Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KT Corporation
Korea Telecom
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 45
KT Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1083 3
|SoftBank Group 101 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
|Apple iOS 5742 8
|Google Android 10752 8
|Cisco Webex 109 4
|WhatsApp Messenger 654 3
|Microsoft Windows 10 6707 2
|Linux OS 4296 2
|Apple macOS 936 2
|ASD Technologies Cloudike 5 2
|Apple Mac 1472 1
|Microsoft Skype 1480 1
|ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 1
|Microsoft Exchange 685 1
|Rakuten Viber 429 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
|Microsoft Windows 866 1
|Java - Язык программирования 1186 1
|JavaScript - Язык программирования 637 1
|Uitto Tommi - Томми Уитто 12 1
|Стюгин Михаил 15 1
|Яровая Ирина 63 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Озеров Виктор 26 1
|Беляков Алексей 14 1
|Малин Дмитрий 3 1
|Филатов Игорь 1 1
|Воспенникова Ирина 3 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Markets&Markets Research 78 1
|comScore 228 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771932, в очереди разбора - 675614.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771932, в очереди разбора - 675614.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru