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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Швабе Холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 293
Ростех Швабе Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|Союз машиностроителей России 26 2
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
|Ожгихин Иван 30 26
|Сахненко Сергей 71 14
|Евтушенко Олег 125 10
|Чемезов Сергей 121 9
|Чукарин Алексей 56 6
|Попов Сергей 72 6
|Калина Роман 60 5
|Артамохов Павел 6 5
|Гоцуцов Сергей 9 5
|Масенков Владислав 9 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Иванов Георгий 18 5
|Зыков Игорь 7 5
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Осипова Александра 16 5
|Галактионов Вячеслав 8 5
|Носов Михаил 17 5
|Балашов Игорь 9 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Макаренков Константин 32 5
|Соколов Алексей 121 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Исаев Антон 7 5
|Мозин Олег 5 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Корягин Михаил 6 4
|Патрикеев Алексей 8 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Симаков Олег 106 4
|Слудных Анатолий 8 4
|Бровко Василий 47 4
|Путин Владимир 1824 4
|Шадрин Виталий 9 3
|Емелин Дмитрий 14 3
|Игнатов Александр 5 3
|Морозов Василий 6 3
|Газизов Алексей 11 3
|Кузнецов Евгений 32 3
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru