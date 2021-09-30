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МЦСТ
Эльбрус-4С
Российский 64-разрядный микропроцессор


30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 2
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 5
07.04.2020 ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России 1
23.12.2019 ОС «Лотос» получила поддержку аппаратной платформы «Эльбрус» 3
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» 1
31.10.2019 РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов 2
31.10.2019 Продукция концерна «Автоматика» на процессорах «Эльбрус» внедряется на РЖД 2
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
08.01.2019 МИД затеял переезд на «Эльбрусы» 4
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 2
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 2
08.10.2018 ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением 1
24.09.2018 Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме» 2
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 1
15.06.2018 В России создали сервер, поддерживающий Intel, «Эльбрус» и «Байкал» 2
07.06.2018 «Ростех» и «Рэйдикс» разработали отечественное программно-аппаратное решение для распределенного хранения данных 3
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 4
06.06.2018 Выпущен полноценный дистрибутив «Альт Линукс» для серверов на «Эльбрусах» 3
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет 1
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э» 7
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 2
16.03.2018 Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД 1
19.02.2018 Российские суперкомпьютерщики создали блейд-сервер на «Эльбрусах» 3
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
30.01.2018 НИИ «Восход» внедрил разработки Ростеха в систему выдачи электронных виз 1
24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С» 3
29.12.2017 Smart Engines протестировала системы «Эльбрус» в задачах компьютерного зрения 2
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 1
03.10.2017 «Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус» 1
05.09.2017 «Росэлектроника» создала импортозамещающую серверную платформу TSP 1
28.07.2017 Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1

Публикаций - 67, упоминаний - 157

МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Ростех - Концерн Автоматика 397 8
Cisco Systems 2049 6
Microsoft Corporation 11127 5
IBM 3551 5
Intel Corporation 4192 5
Восход ФГБУ НИИ 366 4
Raidix - Рэйдикс 129 4
Микрон - Micron 365 4
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 4
HP Inc. 2926 3
Крок 1221 3
Brocade Communications Systems 142 3
Red Hat 667 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
AMD - Advanced Micro Devices 1681 3
Yandex - Яндекс 4101 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 237 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
РТСофт - RTSoft 42 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Ланит ГК 1159 2
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 2
SAP SE 3216 2
Элтеза - Elteza 3 2
НТС - Национальные телематические системы 20 2
Mandriva - Mandrake 105 2
Ангстрем-Т 95 2
Базальт СПО 206 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Славянка ГК 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Президент Российской Федерации 1441 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Правительство РФ 2207 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 251 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 6
DDR - Double data rate 1071 5
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 269 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 2
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 2
Gigabit Ethernet 360 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 213 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 2
Отказоустойчивость - свойство технической системы 11 1
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 1
MDC - Machine Data Collection - Системы мониторинга промышленного оборудования 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 25
Linux OS 4267 21
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 19
Intel x86 - Архитектура процессора 993 19
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 10
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 9
Microsoft Windows 10 6659 8
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 5
Java - Язык программирования 1178 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 4
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 4
Microsoft Windows 854 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
Google Android 10751 3
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 2
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 2
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 2
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 2
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iOS 5742 2
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
Apple macOS X 904 2
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 2
SAP Leonardo IoT 5 2
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 2
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 2
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Apple macOS 930 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
ReactOS 9 1
Microsoft Office Online 25 1
Панорама КБ GIS WebService SE 4 1
PTC ThingWorx 22 1
Путин Владимир 1828 8
Медведев Дмитрий 1434 6
Никифоров Николай 1126 6
Махонов Александр 29 3
Горшенин Максим 15 3
Нащекин Алексей 111 3
Трушкин Константин 43 3
Смирнов Алексей 142 3
Арлазаров Владимир 118 3
Шилов Сергей 61 2
Кабанов Владимир 174 2
Нечаев Андрей 21 2
Захаров Дмитрий 35 2
Мохов Александр 1 1
Коберда Николай 1 1
Лубинец Владимир 1 1
Булатов Дмитрий 1 1
Горбачев Олег 4 1
Большаков Олег 1 1
Коляда Виталий 1 1
Разумовский Сергей 2 1
Федоров Андрей 15 1
Завьялов Игорь 2 1
Рондарев Игорь 1 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Георгиева Елена 5 1
Якунин Александр 43 1
Савюк Виктор 22 1
Решетков Александр 5 1
Сурков Владислав 59 1
Орешкин Максим 17 1
Яровая Ирина 63 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Бобровников Борис 86 1
Абрамченко Виктория 15 1
Смирнов Александр 44 1
Озеров Виктор 26 1
Иванова Елена 69 1
Дегтярь Николай 1 1
Варварик Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Япония 2802 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Каменск-Уральский 47 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Европа 3774 2
Прибалтика - Балтия 592 1
Москва - Зеленоград 28 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Иннополис 292 1
Канада 1307 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Индия - Республика 2175 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СИЗО - Следственный изолятор 65 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Антитеррор 62 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 3
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TAdviser Report 6 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 9
РАН - Российская академия наук 317 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765901, в очереди разбора - 669587.
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