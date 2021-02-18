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РТ-Информ


18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
15.03.2019 Ростех отразил более 300 кибератак в 2018 году 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
27.07.2018 «Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС 1
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 1
13.04.2018 Ростех сообщил о завершении перехода на российский аналог системы SWIFT 1
29.12.2017 «РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз 6
18.12.2017 Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак 5
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
18.10.2017 «Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов 1
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха 2
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора» 1
24.08.2017 «РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике» 1
22.08.2017 «РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта» 2
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов 3
04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике» 2
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии 3
17.07.2017 «РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot 2
14.07.2017 «РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов 1
03.07.2017 Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн 2
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 1
26.05.2017 «РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей 3
24.05.2017 «Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России» 2
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 2
24.05.2017 «Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype» 1
12.05.2017 «РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка» 1
24.04.2017 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта» 1
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35% 3
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» 1

Публикаций - 112, упоминаний - 185

РТ-Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
Ростех - Ростехнологии 2230 14
Microsoft Corporation 11077 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
iTeco - Ай-Теко 717 7
Ланит ГК 1156 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
SAP SE 3212 5
ХайТэк - Hi-Tech 65 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
3738 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
IVA Technologies 33 4
Cisco Systems 2040 4
Код Безопасности 365 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
IBM 3539 3
Сервионика - Servionica 164 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Авикомп сервисез - Avicomp 20 2
Intel Corporation 4175 2
Киберника 16 2
Т-Платформы 274 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Samsung Electronics 5666 2
Ланит Интеграция 101 2
Mirantis - Мирантис 21 2
Docsvision - ДоксВижн 773 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 3 2
Крок 1219 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Газпром нефть 382 2
Вертолеты России 114 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Царицын капитал 22 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Global CIO 28 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Чеченские минеральные воды 2 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Редуктор-ПМ 2 1
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 4 1
Белая Дача Трейдинг 4 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Почта России ПАО 1572 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Лукойл-Информ 72 1
Россети ПАО 168 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Роснефть НК 367 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Komatsu - Комацу 11 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
OpenStack 347 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 40 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Linux OS 4257 14
Microsoft Windows 10 6635 12
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 7
Microsoft Windows 853 7
WhatsApp Messenger 654 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
IVA CV 6 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft SQL Server 793 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 2
ReactOS 9 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Autodesk 3ds Max 53 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 1
Ковчег - система резервного копирования 29 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Тензорный процессор 9 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Autodesk Product Design Suite 3 1
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
Dassault Systemes - Catia 30 1
1С-Коннект 5 1
ResNet - Residual Neural Network 6 1
1С:Отчетность 5 1
MLPerf 5 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
Autodesk Fusion 360 9 1
IVA ЯРъ СХД 3 1
Адам Безиев 4 4
Ивенев Николай 7 4
Ильягуева Ольга 4 4
Месропов Юрий 4 4
Черных Сергей 8 3
Путин Владимир 1824 3
Страх Александр 29 2
Якунин Александр 43 2
Никифоров Николай 1126 2
Осеевский Михаил 221 2
Латышев Дмитрий 1 1
Решетков Александр 5 1
Косов Александр 5 1
Завьялов Игорь 2 1
Григорьева Людмила 2 1
Вилков Сергей 1 1
Чайка Сергей 1 1
Иванов Олег 124 1
Замков Антон 7 1
Скворцов Сергей 8 1
Акимов Максим 167 1
Ковнир Евгений 71 1
Шипелов Андрей 21 1
Терентьев Алексей 12 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Ротенберг Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Махачкала 114 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Россия - Волгоградская область 398 1
США - Калифорния 973 1
Арктика 141 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Европа 3752 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Пиратство - Авторское право 206 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Антиимпортозамещение 6 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
CNews Fast рейтинг 29 3
TAdviser Report 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761700, в очереди разбора - 665389.
Создано именных указателей - 46354.
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