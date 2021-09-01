Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

IBS Platformix
ИБС Платформикс


01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 4
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
06.04.2021 IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА 3
09.11.2020 Как цифровизуются системы безопасности в промышленности 2
02.10.2020 IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение 4
02.10.2020 Дмитрий Великожон, «Главстрой»: Какие технологии усиливают позиции компаний на российском рынке недвижимости 4
15.09.2020 «Главстрой» модернизировал ИТ-инфраструктуру при участии IBS Platformix 2
04.08.2020 IBS Platformix построила дата-центр «ОДК-Пермские моторы» 1
31.10.2019 В сервисный центр системного интегратора Oberon назначен новый директор 1
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 1
26.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 1
24.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов 1
18.12.2018 Представительство Commvault в России и СНГ назначило нового директора 1
17.12.2018 IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО 3
17.09.2018 Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока 1
21.08.2018 Сетевая инфраструктура для развития бизнеса «Фирмы «Август» 4
21.08.2018 Модернизация сети ЦКБ ГА 2
10.08.2018 Почему подключение к ГосСОПКА задерживается 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
27.02.2018 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru 3
12.10.2017 Сбербанк раздал 5,2 млрд на зарубежное «железо» и готов раздать еще больше 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» 1
30.06.2017 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода» 4
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 3
22.11.2016 IBS Platformix усиливает экспертизу с RFID-решениями «АйТиПроект» 2
17.11.2016 IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ 4
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 1
17.10.2016 В Москве пройдет ИТ-мероприятие Violin Forum 2016 1
01.11.2015 Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 1
12.10.2015 Бесплатный семинар: SDS-технологии, или как на порядок повысить эффективность хранения данных 2
30.09.2015 В поисках эффективности крупный бизнес похоронил диск 1
18.09.2015 Банк «Открытие» перешел на резервное копирование как сервис 2
09.09.2015 IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер» 2
08.09.2015 Violin Forum 2015 обещает похоронить диск 1
12.05.2015 Райффайзенбанк – виртуальные рабочие места для реальных пользователей 1
26.01.2015 IBS Platformix продемонстрирует возможности решения по виртуализации рабочих станций 3
24.11.2014 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру «Русславбанка» 1

Публикаций - 82, упоминаний - 148

IBS Platformix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 11
iTeco - Ай-Теко 718 7
Microsoft Corporation 11110 7
IBM 3546 6
SAP SE 3216 6
Cisco Systems 2044 6
Softline - Софтлайн 1474 4
Dell EMC 2411 4
Инфосистемы Джет 675 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Huawei 2731 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ланит Treolan - Треолан 95 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Dell Technologies 133 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
VMware 1829 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Comptek - Комптек 53 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
КНС Групп - Yadro 124 2
АйТи 752 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 2
Brocade Communications Systems 141 2
Nvidia Corp 2028 2
Violin Systems - Violin Memory 22 2
Merlion - Мерлион 275 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Fortinet 287 1
Veritas Technologies 74 1
Commvault 148 1
Proget Software 6 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 1
Google LLC 7158 1
NortonLifeLock (Symantec) 780 1
Lenovo Group 1638 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
РусславБанк - РСБ 147 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Главстрой 7 2
Decathlon Казахстан 1 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ЦКБ ГА - ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации 4 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
ТС-инжиниринг 6 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
4CIO 12 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Flash 476 2
OpenStack 347 1
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное архивирование информации - Хранения данных крупных предприятий 2 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
DDR - Double data rate 1071 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 3
Nvidia GRID vGPU 37 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Dell EMC XtremIO 12 1
VMware vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 14 1
Symantec NetBackup 49 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
IBM Power9 21 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Citrix XenServer 86 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 1
Cisco CMS - Cisco Meeting Server 5 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Cisco Prime Infrastructure 7 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Yadro Vesnin - Сервер 14 1
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 3 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Cisco Webex Room 7 1
Proget MDM - Proget Mobile Device Management 6 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Apache Hadoop 339 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
Великожон Дмитрий 5 2
Гладкий Александр 2 2
Щербаков Борис 20 2
Мартиросов Давид 9 1
Ведехин Игорь 23 1
Юнусова Динара 1 1
Полихрониди Георгий 1 1
Козырева Татьяна 4 1
Горбачевский Никита 3 1
Старков Петр 3 1
Сидоров Сергей 22 1
Квашук Сергей 13 1
Аверин Алексей 3 1
Алабушев Александр 1 1
Рейтман Александр 1 1
De Nuccio Kevin - Де Нуччо Кевин 1 1
Заединов Руслан 40 1
Федоров Андрей 15 1
Кочаров Григорий 13 1
Ровенский Олег 1 1
Вышлов Андрей 20 1
Ананьев Алексей 88 1
Малько Александр 1 1
Черепенников Антон 52 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Яшин Евгений 6 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Карачинский Анатолий 74 1
Баланова Светлана 29 1
Белов Кирилл 14 1
Делицын Леонид 94 1
Засохлин Иван 8 1
Минаев Игорь 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Казахстан - Республика 2637 3
Европа 3766 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - Вологодская область - Череповец 116 2
Украина 3374 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Нидерланды 976 1
Китай - Тайвань 593 1
Польша - Республика 831 1
Ирландия - Республика 364 1
Япония 2792 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Монголия 172 1
Россия - Хабаровск 623 1
Грузия 691 1
Россия - Пермь 740 1
Россия - Владивосток 864 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Commvault Certified - Commvault Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Gartner 2193 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Violin Forum 2 2
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Dell Solutions Forum 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764836, в очереди разбора - 668523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще