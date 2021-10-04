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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области
Публикаций - 74, упоминаний - 97
Правительство Самарской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 204 1
|Казарин Станислав 113 21
|Лопаткин Герман 104 13
|Ермолаев Артем 347 13
|Власов Сергей 76 13
|Козырев Алексей 274 13
|Фомичев Олег 110 13
|Гуральников Сергей 162 13
|Авербах Владимир 122 13
|Евраев Михаил 228 13
|Звягина Наталья 64 12
|Никуличев Андрей 43 12
|Дюбанов Анатолий 88 12
|Нечепоренко Юрий 25 12
|Петрушин Андрей 66 12
|Елистратов Николай 90 11
|Абызов Михаил 66 10
|Матвеева Татьяна 83 10
|Громов Иван 101 10
|Стрельцов Андрей 56 10
|Нестеренко Татьяна 36 10
|Клементьев Андрей 18 9
|Холодняков Юрий 15 9
|Бойко Елена 166 9
|Прокошев Андрей 31 9
|Бутенко Юрий 64 8
|Лысенко Эдуард 225 8
|Скляр Алексей 51 7
|Шадаев Максут 433 6
|Ивакин Роман 56 6
|Соколов Олег 51 5
|Островский Владимир 24 5
|Антонов Александр 75 5
|Федулов Владислав 62 5
|Переверзев Михаил 20 5
|Оголь Елена 24 5
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Калина Роман 61 4
|Захаров Павел 59 4
|Макаров Владимир 69 4
|Васильев Сергей 39 4
|Gartner 3265 5
|IDC - International Data Corporation 4566 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
|ИТ-тренды 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru