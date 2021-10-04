Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Национальный банк Траст
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 151
Национальный банк Траст упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Базалей Наталья 14 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Мухин Максим 18 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Кравченко Денис 24 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Калюжный Игорь 24 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Клеев Владимир 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Ананьев Алексей 88 5
|Герасимов Александр 40 5
|Ананьев Дмитрий 53 5
|Сергеев Александр 21 5
|Мамут Александр 109 5
|Козлов Александр 54 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Соколов Александр 22 4
|Бетсис Павел 84 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Лапшина Екатерина 12 3
|Потанин Владимир 19 3
|Соколов Алексей 121 2
|Греф Герман 205 2
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru