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ESET NOD32
Антивирусная программа


03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга 1
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 2
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом 2
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 1
09.12.2019 «Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус 1
28.10.2019 Eset интегрировала машинное обучение в новые домашние решения NOD32 3
08.08.2019 Eset: банковский троян Amavaldo использует снимки экрана для хищения информации 1
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 1
17.04.2019 Eset обнаружила новый бэкдор для macOS 1
03.04.2019 Eset обнаружила новый вид обмана в WhatsApp 1
28.03.2019 Eset изучила новые приемы группировки Oceanlotus 1
13.02.2019 Eset зафиксировала атаку программы-вымогателя Shade на российские компании 1
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» 2
24.10.2018 Eset выпустила новую версию антивируса NOD32 6
11.09.2018 Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» 3
29.08.2018 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office 1
08.08.2018 Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз 1
13.04.2018 Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза 2
05.04.2018 В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» начались продажи «электронного ПО» 1
20.03.2018 «Мегафон» доверил ESET защиту своих абонентов 5
13.03.2018 «Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!» 1
06.03.2018 Eset предлагает мобильный антивирус по подписке 2
24.01.2018 «Доктор Веб»: уязвимость в Cleverence Mobile SMARTS Server используется для майнинга 1
24.01.2018 Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет 3
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
18.09.2017 Eset: хакеры майнят криптовалюту через браузеры российских пользователей 1
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково» 1
28.06.2017 Eset: источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc 1
07.06.2017 «Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition 1
25.05.2017 Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset 1
22.05.2017 Eset предлагает бесплатную утилиту жертвам шифраторов 1
25.04.2017 «Всеядный» троян перехватывает пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram 1
25.04.2017 «Яндекс» запустил убийцу Google Doc 1
17.04.2017 Eset: вредоносные приложения на Google Play крадут пароли от платежных сервисов 1
13.04.2017 Eset продлила поддержку ОС Windows XP 1
11.04.2017 Троян Sathurbot атакует пользователей торрентов 1
23.03.2017 Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 1
16.03.2017 Eset: говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани 1
13.03.2017 Eset: полтора миллиона пользователей установили приложения, крадущие пароли Instagram 1

Публикаций - 334, упоминаний - 601

ESET NOD32 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ESET 989 109
Microsoft Corporation 11017 15
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
Facebook 3765 7
Dr.Web - Доктор Веб 975 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 5
Google LLC 7128 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
NortonLifeLock (Symantec) 774 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Leta IT-company 86 2
Comodo 25 2
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
Cylance 8 2
Kerio Technologies 50 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Trend Micro 342 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
Yandex - Яндекс 4099 2
PayPal 438 2
Wargaming 90 2
Bitdefender 99 2
Telegram Group 702 1
Leta Group 204 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
Bayrob - Хакерская группировка 2 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Nival 24 1
Oracle Corporation 3331 1
Huawei 2726 1
Twitter 2204 1
Форус НПФ 4 4
IKEA - ИКЕА 81 1
Мортон 16 1
H&M 12 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Велесстрой 4 1
Оптима Банк 2 1
Связь-банк 78 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Starbucks - Старбакс 46 1
Zara - Зара 19 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Бинбанк 184 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Абсолют Банк 94 1
Avito - Авито 171 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Почта России ПАО 1570 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 12
Фишинг - Phishing 96 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Родительский контроль 156 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 109 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 37 2
C&C - Command and Control server 61 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
HR-Grid 2 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Wiki - Вики - режим Википедии 33 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
ФСТЭК РФ - ИТ.САВЗ - Профиль защиты средств антивирусной защиты 1 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 49 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 1
Google Android 10750 28
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 23
Microsoft Windows 10 6612 21
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 12
Microsoft Windows 850 11
Apple macOS 922 9
ESET NOD32 Mobile Security 36 8
Linux OS 4243 8
Microsoft Office 1921 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
ESET Remote Administrator 52 6
ESET NOD32 Smart Security Family 13 6
ESET NOD32 Parental Control 11 5
ESET Mail Security 16 5
ESET LiveGrid 14 5
Microsoft Exchange Server 209 5
JavaScript - Язык программирования 626 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Apple macOS X 900 4
ESET NOD32 Internet Security 5 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 4
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 24 4
ESET File Security 15 4
ESET Endpoint Antivirus 8 4
ESET Endpoint Security 8 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
uTorrent - bittorrent-клиент 23 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 3
Apple macOS Snow Leopard 54 3
Symbian OS 764 3
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Apple Mac 1454 3
Epic Scale 3 3
Apple iOS 5741 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 2
Матросов Александр 42 5
Матеев Денис 33 5
Косиченко Алексей 12 4
Оськин Алексей 21 3
Зенкин Денис 98 2
Чачава Александр 68 2
Курочкин Сергей 5 1
Елин Дмитрий 5 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Макаров Вячеслав 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Коршиков Кирилл 1 1
Чупланов Алексей 1 1
Игнатьев Алексей 1 1
Чайкин Александр 1 1
Горковенко Александр 1 1
Громцев Александр 1 1
Семенов Анатолий 12 1
Путин Владимир 1820 1
Пономарев Антон 8 1
Крылов Андрей 14 1
Егоров Андрей 11 1
Лукашенко Александр 39 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Фетисов Александр 12 1
Салов Антон 26 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Наумов Евгений 25 1
Иванов Алексей 76 1
Касперская Наталья 197 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 27
Украина 3347 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 15
Казахстан - Республика 2621 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 12
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Европа 3730 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Россия - Иркутск 462 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Россия - Воронеж 684 4
Россия - Курган 148 4
Латинская Америка 721 4
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - Уфа 640 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Япония 2760 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Перу - Республика 96 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Италия - Итальянская Республика 1371 2
Израиль 716 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 2
Словакия - Словацкая Республика 212 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Австрия - Австрийская Республика 524 2
Беларусь - Минск 324 1
Россия - Всеволожск 20 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Спам - Spam 101 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Forbes - Форбс 441 1
Wikipedia - Википедия 274 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
The Bell - Издание 34 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Gartner 2188 2
CNews Analytics 1988 1
Fortune Global 500 160 1
AV-Test Institute 26 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РНБ - Российская национальная библиотека 14 1
ESET Road Show 8 8
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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