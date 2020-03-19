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HDS
Hitachi Data Systems


19.03.2020 Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки 3
18.06.2019 На российском рынке СХД обвал после взлета 1
16.10.2018 Во что выльется цифровая трансформация? 1
22.08.2018 HP выпустила в России новые ноутбуки к учебному году 1
18.04.2018 HP представила новое поколение систем HP Pavilion с премиальными функциями 1
03.04.2018 Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий 1
25.12.2017 Сверхскоростной тендер Сбербанка: СХД на 730 млн руб. будут куплены за шесть дней 2
12.10.2017 Сбербанк раздал 5,2 млрд на зарубежное «железо» и готов раздать еще больше 1
10.10.2017 Японский гигант делает ставку на работу с данными 1
29.09.2017 После удачного года российский рынок СХД обрушился 1
20.09.2017 Hitachi представила новую цифровую компанию Hitachi Vantara 1
15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти 3
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой 6
08.09.2017 Гиперконвергентная платформа Hitachi UCP HC: очевидные и неявные возможности для бизнеса 2
06.09.2017 Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS 2
21.08.2017 Блокчейн оставит посредничество в прошлом 1
31.07.2017 Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей 4
20.07.2017 Эксперты: грядет новый этап эволюции систем хранения данных 3
13.07.2017 Hitachi заявила о готовности инвестировать в российскую экономику 1
07.07.2017 Отечественный бизнес взял курс на цифровую трансформацию 2
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
07.06.2017 Hitachi Content Platform предлагает архивное хранение за одну пятую стоимости общедоступного облака 3
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 4
22.05.2017 HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere 4
19.04.2017 Какая судьба ждет традиционный бизнес в эпоху цифровой трансформации? 3
12.04.2017 Интернет вещей и большие данные помогают морякам 1
29.03.2017 Россия: проекты по цифровой трансформации реализуются в 48% компаний 3
23.03.2017 Рынок СХД в России бурно растет второй год подряд 2
23.03.2017 Облака в 2017 г. будут расти за счет искусственного интеллекта и интернета вещей 1
01.03.2017 Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г. 1
28.02.2017 В 2017 г. число устройств интернета вещей превысит население Земли 2
22.02.2017 Чтобы выжить, бизнесы должны угадывать желания клиентов по массивам данных 2
14.02.2017 К цифровой трансформации «низы» подталкивает организационный хаос 3
09.02.2017 Расходы на облачную инфраструктуру в 2017 г. вырастут на 18,2% 2
08.02.2017 М.Видео: Как не оказаться втянутым в матрицу? 4
31.01.2017 У инвесторов взрывной рост интереса к интернету вещей 2
10.01.2017 СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы» 1
23.12.2016 Российский рынок СХД продолжил рост, но уже неспеша 1
20.12.2016 Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ 4
20.12.2016 Год Петуха пройдет под знаком цифровой трансформации 5

Публикаций - 288, упоминаний - 875

HDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 42
SAP SE 3208 28
IBM 3530 23
Google LLC 7135 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
Brocade Communications Systems 141 8
Cisco Systems 2037 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 7
Крок 1219 7
VK - Mail.ru Group 2482 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Merlion - Мерлион 273 5
АйТи 749 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 5
Verysell - Верисел 91 4
Samsung Electronics 5641 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 3
NetApp 485 2
Ланит ГК 1155 2
Apple Inc - Эппл Рус 7685 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 441 2
Pentaho 51 2
Hitachi 466 2
Hitachi Vantara 100 2
Dell EMC 2393 2
Huawei 2727 2
Hitachi Insight Group 8 2
Intel Corporation 4158 2
HP Inc. 2901 2
AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
Nvidia Corp 2012 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Merlion System Solutions 3 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Ростелеком Связьинвест 693 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
Uber 257 4
Uber Technologies 258 4
Открытие ФК 538 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
Hansa - Ханса 59 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Marks & Spencer 11 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МДМ Банк 150 1
TripAdvisor 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Tesla Motors 241 1
Hitachi Lumada 20 1
BMW 248 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Федеральное казначейство России 766 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Linux Foundation 157 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 33
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
OpenStack 347 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
Flash 472 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Rack-Scale Architecture 6 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 25
Hitachi UCP Advisor - Hitachi Unified Compute Platform Advisor 18 11
Microsoft Azure 1171 7
Hitachi HDI - Hitachi Data Ingestor 11 7
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 6
Apple iOS 5741 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Google Android 10750 5
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
Microsoft Windows 851 3
Brocade Fabric Vision 5 3
Nvidia GeForce GTX 2055 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Microsoft Windows Hello 170 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 2
HP Envy - Серия ноутбуков 69 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 37 2
HP Audio Boost 16 2
Microsoft Windows 10 6622 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 2
Linux OS 4249 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple macOS 922 2
HP Pavilion x360 - ноутбук-трансформер 12 2
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 2
SAP Predictive Analytics 11 2
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 49 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 2
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive 6 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
Hitachi Enterprise Cloud - HEC 5 2
Brocade SDN Controller 5 2
Яхина Ирина 40 30
Строкович Антон 45 15
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 3
Быстров Константин 19 2
Казем Алексей 2 2
Виноградова Анна 2 2
Yoshida Hu - Йошида Хью 5 2
Бетсис Павел 84 2
Стуров Дмитрий 25 2
Козырь Сергей 30 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Козырев Алексей 270 2
Фёрнис Стив 5 2
Ивакин Роман 49 1
Островский Владимир 22 1
Андреев Сергей 39 1
Шевченко Евгений 55 1
Заединов Руслан 40 1
Potnis Amita - Потнис Амита 3 1
Степанов Антон 56 1
Алабушев Александр 1 1
Халаев Александр 3 1
Гладкий Александр 2 1
Калуга Алексей 1 1
Черепенников Антон 52 1
Херсонцев Алексей 48 1
Лебедев Михаил 38 1
Козлов Александр 54 1
Бутерин Виталий 20 1
Лебедев Павел 21 1
Квашук Сергей 13 1
Краснопольский Андрей 8 1
Патрин Максим 31 1
Свердлов Михаил 29 1
Рубцова Ольга 32 1
Калюжный Игорь 24 1
Леоничев Алексей 14 1
Угай Дмитрий 11 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Рыляков Пётр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Европа 3736 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 11
Япония 2771 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Восточная Европа 1674 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 6
Украина 3353 5
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 5
Европа Западная 611 4
Индия - Республика 2165 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Казахстан - Республика 2622 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Беларусь - Белоруссия 2084 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Прибалтика - Балтия 591 1
США - Кремниевая долина 398 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
США - Калифорния 972 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
IDC - International Data Corporation 2711 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 2
Gartner 2189 1
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CNews AWARDS 291 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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