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Национальный банк Траст


04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 5
08.02.2021 Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte 4
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 3
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
17.12.2019 Российский хакер признается в краже $1,5 млн из бюджета США 1
14.10.2019 Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов 1
13.08.2019 Началось банкротство «Техносерва» 2
29.07.2019 Последний осколок независимого «Техносерва» без пяти минут банкрот 3
06.06.2019 «Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации 2
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 2
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 2
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler 3
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 2
30.06.2017 В МТС назначен новый вице-президент по маркетингу 2
26.06.2017 Главе «Почты России» подбирают замену среди чиновников 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1
16.11.2016 Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab 2
15.09.2016 Алексей Трифонов возглавил финтех-проект DDOnline 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 2
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
10.09.2014 Банк «Траст» запустил проект «Бизнес-партнер» для предпринимателей 3
03.09.2014 Банк «Траст» запустил мобильное приложение «Траст Mобайл» 1

Публикаций - 96, упоминаний - 151

Национальный банк Траст упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Instabank - Инстабанк 12 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Ланит ГК 1156 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBM 3539 7
Microsoft Corporation 11077 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Rambler Group - Рамблер ГК 485 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
ТСК ООО 4 3
Yandex - Яндекс 4101 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 3
SAP SE 3212 3
Samsung Electronics 5666 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
RedSys - РедСис 67 2
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
OpenWay 43 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Telegram Group 702 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
HP Inc. 2909 1
Цифровые активы 11 1
Tibco Software 29 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Газпромбанк - ГПБ 692 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 14
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
ВТБ Банк Москвы 371 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
МДМ Банк 150 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
Башнефть ПАО АНК 90 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Открытие ФК 538 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Era Capital 12 5
ВТБ - Транскредитбанк 74 4
Формула Кино - Синема Парк 20 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Альфа-Банк 1123 3
ВТБ24 583 3
Сибэнергомаш УК 7 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
A&NN Investments 5 2
Русский стандарт Банк 302 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Будущее НПФ 5 1
Уралсиб Банк 389 1
Банк Зенит 131 1
Ризус-проект ООО 3 1
Азбука-Аттикус 4 1
First Merchantile Capital 1 1
Orion Capital 1 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Anavoya Holdings Limited 3 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Правительство РФ 2203 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Google Android 10751 3
Rambler Касса 13 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6635 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Яндекс.Маркет 439 1
Базалей Наталья 14 12
Тищенко Юрий 14 12
Муравлев Александр 15 12
Мухин Максим 18 12
Потёмкин Роман 20 12
Леоничев Алексей 14 12
Кравченко Денис 24 12
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Сафронов Юрий 61 12
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Свердлов Михаил 29 11
Калюжный Игорь 24 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Клеев Владимир 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Разгуляев Валерий 18 6
Ананьев Алексей 88 5
Герасимов Александр 40 5
Ананьев Дмитрий 53 5
Сергеев Александр 21 5
Мамут Александр 109 5
Козлов Александр 54 5
Игнатов Виктор 12 5
Соколов Александр 22 4
Бетсис Павел 84 4
Тихонов Андрей 33 3
Лапшина Екатерина 12 3
Потанин Владимир 19 3
Соколов Алексей 121 2
Греф Герман 205 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 10
Казахстан - Республика 2629 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - Ростовская область 862 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Украина 3365 3
Кипр - Республика 247 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Австрия - Австрийская Республика 527 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Индия - Республика 2169 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Европа 3752 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Таиланд - Королевство 360 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Нидерланды 973 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
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Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Секрет фирмы 13 1
СК Пресс 3 1
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