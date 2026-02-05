Вслед за памятью резко подорожают серверные процессоры. Виноваты производители и их внутренние проблемы

Серверные процессоры подорожают

Согласно отчету аналитической фирмы Omdia, на рынке наблюдаются проблемы с поставками серверных процессоров, что, вероятно, приведет к росту цен на них. Это, в свою очередь, скажется на общей стоимости каждой отдельно взятой серверной системы в сборе.

По оценке аналитиков, серверные CPU могут подорожать на 11-15% в результате образовавшегося дефицита. Как отмечает The Register, это весьма консервативная оценка, которую эксперты дают, принимая во внимание тот факт, что крупнейшими клиентами вендоров серверных процессоров являются облачные провайдеры – гиперскейлеры. Такие компании обычно обговаривают цены на закупаемые комплектующие заранее, а заключаемые ими договоры о поставках рассчитаны на длительный срок.

Причины дефицита

Omdia считает, что наметившийся дефицит CPU обусловлен – по крайней мере частично – сложностью перераспределения объемов продукции, производимой в соответствии с различными технологическими процессами.

Сегодня вендоры выпускают множество линеек процессоров одновременно и притом по разным нормам, например, 3 нм и 5 нм – как в случае с AMD. В подобных условиях, чтобы ответить на резко возросший спрос на «3-нанометровые» CPU, требуется ввести в эксплуатацию дополнительные производственные мощности либо использовать имеющиеся, но занятые на производстве «5-нанометровых». Такого рода перепрофилирование производства является сложной задачей, на решение которой уходит значительное количество времени.

Возникновению дефицита серверных CPU также способствовали более низкие показатели выхода годных к использованию чипов, чем ожидали производители. В частности, довольно высокий процент брака при освоении техпроцессов 18A и 2 нм демонстрировали компании Intel и Samsung.

Снежный ком проблем цепочек поставок

Проблемы с поставками процессоров только усугубят уже существующие проблемы цепочек поставок ИТ-оборудования, основным источником которых является нынешняя нехватка компьютерной памяти на рынке, в первую очередь DRAM.

В январе 2026 г. аналитики TrendForce спрогнозировали рост контрактных цен на DRAM по итогам I квартала 2026 г. на 60%. Однако уже в начале февраля скорректировали свой прогноз в сторону дальнейшего удорожания актива, ставшего особо ценным в связи со всплеском интереса к технологиям искусственного интеллекта. Актуализированная версия прогноза тайваньских экспертов предполагает увеличение контрактных цен на 90-95% в течение первых трех месяцев 2026 г.

Флеш-память NAND, используемая в твердотельных накопителях (SSD), как ожидается, тоже подорожает – примерно на 30% по итогам I квартала 2026 г.

Рынку пророчат рост

Несмотря на все трудности, глобальный рынок серверов вырастет на 12% в штуках по итогам 2026 г., прогнозирует Omdia. Увеличение объема закупок эксперты связывают с приближением даты запланированного обновления парка серверов общего назначения в ряде компаний.

Что касается специализированных серверов, предназначенных для ИИ-нагрузок, Omdia оценивает поставки на уровне на 71 тыс. серверных стоек с оборудованием общей мощностью в 100 кВт. Преимущественно это интегрированные системы Nvidia NVL72 (занимает серверный шкаф размером 48U).

Эксперты Omdia считают, что в 2027 г. ИИ-отрасль не только не умерит свой аппетит к вычислительному оборудованию, но и увеличит объемы его закупки на 56% год к году. Мощность оборудования в стойке (шкафу) удвоится и составит 200 кВт.