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«Ростелеком-Солар» и Сахалинский центр информатизации будут обмениваться данными о киберугрозах

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком-Солар» и Сахалинский областной центр информатизации (ГБУ СО СОЦИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия компьютерным атакам. Цель этого взаимодействия — двусторонний обмен данными о киберугрозах для оперативного усиления мер защиты обслуживаемых организаций.

Сахалинский областной центр информатизации отвечает за информационную безопасность региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Сахалинской области, органов исполнительной власти и местного самоуправления Сахалинской области, включая областную структуру здравоохранения. В то же время «Ростелеком-Солар» располагает крупнейшим в РФ коммерческим центром мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, под защитой которого находится более 110 крупных компаний и госструктур по всей России. Центр обрабатывает порядка 80 млрд событий ИБ в сутки и уже сотрудничает с ФинЦЕРТ Банка России, НКЦКИ ФСБ России, Департаментом ИТ и связи Самарской области, а также с производителями ИБ-решений, которые регулярно предоставляют данные о выявленных угрозах.

Новое соглашение поможет обеим компаниям обеспечить раннее реагирование на кибератаки различного типа. В частности, стороны договорились информировать друг друга о техниках, тактиках и инструментарии, который используется в атаках на информационные ресурсы.

«Госструктуры все чаще становятся мишенью хакеров — как конечная цель или в качестве “донора” вычислительных ресурсов для атак на другие организации. Информационный обмен с Solar JSOC, который обладает внушительной динамически обновляемой базой индикаторов компрометации, поможет нам в обеспечении проактивной защиты государственных информационных ресурсов Сахалинской области от массовых атак и в выработке эффективных мер борьбы с ними», — сказал Роман Чужинов, руководитель Государственного бюджетного учреждения «Сахалинский областной центр информатизации».

«Мы рады сотрудничеству с Сахалинским областным центром информатизации, который обладает зрелым Security Operations Center и может быть поставщиком ценной информации о новых векторах атак. Чем больше участников в этой системе обмена данными, тем выше ее эффективность и тем более мощную защиту получает каждый из них», — отметил Денис Баскаков, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности на Дальнем Востоке, «Ростелеком-Солар».



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