Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ХМАО-Югра
Нижневартовск
Публикаций - 117, упоминаний - 141
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 3
|Лукошков Дмитрий 29 3
|Строкович Антон 45 2
|Патока Андрей 97 2
|Ерин Сергей 14 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Комарова Наталья 4 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Коробов Максим 7 1
|Урусов Виктор 43 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Белинский Антон 5 1
|Коваль Валерий 38 1
|Клименко Алексей 12 1
|Сидоров Сергей 22 1
|Катаев Алексей 5 1
|Тезейкин Алексей 2 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Золотарев Александр 3 1
|Зенков Александр 1 1
|Александров Дмитрий 9 1
|Галкин Андрей 19 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Кореш Виктор 76 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Греф Герман 218 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Савкин Владимир 38 1
|Айвазов Александр 20 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Жигарев Сергей 15 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Солодухин Константин 100 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Рябченков Денис 13 1
|Груздев Сергей 27 1
|Комаров Александр 10 1
|CNews Analytics 2239 2
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|AC&M Consulting 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru