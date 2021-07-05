Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AC&M-Consulting
Advanced Communications and Media
Публикаций - 93, упоминаний - 118
AC&M-Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
|Погребинский Антон 45 4
|Алексеев Михаил 22 3
|Саяпина Елена 39 2
|Гирев Андрей 75 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Соковнин Ярослав 2 1
|Савватин Максим 60 1
|Проколов Роман 48 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Астафьева Ирина 35 1
|Осокина Полина 24 1
|Волошин Кирилл 20 1
|Кирюхина Кира 7 1
|Яковлев Михаил 17 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Минаев Артем 26 1
|Шатиков Александр 18 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Толпежников Тимофей 11 1
|Каледин Виктор 12 1
|Кудряшов Антон 8 1
|Лещенко Михаил 15 1
|Черников Вячеслав 1 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 1
|Малис Александр 155 1
|Иванов Антон 46 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Шойгу Сергей 84 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 36 1
|Сердюков Анатолий 78 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Борисов Александр 33 1
|Калачников Алексей 7 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Адоньев Сергей 32 1
|Путин Владимир 2443 1
|Медведев Дмитрий 1590 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 5
|Ведомости 275 3
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru