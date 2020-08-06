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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AC&M Consulting
ACM-Consulting



06.08.20 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи 1
13.11.19 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
25.09.18 Агентство AC&M представило прогноз развития рынка мобильных финансовых услуг в России 1
28.09.17 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 2
01.08.16 Агентство AK&M подтвердило Tele2 рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» 1
28.07.16 «Яндекс.Деньги» помогут перевести и принять платеж по QR-коду 1
15.07.16 Вышло приложение «Яндекс.Денег» для Apple Watch 1
25.05.16 Tele2 в 1 квартале 2016 г. обеспечила все чистые подключения в России 1
12.04.16 Tele2 в 4 квартале 2015 г. обеспечил 66,5% чистых подключений абонентов в Москве 3
06.04.16 «МегаФон» отмечает рост спроса на сервис «Мобильное информирование» в Удмуртии 1
05.04.16 Tele2 за два месяца подключил в Москве 1,3 млн абонентов 1
24.09.15 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 2
13.08.14 Тысячи абонентов «Мегафона» в Москве несколько месяцев испытывают проблемы со связью 1
30.06.14 Зачем операторам нужны мессенджеры 2
19.06.14 Контент-провайдер Intech куплен компанией inMedia 1
13.08.13 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка? 1
14.05.13 Tele2 неожиданно объявила о победе над МТС, «Билайном» и «Мегафоном» 1
11.04.13 Корпоративная связь: активность регионов 1
20.03.13 Зачем «Мегафон» выпустил демпинговый мобильный тариф 2
08.08.12 «Мегафон» взвинчивает цены на интернет. ЦИФРЫ 1
23.11.11 Как сэкономить на мобильном интернете? 1
14.02.11 “Билайн” нашел виновного в неудачах в России 1
08.11.10 Количество абонентов московского «МегаФона» превысило 8 млн 1
28.09.10 Сын Жириновского предложил отменить роуминг, операторы в шоке 1
08.09.10 Выручка от допуслуг сотовой связи в России во втором квартале упала на 3,9% до 35,5 млрд руб. 1
10.08.10 «Мегафон» бросил новый вызов Skype 1
08.07.10 «Билайн» будет брать деньги за защиту от мошенников 1
25.05.10 «Мегафон» обогнал «Билайн» 3
19.03.10 Развитие ШПД в России: борьба за лидерство накаляется 1
01.03.10 Акции: телекомы удержались от падения 1
27.02.10 Число пользователей сотовой связи в РФ в январе 2010 г. выросло до 208,33 млн 1
09.02.10 Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год 2
01.02.10 «Триколор ТВ» сделал интернет бесплатным 1
22.01.10 Число пользователей сотовой связи в РФ в декабре 2009 г. выросло до 207,9 млн 1
14.10.09 Москва: «Скай Линк» занялся голосовым демпингом 1
19.08.09 Число пользователей сотовой связи в России в июле 2009 г. выросло на 2 млн абонентов 1
13.08.09 Россия: операторы заработали на SMS 25 млрд руб. 2
07.07.09 ШПД растет за счет дочек «Связьинвеста» 2
29.06.09 Назарбаев дал шанс МТС 2
22.06.09 Qwerty ушел под контроль государства 1

Публикаций - 242, упоминаний - 291

AC&M Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8410 127
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6140 117
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 38
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1205 24
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 17
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 16
СМАРТС Компания 491 16
Ростелеком - Связьинвест 1652 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 11
Рустелеком ТК 255 10
UMC - United Microelectronics Corporation 270 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 9
Киевстар 434 9
Telenor 681 9
АФК Система ПАО 1585 9
Ростелеком ВолгаТелеком 509 9
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 8
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 7
Lenovo Motorola 3235 6
Vodafone Group 1245 6
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 606 6
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 5
Huawei 3051 5
Telia Company 779 5
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 5
Акадо Телеком - Комкор 774 4
Ростелеком ЦентрТелеком 502 4
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 455 4
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 4
Синтерра - Synterra 742 4
I-Free 105 4
Samsung Electronics 8497 3
Nokia Corporation 5051 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 10
Евросеть 1314 9
Телефорум 91 7
Dixis - Диксис 339 5
Альфа-Банк 1305 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 4
Связной ГК 1058 4
Альфа-Групп 580 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4739 3
Беталинк 98 3
IPOC 121 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 188 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 2
Fellowes 32 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 546 2
X5 Group - Пятерочка 592 2
Credit Suisse 104 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 1
Почта России ПАО 1753 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 314 1
UBS AG 284 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 387 1
ЮКОС НК 100 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Farimex - Фэримекс 14 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1586 1
X5 Group 621 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 1
Marshall Capital Partners 65 1
Volvo Cars 189 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 801 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2683 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 268 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 1
Рособоронэкспорт 48 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1796 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 1
ЛДПР 87 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 116 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 31 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2849 28
3G - Стандарт мобильной связи 4928 24
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3890 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4071 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 10
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1122 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2524 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9379 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 947 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3078 4
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2754 4
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 438 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1769 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 606 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 187 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 42 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 211 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1434 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1171 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 234 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2456 2
FTTH - Fiber To The Home 122 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 13 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 698 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
Caller ID number - Caller identification 49 1
Microsoft Skype 1772 5
Microsoft Windows 10 9881 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5452 4
Google Android 10959 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 3
Symbian OS 1349 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 575 2
Apple iOS 5901 2
Microsoft Windows Phone OS 1478 2
The Bat - почтовый клиент 20 1
Myspace - социальная сеть 600 1
Apple iTunes Store 953 1
Opera Mini 203 1
Яндекс.Пробки 32 1
BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 17 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 17 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 31 1
Тройка - транспортная карта 44 1
InterSystems Ensemble 41 1
Apple iPhone 3 383 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 76 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Яндекс.Карты и Транспорт 299 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
Google Maps - Карты Google 499 1
СПАРК-Интерфакс 112 1
Last.fm 47 1
Microsoft Outlook 1197 1
ICQ 780 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 986 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2026 1
Microsoft Office 365 780 1
МегаФон 5G-сеть 1 1
МТС Деньги 42 1
МТТ MVNE 22 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 370 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 97 1
Яндекс.Маркет 452 1
Кусков Денис 185 11
Рейман Леонид 978 11
Брюквин Юрий 253 10
Морошкин Александр 111 6
Панкратова Оксана 42 6
Овчинников Борис 116 5
Прянишников Николай 282 4
Умаров Михаил 50 4
Толмачева Татьяна 28 4
Осадчая Екатерина 47 3
Слизень Виталий 220 3
Кочетков Владислав 222 3
Богданов Андрей 22 3
Изосимов Александр 188 3
Кирюшин Геннадий 65 3
Солонин Виталий 82 3
Анкилов Константин 93 3
Торбахов Александр 54 3
Пестерева Ольга 28 2
Бородин Владимир 18 2
Айбашева Анна 91 2
Зайцева Анна 63 2
Савин Сергей 88 2
Меламед Леонид 110 2
Шамолин Михаил 116 2
Королев Игорь 55 2
Гирев Андрей 69 2
Петров Кирилл 29 2
Парфенов Игорь 50 2
Сидоров Дмитрий 6 2
Хасьянова Гульнара 115 2
Демидов Михаил 132 2
Чичваркин Евгений 129 2
Петров Дмитрий 33 1
Кириенко Владимир 40 1
Антонюк Борис 58 1
Кириченко Игорь 42 1
Резникович Алексей 52 1
Вексельберг Виктор 123 1
Чазов Андрей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 166
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 102
Украина 5178 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 27
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28473 16
Таджикистан - Республика 688 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 13
Казахстан - Республика 3774 12
Беларусь - Белоруссия 2957 12
Узбекистан - Республика 1213 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10662 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1865 10
Европа 6564 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 9
Россия - Сибирь 1217 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 757 7
Армения - Республика 1000 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9457 7
Япония 6771 6
Индия - Республика 3445 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1045 6
Россия - ПФО - Казань 1833 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 962 5
Россия - СФО - Новосибирск 2803 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 828 4
Европа Восточная 2701 4
Южная Корея - Республика 2890 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 319 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1532 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 864 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8124 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1187 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 743 3
Испания - Королевство 2239 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 20
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1481 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
White list - Белый список 42 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 19 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 171 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Великая Отечественная война 168 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1556 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8061 38
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 35
Прайм - Агентство экономической информации 639 6
Thomson Reuters - Рейтер 5134 5
Коммерсантъ - Издательский дом 733 2
ComNews - Медиа-бизнес 86 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 545 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
The Guardian - Британская газета 264 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Silicon.com 325 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 15
Gartner 3096 2
IDC - International Data Corporation 4419 1
Forrester Research 761 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 63 1
S&P - Standard and Poor’s 447 1
Harris Interactive 75 1
Gartner Dataquest 316 1
In-Stat 76 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 43 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 1
Олимпийские игры - Olympic Games 420 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 675 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 368 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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