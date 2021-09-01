Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBS Platformix
ИБС Платформикс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 148
IBS Platformix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Великожон Дмитрий 5 2
|Гладкий Александр 2 2
|Щербаков Борис 20 2
|Мартиросов Давид 9 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Юнусова Динара 1 1
|Полихрониди Георгий 1 1
|Козырева Татьяна 4 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Старков Петр 3 1
|Сидоров Сергей 22 1
|Квашук Сергей 13 1
|Аверин Алексей 3 1
|Алабушев Александр 1 1
|Рейтман Александр 1 1
|De Nuccio Kevin - Де Нуччо Кевин 1 1
|Заединов Руслан 40 1
|Федоров Андрей 15 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Ровенский Олег 1 1
|Вышлов Андрей 20 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Малько Александр 1 1
|Черепенников Антон 52 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Яшин Евгений 6 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Баланова Светлана 29 1
|Белов Кирилл 14 1
|Делицын Леонид 94 1
|Засохлин Иван 8 1
|Минаев Игорь 3 1
|Gartner 2193 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764836, в очереди разбора - 668523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764836, в очереди разбора - 668523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru