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Ovum


22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 1
30.10.2018 Oracle представила цифрового помощника Oracle Digital Assistant 1
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch 1
02.03.2018 SAP SE представила облачную версию SAP Big Data Margin Assurance 1
26.02.2018 «Рэйдикс» и Western Digital: что умеет «голливудская» СХД 1
13.02.2018 Oracle расширяет Autonomous Cloud новыми сервисами 1
19.01.2018 Ericsson представила систему 5G Radio Dot для скоростного интернета внутри зданий 1
16.05.2017 Oracle объявила о расширении европейского кластера дата-центров Oracle Cloud EU Region 1
09.06.2016 Huawei представила тенденции развития ультраширокополосного доступа в интернет 2
01.04.2016 Teradata предложила новый подход к проектированию и развертыванию «озер данных» 1
22.03.2016 Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
28.12.2015 Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft 1
25.11.2015 Ericsson выявил 8 способов увеличения дохода от мобильной передачи данных для операторов связи 1
29.10.2015 Облака растут, пока ИТ-рынок стагнирует 1
14.07.2015 Глава «Мегафона» призвал отрегулировать в России Skype и WhatsApp 1
10.06.2015 МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber 1
31.10.2014 Инвестиционные предпочтения банкиров: риски, анализ клиентов и «мобилизация» 2
28.10.2014 Teradata представила новое решение для анализа контекстных связей между людьми, продуктами и процессами 1
14.10.2014 Три ключевые тенденции на рынке банковских BPM-систем 1
19.06.2014 Контент-провайдер Intech куплен компанией inMedia 1
16.04.2014 Облака и Big Data увеличивают риск инсайдерских краж данных 2
10.04.2014 Банковская информатизация: фокус на клиентах 2
28.03.2014 Мировой ИТ-бюджет финансовых компаний достигнет $100 млрд в 2018 г. 3
30.10.2013 Oracle обновила свои продукты для интеграции данных до версии 12с 1
09.10.2013 Рынок мобильных приложений к 2016 г. достигнет $65,8 млрд 1
17.09.2013 Российские банки в 10 раз превзошли мировые показатели по росту ИТ-трат 1
07.06.2013 Рынок ИТ-услуг в мире вырастет за счет BYOD и Big Data 1
15.05.2013 Главный в мире «убийца SMS» станет доступен на Android и iOS 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
19.02.2013 Эксперты предрекают рост рынка мобильной аналитики 1
04.12.2012 Почти 80% сотрудников используют в работе личные гаджеты 1
13.11.2012 Ovum исследовала влияние ОТТ-приложений на бизнес ШПД-операторов 6
11.10.2012 К концу 2018 г. абонентская база 4G в России может достичь 20 млн пользователей 1
26.09.2012 Nominum запускает платформу для создания приложений и экосистему для сетевых операторов 1
07.05.2012 Названы четыре доминантные мобильные платформы к 2017 г. 3
20.02.2012 HP становится конкурентом Google и Microsoft 1

Публикаций - 55, упоминаний - 78

Ovum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Oracle Corporation 3363 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
SAP SE 3220 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
АйТи 753 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Samsung Electronics 5730 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Крок 1221 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Teradata Think Big 6 1
Wellink - Веллинк 17 1
Teradata 166 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Addreality 36 1
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 1
Harman Kardon 167 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Dahua Technology 34 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Ericsson 864 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
SAS Institute 597 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Western Digital Corporation - WDC 314 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Церих банк 3 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Boliden AB 2 1
СМП-Страхование 1 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ВТБ Лизинг 34 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Альфа-Банк 1127 1
Coca-Cola Company 113 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
X5 Group 600 1
Банк Зенит 132 1
X5 Group - Перекресток 205 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Advanced Reconstruction - Технология упреждающей реконструкции 2 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Безопасный город 347 1
JBOD - just a bunch of disks 40 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 215 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Oracle Cloud Platform 151 4
WhatsApp Messenger 654 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 3
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 3
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Amazon Alexa 138 2
Oracle Digital Assistant 4 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Oracle Autonomous Database OLTP 1 1
Oracle Autonomous NoSQL Database 3 1
Oracle Analytics 4 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Oracle Cloud Guard 1 1
Oracle OS Management Service - Oracle OMS 2 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Database Cloud 6 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Oracle Maximum Security Zones 2 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
Ericsson 5G Radio Dot 1 1
Oracle MatchBot 2 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
Raidix QoSmic 13 1
Teradata Listener 4 1
Teradata Appliance for Hadoop 4 1
Apple iPhone 3 383 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Office 365 769 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Григорьева Евгения 57 2
Крысина Ольга 109 2
Сергеев Александр 21 2
Мадзаева Надежда 2 1
Livingston Ted - Ливингстон Тед 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Севастьянов Алексей 23 1
Носов Николай 12 1
Герасимов Александр 40 1
Sharma Saurabh - Шарма Саураб 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Matteo Ramon - Матео Рамон Састре 1 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
Малафеев Алексей 9 1
Дремлюг Андрей 3 1
Шашмурина Ксения 5 1
Погорелова-Триппель Наталья 3 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Егоров Вадим 9 1
Кузнецов Александр 75 1
Соколов Дмитрий 45 1
Таврин Иван 83 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 1
Кошелев Константин 6 1
Коробов Евгений 22 1
Кузнецов Сергей 82 1
Глазков Александр 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 9
Европа 3788 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Европа Западная 618 3
Восточная Европа 1691 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Индия - Республика 2181 2
Япония 2811 2
США - Торонто 65 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Индия - Мумбаи 52 1
Япония - Осака 14 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Украина 3398 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Австралия - Сидней 54 1
Канада - Монреаль 30 1
Европа Центральная 106 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Сингапур - Республика 808 1
Америка 466 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Канада 1311 1
Израиль 725 1
Южная Африка 159 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Великобритания - Лондон 828 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Piper Jaffray 65 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769097, в очереди разбора - 672781.
Создано именных указателей - 46354.
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