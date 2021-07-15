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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DHL Express
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 144
DHL Express упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Сергей 36 5
|Демидов Сергей 50 5
|Нуйкин Андрей 27 5
|Мунтян Алексей 7 5
|Плешков Алексей 42 5
|Самохина Ирина 4 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Лукьянов Михаил 6 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Исанин Антон 28 4
|Беляев Владислав 65 4
|Соколовский Александр 36 4
|Путятинский Сергей 53 4
|Пегасов Сергей 52 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Дьяченко Валерий 66 4
|Кретов Илья 11 3
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 3
|Мартынцев Алексей 3 2
|Клинскова Анна 2 2
|Беттгер Кристиан 11 1
|Сулин Алексей 3 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Жуков Андрей 2 1
|Мошаров Антон 2 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Tillman Alicia - Тиллман Алисия 1 1
|Андрущенко Иннокентий 2 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Теличева Наталья 125 1
|Осипенко Александр 1 1
|Строков Алексей 1 1
|Чамара Денис 57 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Натрусов Артем 121 1
|Петров Михаил 88 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Дягилев Василий 83 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764589, в очереди разбора - 668276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764589, в очереди разбора - 668276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru