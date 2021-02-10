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KT Corporation
Korea Telecom


10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
30.04.2020 «Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike 1
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G 2
30.10.2018 Резидент «Сколково» предоставил облачный сервис Cloudlike индонезийским телеком-операторам 1
21.09.2018 Мировой рынок 5G достигнет $123,3 млрд к 2025 году 1
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
07.07.2017 VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC 1
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» 1
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам 1
15.08.2016 Импортозамещение на рынке ВКС — миф. Госзаказчики наращивают закупки западных решений 1
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
03.06.2016 Исследование: VideoMost стал наиболее эффективным отечественным ВКС-продуктом в России 1
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox» 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
18.12.2015 AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций 1
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data 1
20.02.2014 Исследована зависимость проникновения услуг LTE от выбранной модели тарификации относительно 3G 1
27.01.2014 Создается сеть 5G в 1000 раз быстрее LTE 1
26.09.2013 Хакерская группировка нового типа атакует Windows-ПК и компьютеры Apple 1
26.09.2013 «Лаборатория Касперского» зафиксировала таргетированные атаки против Японии и Южной Кореи 1
15.07.2013 Агент Mail.ru остался иностранным 1
25.12.2012 Spirit: мировой рынок VVoIP достиг $65 млрд. благодаря LTE-видеософтфонам и веб-видеоконференциям 1
14.12.2012 Spirit получила патент на свой масштабируемый речевой HD кодек для IP-сетей 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 2
28.09.2012 VoIP-продуктами Spirit пользуются более миллиарда человек 3
28.06.2012 «Билайн» будет конкурировать сам с собой 1
16.04.2012 Россия: на подступах к e-gov 1
13.07.2011 Citrix приобретает Cloud.com 2
21.03.2011 «Билайн» забирает у корейцев Дальний Восток 1
07.06.2010 WiMAX стремительно теряет последователей 1
16.10.2009 «Синтерра» и Korea Telecom будут сотрудничать в области WiMAX и инновационных услуг ЦОД 3
04.03.2009 МТТ открыл собственный международный узел в Гонконге 1
10.11.2008 Korea Telecom выбрал продукт Spirit для реализации VoIP-сервисов 5
09.07.2008 МТТ усиливает присутствие на восточном направлении 1

Публикаций - 34, упоминаний - 45

KT Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 16
Samsung Electronics 5759 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 12
VideoMost - ВидеоМост 191 10
Reliance Communications - Rcom 39 10
Apple Inc - Эппл Рус 7761 10
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 6
VK - Mail.ru Group 2492 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 5
Cisco Systems 2074 4
Google LLC 7210 3
BT Group - British Telecommunications 88 3
Vodafone Group 389 3
AT&T Inc 578 3
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 10 2
China Mobile 187 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 2
Verizon 378 2
LG Uplus - LG U+ 24 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Крок 1223 2
Telkom Indonesia - Telkomsel 4 2
Airtel India 21 1
Nokia Corporation 2471 1
STC 8 1
Elisa 16 1
Ростелеком Связьинвест 714 1
Летограф - Letograf 66 1
Mitel 30 1
Vodafone Hutchison 1 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Синтерра - Synterra 575 1
Telefonica O2 UK 71 1
SK Telecom 48 1
KDDI Corporation 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Vodafone Italy 4 1
Cisco Broadsoft UC 42 1
Dialogic Corp 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
SoftBank Group 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
Flash 481 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
OpenStack 347 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 503 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Apple iOS 5742 8
Google Android 10752 8
Cisco Webex 109 4
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Windows 10 6707 2
Linux OS 4296 2
Apple macOS 936 2
ASD Technologies Cloudike 5 2
Apple Mac 1472 1
Microsoft Skype 1480 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 1
Microsoft Exchange 685 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
Microsoft Windows 866 1
Java - Язык программирования 1186 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 1
Стюгин Михаил 15 1
Яровая Ирина 63 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Озеров Виктор 26 1
Беляков Алексей 14 1
Малин Дмитрий 3 1
Филатов Игорь 1 1
Воспенникова Ирина 3 1
Яцевский Алексей 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 4
Южная Корея - Республика 1473 4
Япония 2832 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 3
Германия - Федеративная Республика 3702 3
Австралия - Австралийский Союз 1136 2
Индия - Республика 2188 2
Южная Корея - Сеул 133 2
Беларусь - Белоруссия 2107 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 2
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Индонезия - Республика 389 1
Саудовская Аравия - Королевство 281 1
Северная Америка 1422 1
Казахстан - Республика 2665 1
Финляндия - Финляндская Республика 826 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Европа 3804 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Антитеррор 62 1
Markets&Markets Research 78 1
comScore 228 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771932, в очереди разбора - 675614.
Создано именных указателей - 46354.
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