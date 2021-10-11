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АСТ
AST
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11.10.2021 ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 6
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 3
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 2
16.04.2020 В ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу для повышения качества образования 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
15.10.2019 Тендерные гарантии Сбербанка начали выдавать онлайн 2
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 2
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны 3
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
11.07.2018 СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам 1
06.12.2016 АСТ займется продвижением продуктов Solar Security 5
24.11.2016 «АСТ» повысил надежность ИТ-инфраструктуры компании «Санта Фэ» 1
05.10.2016 АСТ получила аттестат аккредитации ФСТЭК России 5
08.07.2016 Правообладатели вычислили владельца знаменитой «пиратской» библиотеки Flibusta 1
30.06.2016 Власти атаковали библиотеку «Флибуста» в сети Tor 1
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» 4
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 1
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 1
14.08.2015 Для слежки за мобильниками москвичей строительной компании выделили 0,4 млрд рублей 2
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов 1
15.05.2014 Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru 1
22.01.2014 Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета 1
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 3
11.11.2013 Крупнейшие библиотеки Рунета прогнулись под правообладателей 1
17.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета объявила «учения по обходу цензуры» 1
12.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета прорвала блокировку правообладателей 1
10.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело? 1
13.11.2012 HandyBank предложил новый сервис — онлайн-покупка страхового полиса на квартиру 1
25.06.2012 АСТ доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису» 3
11.05.2012 В России могут заблокировать сайты с «пиратскими» книгами 1
24.04.2012 «Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных 4
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1

Публикаций - 51, упоминаний - 99

АСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 2
Центел - Центральный телеграф 164 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Ростелеком Связьинвест 704 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
Cellebrite 16 1
Аскон - Ascon 177 1
Парус 204 1
Лаборатория знаний 3 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Астерос - Asteros 531 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Google LLC 7168 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Cleverbots 2 1
ЛАН-проект 8 1
Экспертэкспресс 5 1
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
I-Free 71 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Samsung Electronics 5714 1
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
LG Electronics 1870 1
Abbyy 797 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
3770 1
Telegram Group 702 1
АФК Система ПАО 997 1
MediaTek 315 1
Microsoft Corporation 11143 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Галактика - Корпорация 250 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Эксмо-АСТ - издательство 50 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
Аудиокнига 4 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Флибуста 27 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Первый ООО 3 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Юника-инвест 3 1
Добрая книга 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Герофарм - Geropharm 8 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Bookmate 19 1
Storytel - Сторител 5 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Политерн 2 1
O1 Properties 5 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Nestle - Нестле 64 1
СДМ-Банк 51 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
МВД РФ Управление К 38 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Пресненский районный суд города Москвы 3 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
DDR - Double data rate 1075 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
VK - Mail.ru Одноклассники 860 3
Google Android 10751 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
Microsoft Office 1948 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 1
Microsoft DirectX 328 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 1
Apple iMessage - Мессенджер 116 1
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 1
Rakuten Viber 429 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Microsoft Windows 854 1
Symbian OS 781 1
Apple Mac 1460 1
Путин Владимир 1828 3
Андреев Николай 10 2
Колесников Олег 13 2
Глуховский Дмитрий 19 2
Рябыко Максим 9 2
Ракишин Александр 2 2
Донцова Дарья 7 2
Марлов Александр 2 2
Рейман Леонид 414 2
Горбань Николай 2 1
Назаренко Денис 10 1
Уваров Степан 2 1
Маринина Александра 2 1
Анурьев Сергей 12 1
Черняков Илья 1 1
Шевченко Инна 1 1
Маринин Александр 4 1
Волк Ирина 10 1
Гужеля Дмитрий 1 1
Бурков Сергей 2 1
Илюхин Олег 16 1
Щербаков Владимир 3 1
Абашина Екатерина 1 1
Коренев Алексей 5 1
Макаров Александр 32 1
Бондарь Дмитрий 19 1
Дарбинян Саркис 35 1
Навальный Алексей 58 1
Казарян Карен 31 1
Порошенко Петр 17 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Украина 3389 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа 3781 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Индия - Республика 2181 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Франция - Французская Республика 2139 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Новая Москва 45 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Европа Центральная 106 1
Донбасс 25 1
Россия - Ростовская область 864 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Тверская область 249 1
США - Сан-Франциско 696 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Новосибирская область 818 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Казахстан - Республика 2646 1
Пиратство - Авторское право 209 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
LibGen 3 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767525, в очереди разбора - 671210.
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