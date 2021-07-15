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DHL Express


15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 4
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 4
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 2
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1
21.10.2020 Check Point: в третьем квартале в каждой пятой фишинг-атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft 3
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
10.06.2019 Хакер с хорошей репутацией продает доступ в сети Symantec и ООН 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.11.2018 Продажи российских интернет-магазинов за границу растут колоссальными темпами 1
15.11.2018 Выходят улучшенные Google Glass не для всех. Опрос 1
11.09.2018 DHL Express запустила в России онлайн-оплату экспресс-доставки 4
20.07.2018 Mastercard и СКБ «Контур» открыли доступ к бесплатной проверке контрагентов 1
19.06.2018 eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров 8
02.02.2018 SAP признана самым дорогим немецким брендом 1
04.10.2017 Российский аналог Hyperloop выходит на pre-ICO 1
18.07.2017 «Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео 1
27.04.2017 На рынок выходит российское решение для управления питанием в ЦОДах 1
22.12.2016 ИТ ломают традиционные взгляды на логистику 1
23.09.2016 В российском онлайн-магазине Apple начали собирать компьютеры под заказ 1
18.08.2016 «Альфа-Банк» и DHL Express запустили бесплатную доставку корпоративных банковских карт 3
23.06.2016 Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка 1
18.04.2016 Виртуальные офисы SOCOCO заработали на русском языке 1
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора 1
21.09.2015 Алина Кисина возглавила департамента по развитию электронной коммерции eSolutions 3
01.10.2014 Контакт-центры требуют инноваций 2
26.09.2014 Контакт-центры готовы к новому раунду инноваций 2
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
15.09.2014 Dassault Systèmes завершила приобретение Quintiq 1
10.09.2014 В Дании работает облачная платформа для борьбы с просрочкой платежей по контрактам 1
04.08.2014 Dassault Systèmes купила поставщика ПО для работы с цепочками поставок Quintiq 1
30.04.2014 Российские контакт-центры переживают «третью эру» развития 1

Публикаций - 82, упоминаний - 144

DHL Express упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 7
Samsung Electronics 5686 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Microsoft Corporation 11110 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Ланит Интеграция 101 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 2
Facebook 3766 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SAP SE 3216 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
PTV Group 18 1
PayPal 441 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Trend Micro 342 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 30 1
General Electric - Дженерал электрик 120 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Микротест 177 1
Comodo 25 1
Paragon Software Group - PSG 173 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 5 1
SEC Consult Services 931 1
SOCOCO 7 1
Alphabet X - The Moonshot Factory 1 1
Sigrand - Сигранд 1 1
IBM 3546 1
NortonLifeLock (Symantec) 780 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
3753 1
Check Point Software Technologies 447 1
Oracle Corporation 3355 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Росводоканал 44 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Черкизово ГК 73 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
X5 Group 599 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Почта России ПАО 1574 3
eBay Inc 531 3
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
Liebherr 35 2
Альфа-Банк 1126 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Открытие ФК 538 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Норникель - Норильский никель 178 2
BMW 250 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 390 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Связь-банк 78 1
Почта Банк 289 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
ВТБ Лизинг 34 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Volvo Cars 155 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
UPS 36 1
Pony Express 55 1
Почтовые технологии 12 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Счётная палата РФ 460 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Электроника 63 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 3
Google Android 10751 3
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 3
Apple iOS 5742 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
DeviceLock DLP 42 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Nestle KitKat 161 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Google Glass OS 2 1
AMD FirePro - графический адаптер 25 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft SQL Server 795 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
Microsoft Windows 853 1
Linux OS 4265 1
WhatsApp Messenger 654 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Office 1942 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6652 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Путин Сергей 36 5
Демидов Сергей 50 5
Нуйкин Андрей 27 5
Мунтян Алексей 7 5
Плешков Алексей 42 5
Самохина Ирина 4 4
Шевченко Владимир 135 4
Лукьянов Михаил 6 4
Тарасевич Василий 8 4
Исанин Антон 28 4
Беляев Владислав 65 4
Соколовский Александр 36 4
Путятинский Сергей 53 4
Пегасов Сергей 52 4
Аксаков Анатолий 98 4
Дьяченко Валерий 66 4
Кретов Илья 11 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 3
Мартынцев Алексей 3 2
Клинскова Анна 2 2
Беттгер Кристиан 11 1
Сулин Алексей 3 1
Ананьин Алексей 60 1
Жуков Андрей 2 1
Мошаров Антон 2 1
Вахонин Сергей 9 1
Tillman Alicia - Тиллман Алисия 1 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Емельченков Сергей 83 1
Теличева Наталья 125 1
Осипенко Александр 1 1
Строков Алексей 1 1
Чамара Денис 57 1
Нуралиев Борис 205 1
Натрусов Артем 121 1
Петров Михаил 88 1
Рахметов Руслан 23 1
Матвеева Татьяна 83 1
Дягилев Василий 83 1
Кирюшин Сергей 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Европа 3766 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Украина 3374 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Россия - Республика Крым 626 4
Казахстан - Республика 2637 4
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Восточная Европа 1682 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Европа Западная 615 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - Саратовская область 344 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Воронежская область 397 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Омская область 384 2
Израиль 722 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Ростовская область 863 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Самарская область 562 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CNews Analytics 1991 4
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