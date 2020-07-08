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FTTH Fiber To The Home Fiber To The X или FTTx оптическое волокно до точки X



08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G
21.03.2014 В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON
22.02.2013 Оптический интернет: Россия растет быстрее всей Европы
24.10.2012 Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре
31.05.2012 Европейский совет FTTH: для операторов настало время прощаться с сетями прошлого поколения
07.03.2012 МТС в Казани перевела 50% домохозяйств на технологию FTTH
07.02.2011 Allied Telesis представила коммутационную платформу SwitchBlade x3112
29.03.2010 Deutsche Telekom планирует увеличить инвестиции в развитие FTTH
21.04.2009 «Тералинк» построила FTTH-сеть в посёлке Новая Ижора
18.04.2008 Huawei построит крупномасштабную сеть FTTH в ОАЭ
22.08.2007 Golden Telcom готовит интернет-экспансию в Петербурге
10.10.2006 Huawei запускает новое решение - FTTx
12.04.2004 Allied Telesyn стал основателем европейского Совета FTTH

Публикаций - 125, упоминаний - 158

FTTH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 21
Huawei 3129 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8704 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1488 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7646 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1865 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 726 8
Ericsson 2698 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 7
Huawei Technologies 388 7
Ростелеком - Связьинвест 1698 7
ZTE Corporation 659 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1489 6
MRV Communications 219 6
Синтерра - Synterra 783 5
Microsoft Corporation 22273 5
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 5
Cisco Systems 4699 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1291 4
Ренова-Медиа 73 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2317 4
Qtech - Кьютэк 114 4
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
Казахтелеком 316 4
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
Nortel Networks 1287 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 3
Corning Inc 201 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5393 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 206 3
Deutsche Telekom 903 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 199 3
Ситроникс - Sitronics 926 3
МТС Мультирегион 56 3
АФК Система ПАО 1621 3
NEC 1736 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 203 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 174 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 899 2
Почта России ПАО 1839 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Dixis - Диксис 343 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 289 1
Гранит 18 1
Airbus Defence and Space - EADS 148 1
Russia Partners 25 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 26 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 59 1
Открытие ФК 2332 1
Северсталь ПАО 297 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 1
Банк Россия 69 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 1
Норникель - Норильский никель 290 1
Связной ГК 1129 1
Евросеть 1392 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2197 2
Президент Российской Федерации 3352 2
Правительство РФ 7582 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 1
Правительство Казахстана - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1590 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 1
МВД РФ Управление К 83 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 214 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 147 1
Правительство Москвы 1554 1
Администрация Президента РФ 884 1
Роснано 637 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 674 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 170 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 401 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 1
Счётная палата РФ 603 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2109 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
WiMAX Forum 66 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1804 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37307 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1414 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6564 22
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3088 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5339 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10371 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3481 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4636 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 952 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1117 12
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 323 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21562 10
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 869 10
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 346 9
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 244 9
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 50 9
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 81 9
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 531 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8965 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1982 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 952 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8677 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2145 6
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 103 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2006 5
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 59 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 687 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7904 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1761 5
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 343 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 669 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 484 5
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 173 5
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 155 4
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 306 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1157 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2525 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 4
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1130 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 9
MRV OptiSwitch 98 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1760 2
Microsoft Skype 1911 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2220 2
Nokia Alcatel-Lucent G.fast 3 2
Avaya Interaction Center 12 1
Nokia Alcatel-Lucent GPON 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Vplus 2 1
Allied Telesis - AlliedView Network Management System 2 1
Samsung Gear VR 23 1
МегаФон 3G-сеть 22 1
ZTE Combo PON Plus 1 1
Nokia Quillion 2 1
Samsung Galaxy Gear 131 1
ZTE ZXHN - серия модемов 1 1
Union Tech UOS - Unity Operating System - Hiweed Linux 15 1
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 1
Cisco SDA - Cisco Software Defined-Access 4 1
Allied Telesis - SwitchBlade 14 1
Microsoft Office Communicator 35 1
Microsoft Office Communications Server 36 1
Huawei iODN 3 1
Huawei 100G 5 1
Platex SoftSwitch 1 1
Huawei D-CCAP 1 1
Huawei GPON 2 1
Huawei Xpert LAS 1 1
Qtech QONT - терминал 1 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition 1 1
Nokia E-Series 39 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 711 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 24 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 973 1
Samsung Exynos 8 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 40 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 200 1
Apple iPod 1346 1
Приданцев Сергей 143 3
Солонин Виталий 89 3
Рейман Леонид 1009 2
Зайцев Павел 45 2
Богатов Антон 79 2
Косинов Михаил 14 2
Кусков Денис 212 2
Тихонов Александр 64 2
Есекеев Куанышбек 36 2
Синюков Виктор 11 2
Щеголев Игорь 685 2
Мордашов Алексей 34 2
Портной Сергей 8 2
Никифоров Николай 1151 2
Осеевский Михаил 261 2
Климов Андрей 23 1
Провоторов Александр 154 1
Чурук Сергей 1 1
Новиков Дмитрий 38 1
Бородин Андрей 32 1
Дергунова Ольга 116 1
Анкилов Константин 96 1
Гарусев Максим 6 1
Малофеев Константин 105 1
Марголин Михаил 15 1
Ковальчук Михаил 21 1
Путин Владимир 2510 1
Киселев Александр 104 1
Кириенко Сергей 136 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Каплунов Павел 45 1
Иванов Михаил 78 1
Брюквин Юрий 280 1
Петров Дмитрий 40 1
Иванов Андрей 43 1
Дворкович Аркадий 195 1
Кириенко Владимир 84 1
Миньковский Михаил 23 1
Калугин Сергей 168 1
Березкин Григорий 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 104758 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32791 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45024 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13097 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12922 13
Япония 9702 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12124 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12403 9
Южная Корея - Республика 4049 8
Германия - Федеративная Республика 8507 8
Франция - Французская Республика 5497 6
Европа 10945 6
Америка Северная 2636 6
Италия - Итальянская Республика 3169 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2114 6
Ближний Восток 2538 5
Дания - Королевство 898 5
Индия - Республика 4206 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11296 5
Европа Западная 1326 5
Казахстан - Нур-Султан - Астана 331 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5224 4
Россия - ПФО - Казань 2013 4
Россия - СФО - Новосибирск 3217 4
Нидерланды 2150 4
Украина 6030 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 4
Испания - Королевство 2821 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1977 3
Китай - Тайвань 1861 3
Норвегия - Королевство 1093 3
Канада 3167 3
Азия - Азиатский регион 3704 3
Африка - Африканский регион 2793 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 685 3
Швеция - Королевство 1985 3
Греция - Греческая Республика 723 3
Турция - Турецкая республика 1634 3
Бразилия - Федеративная Республика 1926 3
Казахстан - Республика 4418 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 460 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 597 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 416 5
Абонентская база 917 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3191 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1544 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2392 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1882 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 293 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1817 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 228 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11630 2
Образование в России 326 2
Информационное общество - Государственная программа 1186 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 924 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3787 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11389 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Skynet 46 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 60 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 554 1
Спам - Spam 484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3752 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
СИЗО - Следственный изолятор 95 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 326 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1080 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 734 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1788 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2243 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2514 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 547 5
Прайм - Агентство экономической информации 686 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10429 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
DigiTimes - Издание 1283 1
NE Asia Online 313 1
CNews Северо-Запад 24 1
Japan Today 47 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3133 3
IHS Infonetics Research 90 2
IDC - International Data Corporation 4610 1
Juniper Research 465 1
ABI Research 230 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
Analysys Mason 26 1
Strategy Analytics 283 1
Superdata 12 1
Omdia 17 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Current Analysis 24 1
eMarketer 199 1
Yankee Group 166 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 97 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 601 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 1
РАН - Российская академия наук 1338 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3546 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
CSTB Telecom & Media 54 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 2
Связь-Экспокомм 41 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 552 1
Samsung Unpacked 23 1
ИнфоКом 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982189.
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