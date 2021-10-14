Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

WebRTC
Web Real Time Communications
Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени


14.10.2021 Обновленная бесплатная CRM от Zadarma – подробная аналитика и мобильная версия 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 2
08.07.2021 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 1
07.07.2021 AudioCodes наградила КРОК за лучший совместный проект года 1
09.04.2021 Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
03.12.2020 Vivaldi представила браузер Vivaldi версии 3.5 для Android 5
23.10.2020 Yeastar представила АТС линейки PBX P-Series 1
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 2
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 2
07.07.2020 G-Core Labs запустила сервис видеозвонков Meet для бизнеса с free-тарифами 1
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 1
14.05.2020 Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица 1
09.04.2020 НИИ «Масштаб» предложил решения для дистанционной работы сотрудников 1
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
19.03.2020 IVA Technologies поможет организовать удаленную работу и учебу в условиях карантина 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
10.09.2019 «Сател» представляет новую версию платформы РТУ 1
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 1
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 3
25.03.2019 ГУП «Оренбургремдорстрой» перешел на видеоконференции VideoMost 1
11.03.2019 Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer 1
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost 1
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации 1
01.02.2019 «Ростех» создал защищенную альтернативу Skype for Business 1
09.11.2018 Videomost используется в 50 диспетчерских пунктах «Мособлэнерго» 1
01.10.2018 ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года 1
25.09.2018 Сервис Zadarma представил бесплатный коллтрекинг 1
31.08.2018 «Ростелеком» начал продажи PaaS-услуги «ВидеоСервер» на базе VideoMost 1
26.07.2018 НИИ «Масштаб» займется дистрибуцией ПО VideoMost 1
18.07.2018 Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО 1
26.03.2018 Nokia представила облачный контроллер Enterprise Session Border Controller 1
12.03.2018 В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций 1
09.11.2017 Бизнес Avaya в России продолжает расти 1
03.10.2017 АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost 1
02.10.2017 Как импортозаместить систему видеоконференцсвязи? 1

Публикаций - 118, упоминаний - 263

WebRTC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TrueConf - ТруКонф 252 27
Spirit DSP - Спирит Корп 246 25
Polycom - Поликом Раша 301 24
VideoMost - ВидеоМост 191 22
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 22
Cisco Systems 2040 21
Microsoft Corporation 11095 20
Google LLC 7154 18
Huawei 2730 15
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 10
Apple Inc - Эппл Рус 7707 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Telegram Group 702 6
Oracle Corporation 3350 4
АйТи 752 4
Крок 1220 4
Sipnet 42 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
IVA Technologies 33 3
Ericsson 860 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Facebook 3766 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 3
Polymedia - Полимедиа 72 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
G-Core Labs 64 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
AT&T Inc 557 2
ZTE Corporation 550 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Код Безопасности 365 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Logitech 166 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ24 583 2
LinkedIn 520 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
АвтоВАЗ 119 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
ЗапСибНефтехим 19 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Silver Lake Partners 51 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
GM - General Motors 140 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Сибур СибурТюменьГаз 3 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Родник 45 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Газпром ПАО 521 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Росгосстрах 182 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Еврохим МХК 42 1
DHL Express 82 1
Альфа-Банк 1125 1
Visa International 1346 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 33
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 17
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 481 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 14
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 12
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 7
GIPS - Global IP Solutions 16 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 5
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 4
3G - Стандарт мобильной связи 3736 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Flash 475 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
Google Android 10751 47
Apple iOS 5742 37
Google Chrome - браузер 1117 31
Microsoft Skype 1469 27
Linux OS 4260 26
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 26
Microsoft Windows 10 6645 25
Opera - Браузер 635 19
Apple Safari - Браузер 603 14
Microsoft Edge - Браузер 980 12
JavaScript - Язык программирования 631 10
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 10
Apple macOS X 901 9
Chromium - Браузер 166 7
Microsoft Outlook 645 7
Microsoft Exchange 682 7
Cisco Webex 107 7
Apple - App Store 2198 7
Apple macOS 926 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Microsoft Skype for Business 116 7
Apple Mac 1458 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 6
Microsoft Lync 272 6
WhatsApp Messenger 654 5
Rakuten Viber 429 5
Google Hangouts - Мессенджер 63 5
Apple iPad 3263 4
Adobe Flash 359 4
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 4
Avaya Equinox 12 4
Avaya Vantage 17 4
ICQ 498 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
Google Gmail 606 3
Microsoft Office 365 769 3
Webmoney Keeper 26 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 3
Готальский Михаил 91 16
Свириденко Андрей 77 10
Макаров Станислав 111 3
Королев Алексей 20 3
Одинцов Дмитрий 83 3
Ермаков Игорь 19 3
Никифоров Михаил 12 2
Лосев Сергей 43 2
Члек Сергей 12 2
Кабанов Владимир 174 2
Рыжиков Сергей 96 2
Размахаев Сергей 40 2
Санадзе Георгий 10 1
Сулаев Роман 2 1
Серый Дмитрий 3 1
Волков Роман 13 1
Самойлов Роман 3 1
Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
Кочергин Никита 4 1
Ларин Кирилл 4 1
Михайлов Денис 4 1
Петровских Алексей 1 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Малков Артемий 9 1
Бойко Елена 151 1
Степанова Ирина 5 1
Клипиков Игорь 1 1
Ратушный Игорь 1 1
Попов Борис 6 1
Саушкин Олег 25 1
Евтушенко Олег 125 1
Дуров Павел 216 1
Паришева Александра 1 1
Александров Илья 6 1
Садовский Алексей 10 1
Хохлов Игорь 21 1
Бугаев Леонид 11 1
Марич Игорь 18 1
Сотин Денис 102 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Северная Америка 1413 3
Нидерланды - Амстердам 259 3
Азия - Азиатский регион 1517 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Великобритания - Лондон 820 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Тверь 326 1
Россия - Хабаровск 623 1
Европа Западная 614 1
США - Маунтин-Вью 48 1
Россия - Архангельская область 338 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Южно-Сахалинск 158 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
США - Орландо 45 1
Украина - Львов 34 1
Россия - Заволжье 18 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
США - Калифорния 974 1
Америка 460 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Япония 2788 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 983 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
The Washington Post 109 1
VentureBeat 79 1
TorrentFreak (TF) 51 1
IDG - International Data Group 20 1
GigaOM 61 1
IDC - International Data Corporation 2720 9
Gartner 2192 3
Fortune Global 500 161 2
Markets&Markets Research 78 2
Synergy Research Group 13 2
CNews Analytics 1990 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ABI Research 181 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 176 1
IBM Institute for Business Value 18 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Net Applications 110 1
Current Analysis 9 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
GeekBrains 40 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763428, в очереди разбора - 667115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще