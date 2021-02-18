Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1

Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1

Ростех отразил более 300 кибератак в 2018 году 1

Ростех сообщил о завершении перехода на российский аналог системы SWIFT 1

Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак 5