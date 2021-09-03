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Polymatica
Полиматика


03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 4
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации 2
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 3
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 5
13.01.2021 Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС» 3
18.11.2020 «Полиматика» выпустила конструктор для самостоятельного создания дашбордов 1
24.09.2020 «ИТ-град» и «Полиматика» объявили о сотрудничестве 4
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
08.05.2020 AnalyticsHub подвела итоги первого года работы 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 2
22.07.2019 «Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
05.04.2019 Navicon пополнит портфель аналитических решений российской разработкой от «Полиматики» 6
06.08.2018 «АйТеко» вошла в десятку рейтинга CNews среди поставщиков решений для анализа данных 1
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
16.03.2018 «САЦ Минэнерго» начал использовать интерактивную карту с аналитикой по выборам Президента РФ на основе платформы Polymatica 2
17.01.2018 Polymatica и «Потенциал» разрабатывают новую ВI систему для ритейла 5
21.12.2017 Mary Kay будет использовать аналитическую платформу Polymatica в Европе 2
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 2
04.05.2017 «Полиматика» и «ХэндиСофт» представили аналитическую систему для работы с данными «1С: Предприятие» 4
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 1
03.03.2017 Люди, данные и самообслуживание – ключевые тренды рынка BI 1
27.02.2017 Аналитика на «Полиматике»: что умеет российская BI-система 8
21.02.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 2
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
02.02.2017 «Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика» 7
20.10.2016 В «Полиматике Рус» назначен новый коммерческий директор 1
20.09.2016 IBS и «Полиматика Рус» объявили о начале партнерства в области программно-аппаратных аналитических платформ 6
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 3
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 2
03.06.2016 Бизнес не хочет «импортозамещать» BI 1
02.06.2016 «Полиматика Рус» анонсировала новую версию своей отчетно-аналитической платформы 2
02.06.2016 Отчетно-аналитическая платформа «Полиматика» включена в Единый реестр российского ПО 5
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России 1
10.02.2012 Заказчики оценивают эффективность BI 4

Публикаций - 41, упоминаний - 102

Polymatica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3575 5
Luxms 14 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
Huawei 2736 5
Teradata 166 4
SAP SE 3228 4
Microsoft Corporation 11226 4
Oracle Corporation 3374 4
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 3
Росплатформа - Р-Платформа 56 3
Qlik 63 3
Прогноз 197 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Cisco Systems 2069 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Abbyy 800 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
NVision Group - Энвижн Груп 547 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Tableau Software 42 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 129 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
oneFactor 24 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Базальт СПО 206 2
Крок 1223 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Facebook 3768 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 6
Ренессанс кредит Банк 143 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпром ПАО 525 2
X5 Group 601 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 2
Аэроклуб 13 2
Тракторные заводы Концерн 24 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Роснефтегаз 3 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Global CIO 28 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Avito - Авито 171 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
S7 Airlines 80 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Роснефть НК 367 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 3 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Правительство РФ 2209 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 19
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 10
Big Data - Большие данные 1136 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
Субтехнологии 8 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Flash 480 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 6
Polymatica Dashboards 4 4
Polymatica Analytics 3 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Prognoz Platform 74 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Linux OS 4288 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 2
NetApp ONTAP 34 2
Qlikview 97 2
Microsoft Excel 440 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Luxms BI 13 2
Lua - язык программирования 16 2
Yandex Object Storage 4 2
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Ред ОС 239 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 2
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft SQL Server 799 2
Baidu 179 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
БАРС.Alpha BI 32 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Polymatica Multispheres 1 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 10 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Раевский Роман 12 10
Предтеченский Петр 18 5
Краснопольский Андрей 8 5
Громов Владимир 12 4
Сотниченко Сергей 5 4
Лисицин Евгений 13 3
Воронов Александр 8 3
Колчин Вячеслав 5 3
Карасев Павел 15 3
Леушев Андрей 63 3
Селиванов Максим 18 2
Кастильо Игорь 24 2
Волис Григорий 7 2
Сунгуров Андрей 14 2
Терехов Андрей 28 1
Братанова Ольга 1 1
Венедиктова Мария 4 1
Долгов Константин 4 1
Карев Аркадий 12 1
Урусов Виктор 42 1
Степанов Антон 56 1
Зинченко Юрий 8 1
Гуркина Ангелина 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Крысина Ольга 109 1
Зенков Александр 1 1
Путин Владимир 1831 1
Федечкин Эдуард 32 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Рустамов Рустам 169 1
Садовенко Илья 60 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Воронин Станислав 5 1
Аникин Денис 31 1
Бутенко Владимир 11 1
Баранов Роман 12 1
Комов Владимир 8 1
Зимненко Игорь 3 1
Скачков Юрий 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Азия - Азиатский регион 1532 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Северная Америка 1420 1
Россия - Дубна 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Казахстан - Республика 2661 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - Нижневартовск 112 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 4
Банковский сектор 21 3
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1992 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 3
IDC - International Data Corporation 2738 2
Gartner 2200 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770577, в очереди разбора - 674259.
Создано именных указателей - 46354.
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