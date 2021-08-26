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Турция
Стамбул


26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 2
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
29.09.2020 «Яндекс» закрывает офис в Турции 1
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
29.05.2019 TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео 4
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний 1
28.12.2018 Бизнес «Яндекса» в Турции: «друг Трампа» не спас от убытков. Расследование CNews 3
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 1
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках 1
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места 1
19.04.2017 «Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты 1
27.02.2017 Российские роботы Promobot начнут осваивать турецкий рынок 1
02.02.2017 Внедрение международной почтовой платежной системы PosTransfer начнется со стран СНГ 1
25.08.2016 TMT Investments инвестировал $300 тыс. в платформу облачных вычислений Sixa 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции 1
13.11.2014 Гендиректор «Крок» призвал ИТ-компании не поднимать зарплаты и не демпинговать 1
28.08.2014 «Крок» построил ИТ-инфраструктуру для Hayat Holding 1
01.08.2014 «Яндекс.Пробки» появятся на уличных экранах правительства Москвы 1
29.05.2014 Смартфон LG G3: первый взгляд на корейский суперфлагман 1
12.05.2014 Глава «Крок»: О падении выручки, «отстреле» интеграторов IBM, зарубежных планах 2
18.02.2014 Adobe сокращает штат в России 1
29.01.2014 PayPal организует второй всемирный конкурс программистов 1
19.11.2013 Новым партнером Фонда «Сколково» стала компания из Турции 1
02.07.2013 Mazda 3 научилась проецировать информацию на лобовое стекло 1
21.06.2013 Cybertrans запустила бета-тестирование нового приложения для заказа такси через смартфон 1
03.06.2013 Хакеры заблокировали главные правительственные порталы Турции 1
24.10.2012 «Радио Свобода» уходит из России, но обещает вернуться 1
09.04.2012 «Яндекс» показал новый дизайн своей главной страницы 1
06.02.2012 Cisco поможет Киевской администрации в создании электронного правительства и развитии ИТ-инфраструктуры 1
25.10.2011 Assassin's Creed: Revelations. Видео 1
19.10.2011 «Яндекс» запустил свои карты в Турции 3
20.09.2011 "Яндекс" пришел в Турцию: открыт офис, запущен поиск 2
21.06.2011 Вместо хакеров за атаки накажут владельцев зараженных ПК 1
10.06.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые города на панорамных и спутниковых снимках 1
16.05.2011 Турецкие пользователи протестуют против интернет-цензуры 1

Публикаций - 51, упоминаний - 64

Турция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Google LLC 7177 2
1С-Битрикс 349 2
3779 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
SAP SE 3220 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
SAP UKI 3 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
Cymulate 2 1
Yandex Türkiye - Яндекс Турция 2 1
Google Reklamcilik ve Pazarlama Limited Şirketi 1 1
OpenText 161 1
Merlion - Мерлион 275 1
Samsung Electronics 5730 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
IBM 3557 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Twitter 2204 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Turkcell 182 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Крок 1221 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Dell EMC 2419 1
Intel Corporation 4204 1
Dell Technologies 133 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Alibaba Group 298 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Роснефть НК 367 3
Вертолеты России 114 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 4 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Татнефть 114 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство юстиции Республики Мордовия 1 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Администрация Томской области 12 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Орловской области 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство Республики Коми 19 1
Правительство Московской области 48 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Правительство РФ 2208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
Kubernetes 307 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 106 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Google Android 10751 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Statcounter 171 2
Apple iOS 5742 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Mobile Platform 28 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
LG G - серия смартфонов 120 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
TrueConf SDK 4 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Linux - Debian GNU 273 1
Yaani - браузер 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux OS 4276 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Ред ОС 239 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Волож Аркадий 181 3
Одинцов Дмитрий 83 2
Рыжиков Сергей 99 2
Александров Леонид 3 2
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 4 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 2
Величко Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Дублин Александр 1 1
Александрос Стратис 1 1
Тананакин Алексей 1 1
Климов Алексей 4 1
Кузьмин Павел 14 1
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
Berk Mehmet - Берк Мехмет 1 1
Мишина Светлана 2 1
Вишневский Богдан 2 1
Trump Ivanka - Трамп Иванка 1 1
Назаркин Сергей 1 1
Александр де Куба Альфред 1 1
Ларьяновский Александр 8 1
Южаков Алексей 23 1
Кулешов Сергей 35 1
Березин Максим 60 1
Евдокимов Андрей 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Украина 3398 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Европа 3788 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 6
Япония 2811 6
Германия - Федеративная Республика 3674 5
Турция - Турецкая республика 956 5
Франция - Французская Республика 2143 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Индия - Республика 2181 4
Казахстан - Республика 2650 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Нигерия - Федеративная Республика 113 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 3
Португалия - Португальская Республика 318 3
Испания - Королевство 1258 3
Индонезия - Республика 386 3
Италия - Итальянская Республика 1401 3
Польша - Республика 834 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Европа Западная 618 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 2
Россия - Омская область 385 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Республика Коми 418 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Орловская область 135 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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Roem.ru - Роем.ру 32 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
SAP Quality Awards 6 1
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