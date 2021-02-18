Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТ-Информ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 185
РТ-Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Адам Безиев 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Месропов Юрий 4 4
|Черных Сергей 8 3
|Путин Владимир 1824 3
|Страх Александр 29 2
|Якунин Александр 43 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Латышев Дмитрий 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Косов Александр 5 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Григорьева Людмила 2 1
|Вилков Сергей 1 1
|Чайка Сергей 1 1
|Иванов Олег 124 1
|Замков Антон 7 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Акимов Максим 167 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Терентьев Алексей 12 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|CNews Fast рейтинг 29 3
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761700, в очереди разбора - 665389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761700, в очереди разбора - 665389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru