Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Chronopay
Хронопэй
Хронопей Сервисез
Электронная платёжная система


23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 10
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 2
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 2
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 5
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн 1
07.06.2019 Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ» 2
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 1
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 3
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 3
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 1
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам 4
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 1
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay 2
23.03.2016 ChronoPay запустил услугу денежных переводов с карты на карту 2
17.03.2016 ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли» 2
11.12.2015 Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA 3
01.12.2015 Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский 3
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato 2
07.08.2015 ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию 2
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей 2
16.07.2015 Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay 2
10.07.2015 ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве 2
02.07.2015 Знаменитый проект «Росправосудие» получил поддержку ChronoPay 2
22.01.2015 ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации» 3
18.12.2014 «Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам 2
05.12.2014 ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы 2
20.11.2014 ChronoPay предложил рынку платёжный IVR 3
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 1
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 1
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу 6
28.03.2014 Qiwi продала 49% «Деньги.Онлайн» за $1 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
12.12.2013 Госдума разрешила ФСБ заниматься информационной безопасностью страны 1

Публикаций - 139, упоминаний - 264

Chronopay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Verisign 59 4
I-Defence 4 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
Google LLC 7144 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Webmoney 330 2
SAP SE 3211 2
Синтерра - Synterra 565 1
Spamhaus 15 1
Orange Data 8 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
EA - Electronic Arts 906 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
АФК Система ПАО 994 1
Microsoft Corporation 11060 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Assist - Ассист 125 9
Аэрофлот 493 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
CyberPlat - КиберПлат 202 5
Альфа-Банк 1123 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ24 583 2
Airbnb 62 1
Sapato.ru 18 1
МДМ Банк 150 1
KupiVip 75 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
AliExpress 275 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 13
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 9
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Тушинский районный суд города Москвы 8 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Хамовнический районный суд города Москвы 3 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Московский окружной Военный суд 1 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Администрация Президента РФ 267 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Демократическая политическая партия США 36 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Фишинг - Phishing 96 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
Microsoft Windows 10 6629 2
Crutop 8 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
Rx-Promotion 9 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple macOS 922 2
Apple iOS 5741 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10750 1
Symbian OS 776 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Apple iTunes Store 570 1
Microsoft Windows Live Hotmail 94 1
Spamdot.biz 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Врублевский Павел 75 14
Михайлов Сергей 37 9
Докучаев Дмитрий 14 6
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
Стоянов Руслан 30 5
Артимович Дмитрий 19 5
Фомченков Георгий 9 4
Артимович Игорь 20 4
Ковыршин Алексей 7 3
Пермяков Максим 22 3
Скороходов Сергей 1 1
Зенкин Денис 100 1
Голенков Руслан 1 1
Вишневский Игорь 2 1
Окулева Мария 1 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Левашов Петр 2 1
Мальцев Станислав 4 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Кистень Алексей 1 1
Холязников Владимир 13 1
Рубацкий Александр 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Герасимов Андрей 21 1
Путин Владимир 1824 1
Сычев Артем 48 1
Иванов Сергей 170 1
Яровая Ирина 63 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Логинов Александр 34 1
Озеров Виктор 26 1
Зверева Татьяна 9 1
Гусак Александр 1 1
Гусев Игорь 8 1
Жиленков Михаил 1 1
Тевс Михаил 2 1
Патрушев Николай 15 1
Маурин Владимир 1 1
Скорик Владимир 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Украина 3361 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Европа 3745 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Канада - Нью-Денвер 4 4
Беларусь - Белоруссия 2087 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Канада 1301 3
Индия - Республика 2169 3
Азия - Азиатский регион 1513 2
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
США - Иллинойс 75 2
США - Аризона 95 2
Америка 457 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Испания - Королевство 1251 1
Европа Западная 612 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Таиланд - Королевство 359 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - Рязанская область 314 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Южная Африка 159 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 14
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
РИА Новости 654 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
РосПравосудие 10 1
CNews Analytics 1988 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще