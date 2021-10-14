Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WebRTC
Web Real Time Communications
Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 263
WebRTC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Готальский Михаил 91 16
|Свириденко Андрей 77 10
|Макаров Станислав 111 3
|Королев Алексей 20 3
|Одинцов Дмитрий 83 3
|Ермаков Игорь 19 3
|Никифоров Михаил 12 2
|Лосев Сергей 43 2
|Члек Сергей 12 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Рыжиков Сергей 96 2
|Размахаев Сергей 40 2
|Санадзе Георгий 10 1
|Сулаев Роман 2 1
|Серый Дмитрий 3 1
|Волков Роман 13 1
|Самойлов Роман 3 1
|Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
|Кочергин Никита 4 1
|Ларин Кирилл 4 1
|Михайлов Денис 4 1
|Петровских Алексей 1 1
|Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
|Малков Артемий 9 1
|Бойко Елена 151 1
|Степанова Ирина 5 1
|Клипиков Игорь 1 1
|Ратушный Игорь 1 1
|Попов Борис 6 1
|Саушкин Олег 25 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Дуров Павел 216 1
|Паришева Александра 1 1
|Александров Илья 6 1
|Садовский Алексей 10 1
|Хохлов Игорь 21 1
|Бугаев Леонид 11 1
|Марич Игорь 18 1
|Сотин Денис 102 1
|Чаркин Евгений 182 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763428, в очереди разбора - 667115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763428, в очереди разбора - 667115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru