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Кнопка SOS
Кнопка SOS и организации, системы, технологии, персоны:
|Райкевич Алексей 89 6
|Путин Владимир 3196 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Жалнин Александр 2 1
|Давыдов Алексей 6 1
|Тихонов Олег 4 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Васильев Евгений 120 1
|Дорофеев Денис 1 1
|Дорофеева Анастасия 1 1
|Плясенко Павел 17 1
|Чистова Евгения 20 1
|Дзюба Антон 1 1
|Рябов Валерий 1 1
|Тхакушинова Нафисет 1 1
|Кушиков Петр 13 1
|Шпилевой Владислав 1 1
|Евсиков Андрей 1 1
|Бибикова Марина 6 1
|Лисицын Андрей 1 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Неволько Евгений 1 1
|Королев Даниил 1 1
|Рудин Роман 1 1
|Климовский Артем 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1849 8
|Wikipedia - Википедия 516 1
|РИА Новости 925 1
|Тайга.инфо 2 1
|U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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