Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества 1

Как создать и внедрить полезное умное приложение 1

Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1

Росатом представил рынку цифровой сервис для автоматизации закупочной деятельности 4

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1

Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1

Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin 1

IBS представила новое интегрированное ERP MES решение на базе продуктов SAP 1

На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM 4