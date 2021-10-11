Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСТ
AST
Advanced System Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 99
АСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Путин Владимир 1828 3
|Андреев Николай 10 2
|Колесников Олег 13 2
|Глуховский Дмитрий 19 2
|Рябыко Максим 9 2
|Ракишин Александр 2 2
|Донцова Дарья 7 2
|Марлов Александр 2 2
|Рейман Леонид 414 2
|Горбань Николай 2 1
|Назаренко Денис 10 1
|Уваров Степан 2 1
|Маринина Александра 2 1
|Анурьев Сергей 12 1
|Черняков Илья 1 1
|Шевченко Инна 1 1
|Маринин Александр 4 1
|Волк Ирина 10 1
|Гужеля Дмитрий 1 1
|Бурков Сергей 2 1
|Илюхин Олег 16 1
|Щербаков Владимир 3 1
|Абашина Екатерина 1 1
|Коренев Алексей 5 1
|Макаров Александр 32 1
|Бондарь Дмитрий 19 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Навальный Алексей 58 1
|Казарян Карен 31 1
|Порошенко Петр 17 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РосКомСвобода 75 1
|LibGen 3 1
|CNews Analytics 1991 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
|Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767525, в очереди разбора - 671210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767525, в очереди разбора - 671210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru