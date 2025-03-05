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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кнопка SOS


05.03.2025 Водителям 14 регионов России стала доступна «Помощь на дороге» через «ЭРА-ГЛОНАСС» — нажатием одной кнопки SOS 1
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 1
09.12.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии 1
27.11.2024 В трех российских городах водители смогут вызвать эвакуатор и получить помощь на дороге с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 1
17.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов России 1
13.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов 1
03.06.2024 11-миллионный автомобиль подключен к «ЭРА-ГЛОНАСС», которая спасает тысячи людей ежегодно 1
22.01.2024 Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM 1
06.01.2024 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
20.10.2023 «Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена 1
15.06.2023 Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить 1
16.05.2023 ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников 1
13.03.2023 Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» 1
08.12.2022 МТС запустила экосистемную подписку с сервисом охраны 1
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 1
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок. 1
24.02.2022 Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж 1
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 1
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой 1
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак 1
30.04.2020 Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала 1
29.04.2020 Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей» 1
22.11.2019 «Билайн» и «Лиза алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе 1
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года 1
28.03.2019 Обзор бабушкофона Panasonic KX-TU150: с тревожной кнопкой и фонариком 1
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые 1
21.09.2018 «Алиса» подружилась с «АльфаСтрахованием» 1
05.07.2018 Интересно и полезно: детские гаджеты для современного ребёнка 1
27.04.2018 «Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS» 1
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны 1
05.01.2018 Лучшие детские умные часы. Выбор ZOOM 1
28.02.2017 Смартфоны с мужским характером. Выбор ZOOM 1
22.02.2017 Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami 1
09.02.2017 «Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Кнопка SOS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12161 6
МегаФон 8985 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 5
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 4
Google LLC 11845 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
MediaTek - Ralink 530 3
ГЛОНАСС АО 198 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
Huawei 3962 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
Samsung Electronics 10298 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1315 2
ZTE Corporation 749 2
Philips 2057 2
Sony 6555 2
Qualcomm Technologies 1833 2
Blackview 18 2
Meta Platforms - Facebook 4447 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
ДОК 829 2
Onext 7 2
Эвотор - Evotor 185 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Xiaomi 1758 1
Microsoft Corporation 24692 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Merlion iRU - Деловой офис 310 1
Life360 3 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
Ростелеком 9777 1
LG Electronics 3620 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
Merlion - Мерлион 815 1
Haier Group 169 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 2
Walt Disney Company 624 2
LEGO 245 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Caterpillar - 89 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Kickstarter 128 1
The North Face 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 1
Почта России ПАО 2120 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 163 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Администрация Краснодарского края 61 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24634 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7659 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12540 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4810 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1360 13
Фонарик 301 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7343 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 12
Оповещение и уведомление - Notification 4699 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12597 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1155 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8312 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 9
Шагомер - Педометр - Pedometer 78 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3792 9
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 987 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6072 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4752 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12264 7
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 7
Часы - Watch 950 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10029 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6995 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2806 6
USB micro 966 6
Аксессуары 3917 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2121 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 5
Google Android 14089 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2770 12
Apple iOS 7858 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 478 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7113 7
Google Play - Google Store - Android Market 3309 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 5
Apple - App Store 2904 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 4
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 4
Panasonic KX UC-платформа 105 4
Microsoft Windows 15751 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 228 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 3
Кнопка жизни 21 3
Samsung SVR-диктофон 456 3
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 174 2
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 72 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2054 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 519 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 492 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Samsung Galaxy 963 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 2
Google Android 7 - Android Nougat 219 2
ELARI SafeFamily 5 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Geozon Life 3 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 2
ГАЗ ГАЗель 43 2
Apple iPad mini 419 2
Райкевич Алексей 89 6
Путин Владимир 3196 2
Пожидаев Николай 85 2
Жалнин Александр 2 1
Давыдов Алексей 6 1
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Васильев Евгений 120 1
Дорофеев Денис 1 1
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Дзюба Антон 1 1
Рябов Валерий 1 1
Тхакушинова Нафисет 1 1
Кушиков Петр 13 1
Шпилевой Владислав 1 1
Евсиков Андрей 1 1
Бибикова Марина 6 1
Лисицын Андрей 1 1
Баканов Дмитрий 32 1
Неволько Евгений 1 1
Королев Даниил 1 1
Рудин Роман 1 1
Климовский Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 6
Япония 13313 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 2
Земля - планета Солнечной системы 10411 2
Россия - СФО - Новосибирск 4339 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Франция - Французская Республика 7867 2
Южная Корея - Республика 6672 2
Россия - ЦФО - Костромская область 409 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 2
Казахстан - Республика 5575 1
Украина 7637 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1744 1
Россия - ЦФО - Калужская область 989 1
Швеция - Королевство 3625 1
Сербия - Республика 340 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3536 1
Испания - Королевство 3720 1
Польша - Республика 1964 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 868 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Колумбия - Республика 531 1
Черногория 127 1
Россия - УФО - Курганская область 512 1
Испания - Каталония - Барселона 743 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Хорватия - Республика 275 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 876 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 10
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 823 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5188 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4988 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 5
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2616 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 3
White list - Белый список 103 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 608 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1102 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5914 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5691 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1587 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1814 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 698 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 2
Ботаника - Растения - Plantae 1051 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 2
Металлы - Золото - Gold 1145 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 590 2
"китайфон" 26 2
Металлы - Серебро - Silver 758 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2849 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 8
Wikipedia - Википедия 516 1
РИА Новости 925 1
Тайга.инфо 2 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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