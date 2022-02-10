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FCF Free cash flow Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты



10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года 1
31.01.2022 Выручка Commvault составила $202,4 млн по итогам III квартала 2022 финансового года 1
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 1
10.11.2021 Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года 1
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 1
06.08.2021 «Сименс АГ» представила результаты третьего квартала 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
27.07.2021 Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года 1
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 2
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 2
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1
23.03.2021 Финансовые итоги Accenture за квартал оказались выше прогнозов 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год 1
03.02.2021 «Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей 1
20.01.2021 SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 1
23.12.2020 Accenture сообщила о сильных финансовых результатах в первом квартале 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 1
10.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа «Кьюби» 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
27.10.2020 SAP представила результаты третьего квартала и общие итоги 9 месяцев 2020 года 1
11.09.2020 Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 1
05.08.2020 Выручка «Ростелекома» во II квартале 2020 года выросла на 13% до 127,3 миллиарда рублей 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 2
28.07.2020 SAP представила итоги второго квартала 2020 года 1
26.06.2020 Квартальная выручка Accenture составила $11 миллиардов 1
17.06.2020 Совокупный доход Oracle по итогам 2020 финансового года превысил $39 млрд 1
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 1
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 1
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 2
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 1

Публикаций - 320, упоминаний - 327

FCF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 5
Yandex - Яндекс 5551 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 269 2
Сбер - Цифровая Платформа 410 2
Basis - Tionix - Тионикс 68 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 540 1
РСХБ Интех 7 1
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 110 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 25 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 1
Nvidia Corp 3203 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 1
6927 1
Программный продукт ГК 58 1
Wargaming 147 1
Казахтелеком 333 1
ИКС Холдинг - Yadro - Raidix - Рэйдикс 158 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 1
SAP SE 4833 1
TrueConf - ТруКонф 300 1
ZTE Corporation 719 1
Huawei 3459 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
О2О Холдинг 47 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
ГПБ - Газпромбанк 927 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
Алроса АК 133 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
Русагро Группа Компаний 196 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Транснефть 270 1
Почта России ПАО 1973 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 32 1
Банк Зенит 285 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
Мортон 25 1
Президент Российской Федерации 3492 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 308 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 272 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8608 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 1136 5
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1836 5
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 234 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 3
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 1075 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 342 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 695 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3445 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 508 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 922 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 783 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 162 5
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 40 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 3
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 2
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 97 2
Яндекс.Диск 151 2
Wargaming World of Warships 36 1
Ростелеком ТВ для Бизнеса 6 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 2 1
Ростелеком Лицей 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 70 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 70 1
Ростелеком Новая телефония 16 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
Wargaming World of Tanks 164 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 142 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 130 1
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 132 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 47 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
Осеевский Михаил 270 11
Анохин Сергей 42 9
Кириенко Владимир 129 5
Мельхорн Кай-Уве 24 2
Кузяев Андрей 63 1
Исанин Антон 29 1
Калугин Сергей 168 1
Патока Андрей 108 1
Есекеев Куанышбек 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Казахстан - Республика 4750 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 2
Европа 21235 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Россия - ДФО - Магаданская область 354 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 334 1
Сингапур - Республика 1618 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 1
Казахстан - Алматы 498 1
Америка 2151 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир 76 1
Россия - Крымский полуостров 26 1
Казахстан - Южный Казахстан - Алматинская область 13 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 688 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 724 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 685 1
Россия - УФО - Свердловская область 1163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 61 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 59 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1140 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 409 1
Япония 12847 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 429 15
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 269 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1469 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 10 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1063 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 2 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 304 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 1
Всероссийская перепись населения 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 413 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 88 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 341 1
Bloomberg 1071 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 270 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 2
S&P - Standard and Poor’s 480 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Moody's Investors Service 135 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Прямая линия с Президентом РФ 12 1
Effie Awards 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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