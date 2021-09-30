Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЦСТ
Эльбрус-4С
Российский 64-разрядный микропроцессор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 157
МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 8
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Махонов Александр 29 3
|Горшенин Максим 15 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Трушкин Константин 43 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Шилов Сергей 61 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Мохов Александр 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Лубинец Владимир 1 1
|Булатов Дмитрий 1 1
|Горбачев Олег 4 1
|Большаков Олег 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Разумовский Сергей 2 1
|Федоров Андрей 15 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Георгиева Елена 5 1
|Якунин Александр 43 1
|Савюк Виктор 22 1
|Решетков Александр 5 1
|Сурков Владислав 59 1
|Орешкин Максим 17 1
|Яровая Ирина 63 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Бобровников Борис 86 1
|Абрамченко Виктория 15 1
|Смирнов Александр 44 1
|Озеров Виктор 26 1
|Иванова Елена 69 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Варварик Александр 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 3
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765901, в очереди разбора - 669587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765901, в очереди разбора - 669587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru