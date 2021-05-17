«Швабе» успешно завершил испытания новых призматических прицелов

Новосибирский производитель прицельной техники холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» готовит для охотников и любителей практической стрельбы две новые модели прицелов, созданные специально для самозарядных карабинов.

Прицелы однократного и трехкратного увеличения – ПП1 и ПП3 разработал Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга. Новинки предназначены для стрельбы из нарезного (до 9,3 мм) и гладкоствольного оружия (12 кал.) днем и в сумерках.

В числе преимуществ – двухцветная подсветка прицельного знака, а также режимы «день/сумерки/ночь». Прицелы выполнены по модульной схеме: предусмотрено два варианта крепления – на боковое типа ласточкин хвост и на планку Пикатинни. Также разработан ряд взаимозаменяемых кронштейнов, возможность выбора которых обеспечивает универсальное посадочное место.

«Прицелы не имеют прямых аналогов по реализации оптической схемы. Вместе с тем превосходят всех конкурентов по совокупности таких характеристик как ширина поля зрения, удаление выходного зрачка, светопропускание и габариты. На рынке прицелов это современные призматические прицелы, которые разработаны специально для самозарядных карабинов с боковой планкой», – отметил временный генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

В настоящее время ПП1 и ПП3 успешно прошли стрельбовые испытания. В мае завершится подготовка производства, после чего ожидается выход изделий на российский оружейный рынок. Ориентировочно прицелы должны стать одними из самых бюджетных на рынке.