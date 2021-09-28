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IMAP
Internet Message Access Protocol
протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте


28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете 5
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux 1
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 2
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
23.01.2018 Mail.Ru Group запустила расширенную версию «Почты для домена» 1
31.10.2017 Безопасность бизнеса: предотвращаем утечки или только делаем вид? 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
11.04.2017 Solar Dozor 6.4 поможет подготовить «Сводную аналитику по персоне» 1
07.12.2016 Mail.Ru перезапустила свою «почту для бизнеса» 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
16.02.2016 Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка 1
15.10.2015 BSS выпустила обновление системы «Сервер Нотификации» 1
19.01.2015 Китай атаковал Microsoft Outlook 1
10.12.2014 ОС Asustor Data Master теперь доступна для всех NAS от Asustor 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 1
08.07.2014 Платная электронная почта: зачем она нужна и какой сервис выбрать? 1
19.03.2014 Entensys обновила антиспам-решение GateWall Mail Security 1
16.10.2013 «Mail.Ru для бизнеса» выходит из беты 1
01.08.2013 Microsoft уговорила Google пока не убивать протокол синхронизации 1
10.07.2013 Mail.Ru Group запускает почтовое решение для бизнеса 1
14.05.2013 Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Gateway Security для Forefront TMG 1
11.04.2013 «Почта Mail.Ru» начала собирать письма по IMAP 4
13.03.2013 Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash 1
11.02.2013 SearchInform обновила продукты в составе «Контура информационной безопасности» 1
30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1
26.12.2012 Обзор навигатора Анти-Пробка Prology iMap-542TG: скажи пробкам "Нет!" 1
05.10.2012 Microsoft меняет Windows 8 на ходу: Более 10 приложений будут обновлены 1
15.06.2012 «Почта Mail.Ru» открыла возможность работы по протоколу IMAP 5
14.05.2012 «Планшет руководителя» от Digital Design оснащен поддержкой Windows 7 1
25.04.2012 Емкость бесплатного ящика Gmail возросла до 10 ГБ 1
13.02.2012 Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём 3
07.02.2012 Открыто для бета-тестирования решение Eset NOD32 Gateway Security 1

Публикаций - 77, упоминаний - 107

IMAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 11
VK - Mail.ru Group 2484 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Google LLC 7158 4
Navitel - Навител Навигатор 253 3
Yandex - Яндекс 4101 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Telegram Group 702 2
3753 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Prology 39 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
VMware 1829 2
Epic Games 87 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
HackerOne 14 1
Rainbow Security 56 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
Zecurion - SecurIT 157 1
GitHub 412 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Twitter 2204 1
Huawei 2731 1
Xiaomi 904 1
Facebook 3766 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Fortnite 47 1
ALP Group 37 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
Базальт СПО 206 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Почта России ПАО 1574 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Газпром ПАО 523 1
Газпром проектирование 5 1
Аэрофлот 493 1
DST Global 165 1
EPIC Telecom Invest 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2206 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 70 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 8
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 130 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 3
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
ИТ-аудит 75 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Apache License 24 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 79 1
Microsoft Windows 10 6652 6
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Apple macOS 927 6
VK - Mail.Ru Почта 164 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 4
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Exchange 683 3
Microsoft Windows 853 3
Linux OS 4265 3
Apple macOS X 903 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Asterisk 58 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync 20 2
Samsung Electronics Bada 171 2
VK - Mail.ru Календарь 6 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Ред ОС 239 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Windows 7 1662 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Data Studio 6 1
Microsoft Lync 272 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Nokia N - серия 243 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
Alfresco 114 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Бургов Владимир 9 2
Рябова Галина 21 1
Усманов Алишер 241 1
Силуанов Антон 52 1
Ганин Егор 50 1
Малышев Александр 31 1
Акиндинов Дмитрий 5 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Бутенко Владимир 11 1
Тришина Мария 2 1
Орлов Виталий 18 1
Чижиков Михаил 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Украина 3374 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Казахстан - Республика 2637 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Орёл 216 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Смоленск 237 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Индия - Республика 2175 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Владимир 160 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Wikipedia - Википедия 277 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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