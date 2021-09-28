Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IMAP
Internet Message Access Protocol
протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте
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Публикаций - 77, упоминаний - 107
IMAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1574 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
|Газпром ПАО 523 1
|Газпром проектирование 5 1
|Аэрофлот 493 1
|DST Global 165 1
|EPIC Telecom Invest 70 1
|Бургов Владимир 9 2
|Рябова Галина 21 1
|Усманов Алишер 241 1
|Силуанов Антон 52 1
|Ганин Егор 50 1
|Малышев Александр 31 1
|Акиндинов Дмитрий 5 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Тришина Мария 2 1
|Орлов Виталий 18 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|NYT - The New York Times 509 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764866, в очереди разбора - 668553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764866, в очереди разбора - 668553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru