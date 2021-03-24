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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск


24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 2
24.02.2021 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
17.04.2017 DEPO Computers модернизировала телекоммуникации «Мекаминефти» 3
01.03.2017 Что происходит с российским телекомом? Мнение бизнеса 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 2
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 2
31.03.2016 «Ростелеком» приступил к реализации плана 2016 г. по развитию сетей связи нового поколения в Югре 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 1
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами 1
09.10.2015 Общая длина построенных «Ростелекомом» в Нижневартовске оптических линий связи достигла 400 км 3
05.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех новых регионах на Урале 2
27.07.2015 Вице-президентом - директором МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» назначен Николай Зенин 1
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1
16.12.2014 «Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске 2
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google 1
08.12.2014 «Билайн» включил 4G в Тюмени 1
07.11.2014 «МегаФон» запустил 4G в крупнейшем городе Югры 1
05.11.2014 Ханты-Мансийский банк приступил к выпуску универсальной электронной карты 1
29.09.2014 Жители и гости ХМАО увидят историю округа на экране смартфона 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
05.08.2014 МТС в Сибири за полгода построила 800 км новых волоконно-оптических линий связи 1
09.07.2014 МТС ускорил мобильный интернет в Стрежевом в два раза 1

Публикаций - 117, упоминаний - 141

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 4
Microsoft Corporation 12409 4
Скай Линк - Skylink 650 4
TietoEVRY - Tieto 122 3
АвтоТрекер 95 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 3
Accenture - Аксенчер 567 3
Directum - Директум 738 3
Oracle Corporation 3602 3
Intel Corporation 4546 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 53 2
Google LLC 7931 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 247 2
VMware 1863 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
IBM 3892 2
HP Inc. 3208 2
AMD - Advanced Micro Devices 1826 2
NEC 485 2
Золотая Корона 287 2
Астерос - Asteros 531 2
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 2
ГКС - Группа компаний Систематика 228 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 54 2
Yandex - Яндекс 4188 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 227 2
inDriver 10 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
SAP SE 3347 2
ЦРТ Сервис 74 1
Yota - Скартел 623 1
ВолгаТелеком 297 1
1С-Рарус 563 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
InterTrust - ИнтерТраст 250 1
ТНК-ВР Холдинг 170 6
Техносила 179 4
Почта России ПАО 1631 3
Газпром нефть 384 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 119 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 2
Роснефть НК 386 2
Visa International 1383 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
Lego 86 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
ВТБ24 597 1
Electrolux - Электролюкс Рус 119 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 62 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Hasbro 13 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Связной Банк 75 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Миррико - Mirrico 6 1
Сибур Нефтехим 5 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг 5 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Связной ГК 935 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Qiwi 783 1
Яндекс.Такси 271 1
Евросеть 1062 1
Avito - Авито 171 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 2
Правительство РФ 2264 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 217 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 76 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Федеральное казначейство России 774 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 1
Администрация Президента РФ 277 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 223 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 11
3G - Стандарт мобильной связи 3920 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 3
ИТ-аутсорсинг 703 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 15 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 2
Безопасный город 353 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
Открытый регион 23 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 213 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 112 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 55 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
FTTH - Fiber To The Home 105 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Google Android 10773 3
Apple iOS 5750 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 3
Apple - App Store 2205 2
Kaspersky Internet Security 304 2
Microsoft Windows 10 7196 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 2
Microsoft Skype for Business 116 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 184 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 191 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 73 1
VMware ESXi 145 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Microsoft Dynamics NAV 223 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
DonorSearch 2 1
Microsoft Office 365 Business 3 1
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 7 1
Polymatica Dashboards 4 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Microsoft Lync 272 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 1
Microsoft Exchange 719 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 61 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Omnicomm Online 55 1
LanCloud Cloud Office 11 1
Валяева Елизавета 72 3
Лукошков Дмитрий 29 3
Строкович Антон 45 2
Патока Андрей 97 2
Ерин Сергей 14 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Комарова Наталья 4 1
Золотарев Андрей 5 1
Янборисов Вадим 5 1
Пальчун Кирилл 47 1
Коробов Максим 7 1
Урусов Виктор 43 1
Забозлаев Алексей 2 1
Белинский Антон 5 1
Коваль Валерий 38 1
Клименко Алексей 12 1
Сидоров Сергей 22 1
Катаев Алексей 5 1
Тезейкин Алексей 2 1
Тихомиров Александр 2 1
Золотарев Александр 3 1
Зенков Александр 1 1
Александров Дмитрий 9 1
Галкин Андрей 19 1
Приданцев Сергей 104 1
Кореш Виктор 76 1
Ким Дмитрий 27 1
Греф Герман 218 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Савкин Владимир 38 1
Айвазов Александр 20 1
Никифоров Николай 1127 1
Кудрявцев Максим 37 1
Жигарев Сергей 15 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Солодухин Константин 100 1
Кузнецов Александр 76 1
Рябченков Денис 13 1
Груздев Сергей 27 1
Комаров Александр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 47
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 47
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 29
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 127 23
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 17
Россия - Ноябрьск 65 15
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 86 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 14
Россия - Нефтеюганск 34 12
Россия - Сибирь 936 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 73 11
Россия - УФО - Тюменская область 616 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 11
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 10
Россия - СФО - Новосибирск 2140 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 9
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 188 7
Россия - УФО - Курганская область - Курган 164 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 7
Россия - УФО - Свердловская область 845 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 7
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 277 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 388 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 5
Россия - СФО - Красноярский край 718 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 643 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 95 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 337 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 1
Федеральное законодательство 258 1
Русский язык 1081 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
НТВ - Телекомпания 172 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Радио России - радиостанция 34 1
Россия Культура - телеканал 9 1
CNews TV 471 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
CNews Analytics 2239 2
IDC - International Data Corporation 2892 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
TelecomDaily ИАА 112 1
AC&M Consulting 89 1
ТГУ - Томский государственный университет 72 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1170 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 99 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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