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Узбекистан
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Ташкент

Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент


30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 1
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане 2
17.03.2021 «Инфосистемы джет» запустила новый сайт для своего узбекского филиала 1
17.03.2021 «ИКС Холдинг» завершит оценку предприятий ТЭК Узбекистана к началу апреля 2021 года 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 6
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 3
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 1
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин 2
06.12.2019 Selectel локализует облачную платформу в регионах 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 4
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 1
16.04.2018 Beeline запустил новые базовые станции в Ташкентской области 2
13.03.2018 «Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане 1
09.10.2017 Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN 1
25.04.2017 Addreality вышла на рынок Узбекистана 1
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
07.12.2016 «Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
01.11.2016 МТС представила статистику розничных продаж билетов в Омской области за отпускной сезон 1
22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы 2
27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» 1
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 2
27.01.2016 Российская система видеосвязи заменила командировки сотрудникам банка в Узбекистане 2
04.09.2015 Beeline запустил десятки новых базовых станций в Ташкенте 1
24.08.2015 Beeline запустил бесплатную площадку Wi-Fi в Ташкенте 1
07.07.2015 Navitel выпустил обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 3
29.06.2015 Brand Analytics открывает представительство в Узбекистане 1
09.06.2015 Узбекистан прислал «Билайну» «черную метку» 1
02.06.2015 Электронные учебники для московских школ «подорожали» до 438 млн рублей 1

Публикаций - 135, упоминаний - 172

Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7452 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6549 29
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 128 15
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 76 14
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 80 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7220 12
Huawei 2883 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1052 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5433 8
Telenor 534 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 7
Telia Company 481 7
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 21 6
СЦС Совинтел - Голден Телеком 332 6
NVision Group - Энвижн Груп 600 5
SAP SE 3705 5
IBM 4857 5
Cisco Systems 2650 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2074 4
Киевстар 408 4
HP Inc. 3686 3
Ростелеком Связьинвест 1188 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 165 3
АФК Система ПАО 1415 3
Buztel 29 3
iTeco - Ай-Теко 807 3
Yota - Скартел 623 3
Dell EMC 3092 3
Softline - Софтлайн 1592 3
Альфа-Групп - Altimo 381 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 179 2
Alcatel 481 2
Логика Бизнеса 152 2
INPAS - ИНПАС 116 2
Oracle Corporation 4130 2
Selectel - Селектел 137 2
Скай Линк - Skylink 809 2
VMware 1896 2
Инфосистемы Джет 726 2
Ситроникс - Sitronics 697 2
Альфа-Групп 516 5
Takilant 50 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1728 3
РЖД - Российские железные дороги 1207 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Почта Банк 290 2
Роснефть НК 400 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 81 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 100 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 2
Бинбанк 185 2
OTP Group - ОТП Банк 128 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4456 2
Альфа-Банк 1207 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 189 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Новатэк 28 1
IPOC 102 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 23 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
СОГАЗ Страховая Группа 54 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 45 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 40 1
Сплит 6 1
Swisdron 2 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
Muddy Waters 7 1
ТНК-ВР Холдинг 212 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 358 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1433 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 211 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 138 1
Черкизово ГК 73 1
Аэрофлот 542 1
Лукойл-Информ 81 1
Qiwi 783 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6407 6
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 476 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1129 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1332 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 103 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 192 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 402 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1659 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 287 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 38 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 171 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 58 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Ташкентский межрайонный экономический суд 1 1
Администрация Ташкентской области 1 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 757 1
World Bank Group - Всемирный банк 180 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 294 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 117 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 800 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 230 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 557 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 821 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 338 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 468 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 148 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1797 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2406 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 251 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1098 2
3G - Стандарт мобильной связи 4230 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11210 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4015 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8433 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 704 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2375 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 301 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 880 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1879 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 456 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 622 3
Безопасный город 358 3
ИТ-аутсорсинг 751 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 544 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 390 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 998 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 253 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 645 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 661 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 559 1
Noise Proof - Технология подавления фонового шума 2 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 137 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 866 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5735 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 988 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 380 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 379 1
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 254 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1383 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1796 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 592 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 211 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 145 1
Gigabit Ethernet 531 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 531 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 152 1
Google Android 10783 3
Apple iOS 5759 2
Microsoft Skype 1739 2
МТС 3G-сеть 87 2
OpenText Documentum 263 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
SAP Fiori 40 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 178 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Электронный дневник 26 1
R-Style Softlab - RS-Loans 46 1
ITProject RFID Server 8 1
PTV Vissim 15 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
МТС Коннект 32 1
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
NEC 5000IPS Trunk Radio 2 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
WhatsApp Messenger 656 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 511 1
CSI Set Retail 48 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 507 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 100 1
PTV Visum 21 1
Prognoz Platform 74 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Yeastar K2 - IP АТС 1 1
R-Style Softlab - RS-Bank 237 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 40 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 495 1
Каримов Ислам 86 8
Каримова Гульнара 89 7
Ахмедов Бекзод 32 6
Распопов Олег 14 5
Авакян Гаянэ 50 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 2
Щуков Дмитрий 5 2
Лейпи Игорь 6 2
Корнеев Сергей 75 2
Шилов Сергей 62 2
Любимов Олег 16 2
Фролова Светлана 41 2
Бородянский Борис 22 2
Орехов Вячеслав 41 1
Галеев Сергей 16 1
Чернышев Сергей 2 1
Кузнецов Сергей 104 1
Медведев Дмитрий 1476 1
Самойлов Андрей 7 1
Носова Ирина 3 1
Пилюгин Игорь 7 1
Федорова Олеся 60 1
Поляков Иван 7 1
Мартынова Елена 24 1
Казарин Станислав 100 1
Калюгин Вадим 5 1
Козлов Игорь 36 1
Мадумаров Рустам 21 1
Мурадов Рустам 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Прозоровский Василий 40 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
Кузовкин Алексей 107 1
Андреев Александр 21 1
Яковлев Кирилл 1 1
Орлова Татьяна 12 1
Малинин Александр 6 1
Рейман Леонид 791 1
Мишустин Михаил 308 1
Узбекистан - Республика 1008 89
Россия - Российская федерация - РФ 68019 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9677 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21451 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9444 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1776 28
Россия - СФО - Новосибирск 2420 26
Казахстан - Республика 3296 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2467 23
Казахстан - Алматы 357 22
Украина - Киев 661 18
Украина 4383 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1221 16
Беларусь - Минск 392 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19204 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 983 14
Армения - Ереван 99 13
Азербайджан - Баку 92 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1617 11
Беларусь - Белоруссия 2502 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 720 11
Армения - Республика 799 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 642 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1004 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 710 8
Казахстан - Нур-Султан - Астана 250 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1339 7
Таджикистан - Республика 539 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 587 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 817 6
Грузия 799 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 877 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1555 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 574 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 573 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7248 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 834 5
Украина - Одесса 80 5
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 163 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 739 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 360 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3708 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3314 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 3
Русский язык 1228 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2450 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1274 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4564 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 258 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 903 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 71 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 483 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 467 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 5554 7
Прайм - Агентство экономической информации 628 4
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WikiLeaks 106 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 684 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 488 1
Российская газета 124 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2431 1
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The Economist Intelligence Unit 37 1
GSMA Intelligence 5 1
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ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 344 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 44 1
Зимние Азиатские игры 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 922278, в очереди разбора - 825249.
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