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Ростех Швабе Холдинг


21.07.2021 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга 1
14.07.2021 «Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках 2
12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
23.06.2021 Ростех и компания «ПетроИнжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа 2
22.06.2021 Ростех и «Петроинжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования 2
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью 2
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества 2
03.06.2021 «Ростелеком» и «Швабе» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G 4
24.05.2021 Предприятие «Швабе» цифровизует производственные процессы 1
17.05.2021 «Швабе» успешно завершил испытания новых призматических прицелов 1
17.05.2021 «Швабе» объявил о сотрудничестве с Global Energy Corporation 2
12.05.2021 «Швабе» представил новый металлодетектор с функцией тепловизора 2
23.04.2021 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
20.04.2021 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов 1
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
09.04.2021 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов 2
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане 5
26.03.2021 «Швабе» и «Ланит» стали партнерами 3
22.03.2021 «Швабе» модернизировал аппарат наркозной и дыхательной терапии 1
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 2
26.02.2021 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе 2
10.02.2021 Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей 1
05.02.2021 «Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
29.01.2021 Холдинг «Швабе» запатентовал объектив с увеличенной дальностью распознавания объектов 2
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове 3
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 2
25.12.2020 «Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных 2
17.12.2020 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием 1
04.12.2020 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг 2
04.12.2020 «Швабе» обеспечил больницы лабораторным оборудованием для борьбы с коронавирусом 2
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 4
17.11.2020 Компании «Росатома» и «Ростеха» будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру 4
06.11.2020 Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса 2
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 2
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 2
02.10.2020 «Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума 2
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 3

Публикаций - 150, упоминаний - 293

Ростех Швабе Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 87
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 20
Ростех - Концерн Автоматика 396 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 16 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
Микрон - Micron 365 5
Орион НПО - Научно-производственная организация 5 4
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 4
Leica Camera 155 3
Барс груп 402 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Ланит ГК 1155 3
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Ланит Урал 18 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 2
Инсистемс 33 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
Nikon 253 2
Sony 2340 2
Canon 558 2
Технопромэкспорт 1 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Кловер Групп - Clover Group 14 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Октава - Тульский завод 9 1
Беркут НПФ 16 1
Ланит Консалтинг 4 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 1
Расчетные решения АО 14 1
Нейроассистивные технологии 2 1
CardioQVARK - КардиоКварк 2 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 13
Вертолеты России 114 7
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 5
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
X5 Group 599 4
Банк Зенит 131 3
РусГидро ПАО 129 3
Россети ПАО 168 3
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 3
Агропромкомплектация ГК 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Миландр ПКК 26 2
Юсар+ 2 2
Просвещение ГК 8 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
СпецДорПроект 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Газпром ПАО 520 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Visa International 1345 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России 2 1
Росгосстрах 182 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
МИГ - МедИнвестГрупп 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ФосАгро 54 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МИК - Московский инновационный кластер 51 3
Правительство РФ 2201 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
Администрация города Твери 5 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
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СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
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КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
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Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Photokina 40 1
Биотехмед 8 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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