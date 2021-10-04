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Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области



04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 3
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
25.02.2020 «Ростелеком-Солар» и Сахалинский центр информатизации будут обмениваться данными о киберугрозах 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
10.02.2020 В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 2
11.06.2019 МТС подписала соглашения по развитию цифровой экономики на сумму 24 млрд рублей 1
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 2
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 2
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.11.2016 Solar Security начал сотрудничество с департаментом ИТ и связи Самарской области 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
16.06.2016 Олег Исайкин - Конечная цель автоматизации – повышение качества и доступности образования 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1
18.01.2016 Самарская область начала формирование корпоративной образовательной сети в интернете 2
25.12.2015 СГАУ стал региональным оператором робототехнического проекта R2D2 Samara 2
03.12.2015 Самарская область реализовала единый сервис «Узнай свою очередь» на региональном портале госуслуг 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет школы Самарской области 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1

Публикаций - 74, упоминаний - 97

Правительство Самарской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 8
InterSystems - ИнтерСистемз 130 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8605 5
IBM - International Business Machines Corp 8809 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 717 4
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 505 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
Открытые технологии 527 2
Барс груп 457 2
InterTrust - ИнтерТраст 293 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 372 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 2
Крок - Croc 1587 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 19 2
1С-ИжТиСи 4907 2
Microsoft Corporation 22013 2
5500 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Vocord - Вокорд 127 1
Программный продукт ГК 3708 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 380 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1522 1
OpenText 173 1
AMT Group - АМТ-Груп 255 1
ITG - INLINE Technologies Group 150 1
Leta Group 261 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 109 1
Парус Корпорация 419 1
Логика Бизнеса 202 1
Астерос - Asteros 603 1
Hitachi - Хитачи 1374 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 167 1
Конфидент 69 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 1
Вертикаль - башенный оператор 361 1
Cisco Systems - Сиско Системс 26 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 138 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2006 2
УЭК - Универсальная электронная карта 556 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5014 2
Roche Holding - Холдинг Рош 17 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Самарский метрополитен 2 1
ТПП Самарская - Торгово-промышленная палата Самарской области 2 1
МИАЦ ИО - Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области 5 1
Институт развития образования 6 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 4 1
Тракторные заводы Концерн 27 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 1
НСПК - Национальная система платежных карт 275 1
Whirlpool 70 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 66 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 115 1
Ингосстрах СПАО 282 1
ПСБ - Промсвязьбанк 654 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 111 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
РЖД - Российские железные дороги 1397 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 1
Газпром нефть 406 1
Visa International 1671 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6900 32
Правительство РФ 7014 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7522 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2069 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1163 16
Президент Российской Федерации 3008 15
Федеральное казначейство России 1149 15
Правительство Москвы 1492 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 227 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 503 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 44 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2906 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2169 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1053 9
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 8
Росимущество - Управления информационных технологий 11 8
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 8
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2095 7
Администрация Смоленской области 19 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 36 7
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 6
Правительство Ставропольского края 23 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 5
Правительство Чувашской Республики 15 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 90 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1409 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 490 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12487 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30615 18
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 10
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 698 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 63 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2150 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 18 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 577 3
InterTrust - CompanyMedia 165 2
Хоулмонт - Тезис 102 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 106 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1480 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 140 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 51 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 2
ЭОС Дело СЭД 1709 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 276 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
InterSystems HealthShare 17 2
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
Электронный дневник 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 9 1
МЭШ - Московская электронная школа 35 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
Vocord Tahion 22 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 1
Архивный фонд РФ 12 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 61 1
Казарин Станислав 113 21
Лопаткин Герман 104 13
Ермолаев Артем 347 13
Власов Сергей 76 13
Козырев Алексей 274 13
Фомичев Олег 110 13
Гуральников Сергей 162 13
Авербах Владимир 122 13
Евраев Михаил 228 13
Звягина Наталья 64 12
Никуличев Андрей 43 12
Дюбанов Анатолий 88 12
Нечепоренко Юрий 25 12
Петрушин Андрей 66 12
Елистратов Николай 90 11
Абызов Михаил 66 10
Матвеева Татьяна 83 10
Громов Иван 101 10
Стрельцов Андрей 56 10
Нестеренко Татьяна 36 10
Клементьев Андрей 18 9
Холодняков Юрий 15 9
Бойко Елена 166 9
Прокошев Андрей 31 9
Бутенко Юрий 64 8
Лысенко Эдуард 225 8
Скляр Алексей 51 7
Шадаев Максут 433 6
Ивакин Роман 56 6
Соколов Олег 51 5
Островский Владимир 24 5
Антонов Александр 75 5
Федулов Владислав 62 5
Переверзев Михаил 20 5
Оголь Елена 24 5
Разумовский Дмитрий 70 4
Калина Роман 61 4
Захаров Павел 59 4
Макаров Владимир 69 4
Васильев Сергей 39 4
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 10
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5119 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1456 4
Законодательство Волгоградской области 5 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 222 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 38 3
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 18 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 42 2
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