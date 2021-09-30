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Naumen Service Desk


30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 2
29.06.2021 Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра 5
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 6
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen 4
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk 3
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 3
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen 3
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 2
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 2
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk 3
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 3
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk 5
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов 1
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk 7
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 3
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY 4
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 2
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 2
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk 3
18.02.2019 РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk 6
06.12.2018 Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ 1
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 4
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk 1
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen 6
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 5
08.08.2018 «Икс-ком» перешел на сервисную модель управления процессами на базе Naumen Service Desk 7
28.06.2018 Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу 1
21.06.2018 Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО 4
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 4
10.04.2018 Система Naumen Network Manager включена в реестр российского ПО 1
21.02.2018 Naumen представила Naumen Service Desk версии 4.8 4
30.10.2017 Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро» 3
22.08.2017 «Почта России» запустила систему ИТ-управления на базе технологий Naumen 3
12.07.2017 «Мособлгаз» построил клиентоориентированный сервис на базе платформы Naumen 2
12.07.2017 Мособлгаз автоматизировал работу с клиентами на базе Naumen Service Desk 2

Публикаций - 103, упоминаний - 326

Naumen Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 342 30
3748 3
Microsoft Corporation 11095 2
IBM 3544 2
Cisco Systems 2040 1
FrontRange Solutions 3 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Naumen Казахстан 3 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Микротест 177 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
MONT - МОНТ 60 1
Код Безопасности 365 1
Docsvision - ДоксВижн 774 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 1
Крок 1220 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 3
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 3
Почта России ПАО 1574 3
Audi 129 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Bentley Motors 50 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Global CIO 28 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Сбербанк страхование 47 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
НКБИ - Национальное бюро кредитных историй 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
МФЦ Полюс 3 1
Россети ПАО 168 1
Интер РАО ПАО 158 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Газпром нефть 382 1
РусГидро ПАО 129 1
Ингосстрах СПАО 210 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 15
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 10
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 8
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 6
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 4
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 13 2
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 12 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 4
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 2
Naumen Inventory 4 2
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation 4 2
Naumen Contact Center 71 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 2
СA Service Desk 1 1
Microsoft Azure DevOps 8 1
Naumen Business Intelligence 1 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Ivanti Endpoint Manager 2 1
Naumen ITSM365 9 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 15 1
Naumen SETonline 21 1
Omnitracker 53 1
Naumen SRM GPMS Управление закупками 5 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
Naumen Network Manager 5 1
Microsoft Outlook 645 1
Ланит LanDocs 41 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Microsoft Power BI 113 1
Java - Язык программирования 1177 1
SQL - Язык программирования 434 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 853 1
Linux OS 4260 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Рубин Дмитрий 39 24
Голованов Максим 3 2
Логушев Вячеслав 2 1
Гуреев Евгений 3 1
Емельченков Сергей 83 1
Фурса Павел 1 1
Бутяйкин Павел 1 1
Кухаренко Марина 1 1
Щедрина Мария 1 1
Ефимова Ольга 2 1
Пимоненко Борис 7 1
Булкин Дмитрий 1 1
Христолюбов Вячеслав 1 1
Грущенко Станислав 2 1
Кардашин Никита 4 1
Пшиченко Дмитрий 19 1
Синичкин Андрей 2 1
Бредихин Андрей 1 1
Садовский Алексей 10 1
Новиков Сергей 30 1
Волож Аркадий 181 1
Никифоров Николай 1126 1
Соловьев Владимир 98 1
Шадрин Виталий 9 1
Давыдов Александр 36 1
Волков Алексей 26 1
Васильев Сергей 29 1
Хомяков Сергей 30 1
Терехов Олег 6 1
Корольков Александр 2 1
Постовалов Константин 4 1
Бородин Владимир 5 1
Косинов Владимир 1 1
Корнейчук Владимир 1 1
Розин Дмитрий 1 1
Феоктистов Вадим 13 1
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Казахстан - Республика 2632 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Украина 3372 5
Беларусь - Белоруссия 2090 5
Россия - ПФО - Казань 1518 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Европа 3759 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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