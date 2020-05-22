Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ovum
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 78
Ovum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
|Пентагон - Министерство обороны США 279 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769097, в очереди разбора - 672781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769097, в очереди разбора - 672781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru