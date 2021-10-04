Правительство Самарской области

Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 3

В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности 1

МТС подписала соглашения по развитию цифровой экономики на сумму 24 млрд рублей 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1

Solar Security начал сотрудничество с департаментом ИТ и связи Самарской области 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1

Самарская область начала формирование корпоративной образовательной сети в интернете 2