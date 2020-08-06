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AC&M Consulting
ACM-Consulting
AC&M Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 185 11
|Рейман Леонид 978 11
|Брюквин Юрий 253 10
|Морошкин Александр 111 6
|Панкратова Оксана 42 6
|Овчинников Борис 116 5
|Прянишников Николай 282 4
|Умаров Михаил 50 4
|Толмачева Татьяна 28 4
|Осадчая Екатерина 47 3
|Слизень Виталий 220 3
|Кочетков Владислав 222 3
|Богданов Андрей 22 3
|Изосимов Александр 188 3
|Кирюшин Геннадий 65 3
|Солонин Виталий 82 3
|Анкилов Константин 93 3
|Торбахов Александр 54 3
|Пестерева Ольга 28 2
|Бородин Владимир 18 2
|Айбашева Анна 91 2
|Зайцева Анна 63 2
|Савин Сергей 88 2
|Меламед Леонид 110 2
|Шамолин Михаил 116 2
|Королев Игорь 55 2
|Гирев Андрей 69 2
|Петров Кирилл 29 2
|Парфенов Игорь 50 2
|Сидоров Дмитрий 6 2
|Хасьянова Гульнара 115 2
|Демидов Михаил 132 2
|Чичваркин Евгений 129 2
|Петров Дмитрий 33 1
|Кириенко Владимир 40 1
|Антонюк Борис 58 1
|Кириченко Игорь 42 1
|Резникович Алексей 52 1
|Вексельберг Виктор 123 1
|Чазов Андрей 18 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 43 1
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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