ком» выпустил новую версию программы Inter-PRO Client для защиты веб-приложений 1
17.10.2012 «Код Безопасности» выпустил технический релиз ПАК «Континент Т-10» 1
17.09.2012 СКЗИ ViPNet Client iOS сертифицировано ФСБ 1
28.02.2012 «Сбербанк России» ищет поставщика аутсорсинговых услуг 1
23.12.2011 НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 2
18.08.2011 «Инфотекс» предлагает VPN-клиент для Android с шифрованием на базе ГОСТ 28147-89 1

Публикаций - 60, упоминаний - 63

ГОСТ 28147-89 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 6
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
Microsoft Corporation 11127 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Samsung Electronics 5702 3
Микрон - Micron 365 2
АйТи 752 2
Конфидент 56 1
SharxDC - Шаркс ДатаЦентр 3 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
SAP SE 3216 1
IBM 3551 1
Lenovo Group 1639 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Acronis - Акронис 364 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Код Безопасности 365 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 6
Flash 479 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
OpenStack 347 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 7
Microsoft Windows 10 6659 5
Apple macOS X 904 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Aladdin Secret Disk 33 3
Linux OS 4267 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Java - Язык программирования 1178 2
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Infotecs - ViPNet Network Security 4 1
Microsoft Excel 436 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Infotecs - ViPNet Administrator 4 1
Амикон VPN-Key-TLS - USB-криптоустройство 1 1
Samsung Galaxy Note 558 1
SharxDC SharxBase 3 1
SharxDC Sharx 1 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Aladdin JaCarta CryptoPro 2 1
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 1
Acronis AnyData Engine 13 1
Digital Design СДУ Приоритет 3 1
Samsung Galaxy Grand 3 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Skype 1473 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
InfoWatch EndPoint Security 18 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Кабанов Владимир 174 1
Сизоненко Григорий 26 1
Горелов Дмитрий 51 1
Тебеньков Яков 10 1
Алексеев Вячеслав 12 1
Шеков Александр 1 1
Годенко Михаил 3 1
Халиф Юрий 3 1
Бадаев Алексей 12 1
Фоменко Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Восточная Европа 1682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Ростовская область 864 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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