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ТВЭЛ
Топливная компания Росатома


01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion 1
05.08.2021 Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 3
13.11.2020 Росатом представил рынку цифровой сервис для автоматизации закупочной деятельности 4
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 6
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
04.07.2019 Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin 1
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 1
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 2
02.06.2015 Группа «Астерос» готова поддержать развитие Навигационно-информационного центра Омской области 1
27.08.2014 МТТ стал поставщиком телекоммуникационных услуг для «Росатома» 1
19.08.2014 ТВЭЛ внедряет систему защиты мобильного доступа вместе с Digital Design и «Крипто-Про» 1
21.01.2013 «Микротест» защитил информацию дочерней структуры «Росатома» 1
02.11.2012 IBS представила новое интегрированное ERP MES решение на базе продуктов SAP 1
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM 4
26.03.2012 «Росатом» внедрил единую отраслевую СЭД на 25 своих предприятиях 1
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1
11.08.2011 Производство светодиодных подложек по израильской технологии ALOX будет размещено во Владимире 2

Публикаций - 51, упоминаний - 71

ТВЭЛ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Schneider Electric 409 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Rimini Street 38 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
Robin - Робин 15 4
SAP SE 3220 4
Naumen - Наумен 342 4
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Аплана Группа компаний 102 3
Merlion - Мерлион 275 2
Diasoft - Диасофт 354 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Астерос - Asteros 531 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Микротест 177 1
Наука и инновации АО 6 1
SAP Consulting 28 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Denodo Technologies 2 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Аплана Бизнес решения 9 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
Ингосстрах СПАО 210 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
МТС банк 254 13
X5 Group 600 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
OKS Group 31 13
Интер РАО ПАО 159 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Уралсиб Банк 390 13
Газпромбанк - ГПБ 693 13
Аэрофлот 493 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
X5 Group - Пятерочка 560 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Альфа-Банк 1127 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Почта России ПАО 1579 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Арбитражный суд Нижегородской области 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 4
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Kubernetes 307 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
3D-печать 135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Robin RPA 5 2
Росатом Атомбот.Закупки 2 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft Excel 438 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Apple iOS 5742 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Terrasoft Creatio 44 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Гаранин Евгений 22 16
Абакумов Евгений 103 14
Сирота Юрий 38 13
Вахнин Павел 51 13
Смык Виталий 27 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Карпов Иван 41 13
Хасин Михаил 26 13
Семенихин Игорь 37 13
Нестеров Алексей 79 13
Степченков Максим 36 13
Сотин Денис 103 13
Сыкулев Андрей 57 13
Лебедев Антон 28 13
Генкина Екатерина 24 13
Мискевич Евгений 29 13
Путятинский Сергей 53 13
Платонов Михаил 38 13
Рубин Адар 28 13
Васильев Владислав 39 13
Халматов Максим 45 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Ямщиков Владимир 32 13
Чаркин Евгений 182 13
Богданов Кирилл 91 13
Емелин Александр 25 13
Дьяченко Валерий 66 13
Соловьев Алексей 60 13
Федечкин Сергей 19 13
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 23 13
Антонов Александр 73 13
Бурилов Андрей 25 13
Урьяс Вадим 76 13
Клепиков Алексей 77 13
Шевченко Владимир 135 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Восточная Европа 1691 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Казахстан - Республика 2650 5
Украина 3398 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Грузия 693 4
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Свердловская область 807 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
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SAP Quality Awards 6 1
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