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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AC&M-Consulting
Advanced Communications and Media



05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
15.06.2018 mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online 1
09.02.2017 МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области 1
15.12.2014 Больше половины россиян согласны на аудиорекламу в обмен на доступ к качественному музыкальному контенту 1
01.10.2013 Google запустил музыкальный сервис в России 1
13.08.2013 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка? 1
12.07.2013 Телеком-операторы ищут пути монетизации интернета 1
07.03.2013 Мобильный интернет в России: игра по правилам бизнеса 2
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1
30.01.2013 Мобильный интернет для B2B: секреты популярности 2
25.12.2012 Web collaboration: бизнес в режиме онлайн 1
29.03.2012 Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД 1
01.07.2009 Россия: число абонентов «домашнего» ШПД в мае выросло на 1,7% 2
17.10.2008 Сентябрь 2008: число абонентов мобильной связи в России достигло 179,54 млн. 1
17.09.2008 Число абонентов сотовой связи в РФ в августе выросло на 0,88% 1
17.07.2008 Число абонентов сотовой связи в РФ в июне выросло на 1,19% 1
18.06.2008 Число абонентов сотовой связи в РФ в мае выросло на 0,93% 1
16.05.2008 Число абонентов сотовой связи в РФ в апреле увеличилось на 0,79% 1
20.03.2008 Число сотовых абонентов на Украине в феврале снизилось на 0,3% 1
19.03.2008 Число сотовых абонентов в РФ в феврале выросло на 0,95% 1
15.02.2008 Число сотовых абонентов в РФ в январе 2008 г. снизилось на 4,6% 1
15.11.2007 Число абонентов сотовой связи в РФ в октябре увеличилось на 1,23% 1
16.10.2007 Число сотовых абонентов в РФ увеличилось на 0,97% 1
10.10.2007 "Евросеть" прирастет регионами, но маржу снизит 1
19.09.2007 Уровень проникновения сотовой связи в Петербурге незначительно вырос 1
18.09.2007 Число абонентов «МегаФона» в августе выросло на 1,97% 1
18.09.2007 Число сотовых абонентов в РФ в августе увеличилось на 1,19% 1
17.08.2007 Число абонентов сотовой связи на Украине в июле выросло на 1,13% 1
17.08.2007 Число абонентов сотовой связи в РФ за июль увеличилось на 0,9% 1
13.07.2007 Абонентская база «МегаФона» выросла на 1,4% 1
13.07.2007 Число абонентов сотовой связи в РФ за июнь увеличилось на 1,1% 1
13.07.2007 Уровень проникновения сотовой связи в Петербурге незначительно упал 1
15.06.2007 Количество абонентов сотовой связи на Украине в мае увеличилось на 0,19% 1
15.06.2007 Число абонентов «МегаФона» в мае выросло на 1,2% 1
15.06.2007 Проникновение сотовой связи в Петербурге выросло 1
18.05.2007 На сотовом рынке Украины наблюдается спад 1
12.04.2007 AC&M: Число пользователей сотовой связи в России в марте увеличилось на 1% 1
15.03.2007 AC&M: Число пользователей сотовой связи в РФ выросло на 0,76% 1
18.01.2007 «Большая тройка» переберется в СНГ? 1
13.12.2006 Ericsson представила данные об объеме рынка профессиональных услуг 2

Публикаций - 93, упоминаний - 118

AC&M-Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 25
СМАРТС Компания 505 16
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 15
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 7
Ростелеком - Связьинвест 1657 6
АФК Система ПАО 1624 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Yota - Скартел 703 3
Nokia Corporation 5235 2
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Сибчелендж - Красноярский GSM 7 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
UMC - United Microelectronics Corporation 272 2
Сонет 142 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 617 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 180 1
TracFone Wireless 3 1
Telkom Indonesia - Telkomsel 17 1
Huawei 2996 1
ИнтерКом 11 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 1
Sony Ericsson 1032 1
Ростех - Ростехнологии 2334 1
Yandex - Яндекс 4582 1
Dream Industries 8 1
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 1
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 1
Huawei Technologies 388 1
LG Electronics 3134 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 2
Евросеть 1342 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Почта России ПАО 1798 1
Связной ГК 1085 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 1
Альфа-Групп 592 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 1
ВТБ24 622 1
Dixis - Диксис 343 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1992 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Президент Российской Федерации 1731 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 107 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 126 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 633 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 92 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6289 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 96 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 219 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2648 1
Умные платформы 577 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 916 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 1
Google Android 11673 2
Google Play - Google Store - Android Market 2638 2
Rovio Mobile - Angry Birds 108 1
Google YouTube - Видеохостинг 2178 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 1
Google Play Music 56 1
Microsoft Lync 295 1
Apple iTunes Store 1032 1
Nokia 3310 59 1
Google+ Социальная сеть 199 1
Яндекс.Музыка 142 1
Яндекс.Диск 123 1
СПАРК-Интерфакс 113 1
C# - C Sharp - Язык программирования 218 1
Microsoft Office 365 797 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 1
Microsoft Skype 1885 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
Apple - App Store 2355 1
Microsoft Windows 10 10129 1
Apple iOS 6248 1
Погребинский Антон 45 4
Алексеев Михаил 22 3
Саяпина Елена 39 2
Гирев Андрей 75 1
Хрусталь Оксана 25 1
Москалева Татьяна 73 1
Соковнин Ярослав 2 1
Савватин Максим 60 1
Проколов Роман 48 1
Филимонов Сергей 45 1
Астафьева Ирина 35 1
Осокина Полина 24 1
Волошин Кирилл 20 1
Кирюхина Кира 7 1
Яковлев Михаил 17 1
Гуляева Татьяна 36 1
Минаев Артем 26 1
Шатиков Александр 18 1
Шуклин Андрей 22 1
Мосеев Виталий 16 1
Толпежников Тимофей 11 1
Каледин Виктор 12 1
Кудряшов Антон 8 1
Лещенко Михаил 15 1
Черников Вячеслав 1 1
Кузьмин Сергей 33 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 1
Малис Александр 155 1
Иванов Антон 46 1
Кириченко Игорь 44 1
Шойгу Сергей 84 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 36 1
Сердюков Анатолий 78 1
Кочетков Владислав 247 1
Борисов Александр 33 1
Калачников Алексей 7 1
Осадчая Екатерина 47 1
Адоньев Сергей 32 1
Путин Владимир 2443 1
Медведев Дмитрий 1590 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26703 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 21
Украина 5529 12
Беларусь - Белоруссия 3207 10
Таджикистан - Республика 712 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3788 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 330 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 245 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 2
Узбекистан - Республика 1255 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 2
Европа Восточная 2815 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9517 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 330 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 1
Кипр - Республика 355 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Румыния 547 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 920 1
Малайзия 740 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 270 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 12 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 5
Ведомости 275 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 2
Yankee Group 161 2
IDC - International Data Corporation 4527 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
comScore 304 1
TeleGeography Research 39 1
In-Stat/MDR 63 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
МТС Телеком Идея 51 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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