Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESET NOD32
Антивирусная программа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 334, упоминаний - 601
ESET NOD32 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
|Матросов Александр 42 5
|Матеев Денис 33 5
|Косиченко Алексей 12 4
|Оськин Алексей 21 3
|Зенкин Денис 98 2
|Чачава Александр 68 2
|Курочкин Сергей 5 1
|Елин Дмитрий 5 1
|Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Коршиков Кирилл 1 1
|Чупланов Алексей 1 1
|Игнатьев Алексей 1 1
|Чайкин Александр 1 1
|Горковенко Александр 1 1
|Громцев Александр 1 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Путин Владимир 1820 1
|Пономарев Антон 8 1
|Крылов Андрей 14 1
|Егоров Андрей 11 1
|Лукашенко Александр 39 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Фетисов Александр 12 1
|Салов Антон 26 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Наумов Евгений 25 1
|Иванов Алексей 76 1
|Касперская Наталья 197 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Gartner 2188 2
|CNews Analytics 1988 1
|Fortune Global 500 160 1
|AV-Test Institute 26 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
|РНБ - Российская национальная библиотека 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757286, в очереди разбора - 660976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757286, в очереди разбора - 660976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru