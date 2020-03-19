Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HDS
Hitachi Data Systems
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 288, упоминаний - 875
HDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linux Foundation 157 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
|PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
|OpenCAPI Consortium 13 1
|Gen-Z Consortium 11 1
|Яхина Ирина 40 30
|Строкович Антон 45 15
|Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 3
|Быстров Константин 19 2
|Казем Алексей 2 2
|Виноградова Анна 2 2
|Yoshida Hu - Йошида Хью 5 2
|Бетсис Павел 84 2
|Стуров Дмитрий 25 2
|Козырь Сергей 30 2
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
|Козырев Алексей 270 2
|Фёрнис Стив 5 2
|Ивакин Роман 49 1
|Островский Владимир 22 1
|Андреев Сергей 39 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Заединов Руслан 40 1
|Potnis Amita - Потнис Амита 3 1
|Степанов Антон 56 1
|Алабушев Александр 1 1
|Халаев Александр 3 1
|Гладкий Александр 2 1
|Калуга Алексей 1 1
|Черепенников Антон 52 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Лебедев Михаил 38 1
|Козлов Александр 54 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Лебедев Павел 21 1
|Квашук Сергей 13 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Патрин Максим 31 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Калюжный Игорь 24 1
|Леоничев Алексей 14 1
|Угай Дмитрий 11 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Рыляков Пётр 1 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|IDC - International Data Corporation 2711 2
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 2
|Gartner 2189 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru