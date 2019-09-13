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ИскраУралТел
Iskratel



13.09.2019 Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
27.01.2015 «Ростелеком» на Урале сделал ставку на отечественного производителя 1
14.01.2015 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства 1
14.04.2014 Систему-112 обеспечат ГИС-сервисами 1
16.04.2013 В Москве пройдет выставка телеком-оборудования, систем управления, ИТ и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013» 1
31.07.2012 «Стартелеком» приступил к обслуживанию системы связи «Автоваза» 1
13.06.2012 «Техносерв» обеспечит модернизацию и развитие ведомственной телефонной сети МВД России 1
15.05.2012 «Энвижн Груп» займется разработкой и внедрением единой «Системы 112» в масштабах всей страны 1
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool 1
07.11.2011 «Стартелеком» модернизировал сеть телефонной связи аэропорта «Шереметьево» 2
19.11.2010 «Северо-Западный Телеком» и Iskratel подписали соглашение о сотрудничестве 4
18.11.2010 «Связьинвест» и Iskratel подписали меморандум о сотрудничестве 1
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников 2
15.07.2010 ЮТК до конца года инвестирует в развитие технологии ETTH 711 млн руб. 1
12.05.2010 Щеголев на «Связь-Экспокомм»: оплата услуг связи пойдет на развитие отечественных поставщиков 1
23.03.2010 «ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде 1
11.03.2010 «Синтерра» и «Леткон» получили разрешение на коммерческую эксплуатацию WiMAX-сети в поселке-спутнике города Тольятти 1
04.03.2010 «Воентелеком» приступил в первому открытому тестированию WiMAX 1
06.11.2009 «Сибирьтелеком» установил цифровые станции в Алтайском крае 1
28.09.2009 «Синтерра» запустила вторую WiMAX-сеть в Красноярском крае 1
17.09.2009 «Синтерра» запустила первую сеть WiMAX в Красноярском крае 1
19.05.2009 «Акадо Телеком» построил сеть местной телефонной связи в Подмосковье 1
29.04.2009 Телеком в России: внедрение NGN необратимо 1
31.07.2008 «ТТК-Байкал» вышел на рынок зоновой телефонной связи 1
23.05.2008 Доходы «Кавказ-Транстелекома» в 1 квартале превысили 80 млн руб. 1
21.03.2008 Telecom Slovenia развернет сеть WiMAX с помощью Iskratel 2
11.02.2008 Iskratel интегрирует продукты Telsima в собственные решения 2
26.11.2007 Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» спроектировал УСС для «Волгателеком» 1
16.11.2007 «Уралсвязьинформ» запустил цифровое интерактивное телевидение 1
30.10.2007 «Инфоком» и «Монис» строят сеть нового поколения 1
12.10.2007 Iskratel представил решения широкополосного доступа 2
28.08.2007 Iskratel представила плату доступа VDSL2 1
23.08.2007 Iskratel представила новое сетевое решение 1
15.06.2007 Iskratel поможет «Уралсвязьинформ» в автоматизации управления услугами 1
20.03.2007 CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000 1

Публикаций - 80, упоминаний - 122

ИскраУралТел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 10
Cisco Systems 4573 9
Huawei 3040 9
Siemens AG - Сименс Россия 2126 9
Nokia Alcatel-Lucent 1373 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 7
Ростелеком - Связьинвест 1652 6
Воентелеком 136 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 5
NVision Group - Энвижн Груп 616 5
Samsung Electronics 8414 5
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 5
Eltex - Элтекс 76 4
Акадо Телеком - Комкор 773 4
Ростелеком Дальсвязь 450 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 4
Ericsson 2240 4
Nortel Networks 1259 4
ZTE Corporation 616 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1086 3
HP - Hewlett-Packard 3334 3
Синтерра - Synterra 733 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 3
Azercell Telekom 17 3
Ростех - Ростехнологии 2269 3
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 132 3
SAP CIS - САП СНГ 807 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 3
NEC 1572 3
Eutelsat 115 3
IBM 8299 3
Nokia Corporation 5016 3
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 185 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 168 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 2
ГЛОНАСС АО 84 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 4
Газпром ПАО 711 3
Цифроград 137 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 2
АвтоВАЗ 153 1
Беталинк 98 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 39 1
Cisco Capital 17 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 9 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 86 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 1
Миландр ПКК 26 1
Ford 322 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 208 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 55 1
Евросеть 1312 1
РЖД - Российские железные дороги 1276 1
НСПК - Национальная система платежных карт 267 1
Почта России ПАО 1752 1
РВК - Российская венчурная компания 500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 3
Счётная палата РФ 547 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1437 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по по экономической политике 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2185 1
Правительство РФ 2485 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 1
Правительство Москвы 789 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 68 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 120 1
Федеральное казначейство России 855 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 339 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1785 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 8
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 7
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 79 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 656 5
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 5
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 4
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 205 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1202 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 3
Big Data - Большие данные 1202 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 967 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 622 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 2
Субтехнологии 8 2
3G - Стандарт мобильной связи 4911 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 76 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 604 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 192 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 472 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2835 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 116 2
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 48 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 127 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
ИскраУралТел - Iskratel SI 7 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 103 2
Yandex Object Storage 4 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1474 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Microsoft Power BI 117 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 69 2
NetApp ONTAP 34 2
Baidu 220 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 86 2
БАРС.Alpha BI 34 2
РСПД - Региональная сеть передачи данных 6 1
Microsoft DirectX 566 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Esri ArcGIS 113 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
IBM Tivoli 273 1
HPE OpenView 161 1
RealNetworks RealNetworks 84 1
Gilat SkyAbis 1 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 103 1
Avaya IP Office Cloud Platform 75 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 1
3D NAND flash memory 95 1
Intel Core - Семейство процессоров 927 1
Symbian OS 1216 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 512 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1636 1
Microsoft Skype 1759 1
Java - Язык программирования 2344 1
Щеголев Игорь 677 3
Солонин Виталий 82 2
Рейман Леонид 978 2
Шипулин Александр 29 2
Буховцев Михаил 7 1
Яшин Валерий 65 1
Овчинников Борис 116 1
Мякишева Марина 84 1
Зеров Александр 2 1
Мардер Наум 100 1
Колпаков Антон 46 1
Марченко Игорь 12 1
Орлов Виталий 18 1
Семенов Вадим 51 1
Лобов Сергей 23 1
Закрепин Евгений 51 1
Федоров Дмитрий 17 1
Бровко Василий 47 1
Оголь Елена 24 1
Лаконцев Дмитрий 9 1
Слизень Виталий 220 1
Тамодин Николай 46 1
Артемьев Игорь 78 1
Меламед Леонид 110 1
Нащекин Алексей 111 1
Ефименко Евгений 7 1
Морлок Александр 15 1
Копейкин Алексей 14 1
Шохин Александр 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 11
Словения - Республика 183 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 6
Россия - Сибирь 1217 5
Европа Восточная 2698 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 757 4
Россия - СФО - Красноярский край 844 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 568 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 3
Россия - Западная Сибирь 167 3
Азербайджан - Баку 99 3
Россия - СФО - Новосибирск 2799 3
Прибалтика - Балтия 1177 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 2
Израиль 1293 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 312 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1085 2
Южная Америка 564 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1360 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1022 2
Италия - Итальянская Республика 2440 2
Канада 2312 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 2
Азия - Азиатский регион 2886 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1162 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1431 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 141 1
Информационное общество - Государственная программа 295 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 17 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Juniper Research 413 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
IHS Infonetics Research 86 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 144 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 672 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 367 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 142 1
CeBIT 380 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
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