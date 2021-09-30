Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Узбекистан
Ташкентская область
Ташкентский вилоят
Ташкент
Публикаций - 135, упоминаний - 172
Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримов Ислам 86 8
|Каримова Гульнара 89 7
|Ахмедов Бекзод 32 6
|Распопов Олег 14 5
|Авакян Гаянэ 50 3
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 2
|Щуков Дмитрий 5 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Шилов Сергей 62 2
|Любимов Олег 16 2
|Фролова Светлана 41 2
|Бородянский Борис 22 2
|Орехов Вячеслав 41 1
|Галеев Сергей 16 1
|Чернышев Сергей 2 1
|Кузнецов Сергей 104 1
|Медведев Дмитрий 1476 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Носова Ирина 3 1
|Пилюгин Игорь 7 1
|Федорова Олеся 60 1
|Поляков Иван 7 1
|Мартынова Елена 24 1
|Казарин Станислав 100 1
|Калюгин Вадим 5 1
|Козлов Игорь 36 1
|Мадумаров Рустам 21 1
|Мурадов Рустам 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
|Кузовкин Алексей 107 1
|Андреев Александр 21 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Малинин Александр 6 1
|Рейман Леонид 791 1
|Мишустин Михаил 308 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 5554 7
|Прайм - Агентство экономической информации 628 4
|Forbes - Форбс 475 1
|WikiLeaks 106 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 684 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 488 1
|Российская газета 124 1
|Sputnik 10 1
|УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
|ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 922278, в очереди разбора - 825249.
Создано именных указателей - 47155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 922278, в очереди разбора - 825249.
Создано именных указателей - 47155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru