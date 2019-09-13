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ИскраУралТел
Iskratel
ИскраУралТел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 677 3
|Солонин Виталий 82 2
|Рейман Леонид 978 2
|Шипулин Александр 29 2
|Буховцев Михаил 7 1
|Яшин Валерий 65 1
|Овчинников Борис 116 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зеров Александр 2 1
|Мардер Наум 100 1
|Колпаков Антон 46 1
|Марченко Игорь 12 1
|Орлов Виталий 18 1
|Семенов Вадим 51 1
|Лобов Сергей 23 1
|Закрепин Евгений 51 1
|Федоров Дмитрий 17 1
|Бровко Василий 47 1
|Оголь Елена 24 1
|Лаконцев Дмитрий 9 1
|Слизень Виталий 220 1
|Тамодин Николай 46 1
|Артемьев Игорь 78 1
|Меламед Леонид 110 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Морлок Александр 15 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Шохин Александр 22 1
|Juniper Research 413 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
|IHS Infonetics Research 86 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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