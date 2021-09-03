Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Polymatica
Полиматика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 102
Polymatica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Раевский Роман 12 10
|Предтеченский Петр 18 5
|Краснопольский Андрей 8 5
|Громов Владимир 12 4
|Сотниченко Сергей 5 4
|Лисицин Евгений 13 3
|Воронов Александр 8 3
|Колчин Вячеслав 5 3
|Карасев Павел 15 3
|Леушев Андрей 63 3
|Селиванов Максим 18 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Волис Григорий 7 2
|Сунгуров Андрей 14 2
|Терехов Андрей 28 1
|Братанова Ольга 1 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Долгов Константин 4 1
|Карев Аркадий 12 1
|Урусов Виктор 42 1
|Степанов Антон 56 1
|Зинченко Юрий 8 1
|Гуркина Ангелина 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Крысина Ольга 109 1
|Зенков Александр 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Садовенко Илья 60 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Воронин Станислав 5 1
|Аникин Денис 31 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Баранов Роман 12 1
|Комов Владимир 8 1
|Зимненко Игорь 3 1
|Скачков Юрий 50 1
|CNews Analytics 1992 6
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 3
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|Gartner 2200 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770577, в очереди разбора - 674259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770577, в очереди разбора - 674259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru