Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Naumen Service Desk
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 326
Naumen Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Naumen - Наумен 342 30
|1С 3748 3
|Microsoft Corporation 11095 2
|IBM 3544 2
|Cisco Systems 2040 1
|FrontRange Solutions 3 1
|Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
|Naumen Казахстан 3 1
|Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
|Газинформсервис - ГИС 34 1
|Микротест 177 1
|BT Group - British Telecommunications 84 1
|MONT - МОНТ 60 1
|Код Безопасности 365 1
|Docsvision - ДоксВижн 774 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Softline - Софтлайн 1474 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 1
|Крок 1220 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
|Рубин Дмитрий 39 24
|Голованов Максим 3 2
|Логушев Вячеслав 2 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Фурса Павел 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Щедрина Мария 1 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Пимоненко Борис 7 1
|Булкин Дмитрий 1 1
|Христолюбов Вячеслав 1 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Кардашин Никита 4 1
|Пшиченко Дмитрий 19 1
|Синичкин Андрей 2 1
|Бредихин Андрей 1 1
|Садовский Алексей 10 1
|Новиков Сергей 30 1
|Волож Аркадий 181 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Шадрин Виталий 9 1
|Давыдов Александр 36 1
|Волков Алексей 26 1
|Васильев Сергей 29 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Терехов Олег 6 1
|Корольков Александр 2 1
|Постовалов Константин 4 1
|Бородин Владимир 5 1
|Косинов Владимир 1 1
|Корнейчук Владимир 1 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|CNews Analytics 1990 1
|CNews AWARDS 291 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762841, в очереди разбора - 666529.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762841, в очереди разбора - 666529.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru