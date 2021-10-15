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ИКС холдинг
Форпост


15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 1
14.10.2020 Nexign приобрела 99% долю в компании «Шторм технологии» 1
02.06.2020 «ИКС холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России 1
14.05.2020 Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 3
24.03.2020 Видеоаналитика «ЭР-Телекома» поможет бороться с COVID-19 1
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 2
30.12.2019 Банк «Открытие» предоставил «ИКС Холдингу» факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 2
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 1
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 3
24.05.2019 Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным 2
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей 1
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 7
17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных 7
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 1
26.10.2017 «Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм 5
15.06.2016 «Мегафон» и «ЖБИ74» улучшили связь для 10 тыс. жителей городских поселков Челябинска 1
22.04.2016 ОПК создала радиолокационно-оптический комплекс, способный «ловить» беспилотники и нарушителей госграницы 2
10.12.2014 РНТ расширила модельный ряд ПАК системы обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
01.10.2014 Система обнаружения компьютерных атак «Форпост» на серверной платформе «Аквариуса» поступила в продажу 1
26.08.2013 РНТ начала продажи сертифицированной системы обнаружения компьютерных атак «Форпост» 3
14.09.2011 Решения IBM обеспечивают бесперебойную работу АБС «Запсибкомбанка» 1
16.03.2011 РБК покупает Ru-Center 1

Публикаций - 35, упоминаний - 61

ИКС холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 14
КНС Групп - Yadro 124 12
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 129 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 9
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
VK - Mail.ru Group 2490 8
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 7
Талмер - Talmer 23 7
Криптонит ГК - Kryptonite 30 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
Dell EMC 2425 4
Кометрика 10 4
NVision Group - Энвижн Груп 547 4
Huawei 2736 3
IBM 3575 3
Abbyy 800 3
Yota - Скартел 623 3
Microsoft Corporation 11226 3
SAP SE 3228 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 3
ГЛОНАСС АО 82 2
Intel Corporation 4221 2
Барс груп 402 2
АФК Система ПАО 999 2
Tencent 93 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 2
Nokia Corporation 2468 2
Tableau Software 42 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Yandex - Яндекс 4106 2
Alibaba Group 298 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
Cisco Systems 2069 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 4
ESforce 22 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Металлинвест 14 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Газпром ПАО 525 2
Альфа-Банк 1128 2
Virtus.pro 14 2
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Банк Интеза 20 1
Nouse Limited 2 1
Эко-Томск 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Локо-Банк 31 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Lynwood Investments 6 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 236 1
СКБ-банк 86 1
СДМ-Банк 51 1
МегаФон Финанс 9 1
Альфа-Групп 330 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 601 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Правительство РФ 2209 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Федеральное казначейство России 766 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Linux Foundation 157 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Безопасный город 348 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Big Data - Большие данные 1136 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
Субтехнологии 8 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 5 1
Детектор масок 1 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 2
Yandex Object Storage 4 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Prognoz Platform 74 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Yadro Vesnin - Сервер 14 2
NetApp ONTAP 34 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Baidu 179 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 2
Microsoft Power BI 113 2
БАРС.Alpha BI 32 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apache HTTP Server 223 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 5 1
Ростелеком Чистое небо 9 1
Черепенников Антон 52 10
Усманов Алишер 241 7
Петров Дмитрий 33 4
Серебряникова Анна 47 2
Солодухин Константин 92 2
Калинин Александр 95 2
Чиркова Екатерина 2 1
Икоев Артем 8 1
Чуприян Александр 6 1
Редькин Александр 1 1
Шелобков Алексей 12 1
Хренов Алексей 1 1
Криворучко Алексей 5 1
Сивков Арташес 16 1
Столяров Сергей 1 1
Горьков Игорь 15 1
Серебрянникова Анна 5 1
Бяков Сергей 2 1
Скоков Сергей 26 1
Нурмухометов Артур 12 1
Шуткина Юлия 7 1
Фридман Михаил 54 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Мишустин Михаил 302 1
Енгибарян Ваге 9 1
Стрешинский Иван 33 1
Калинин Алексей 23 1
Борисов Юрий 91 1
Сысоев Игорь 31 1
Ахмеров Тимур 73 1
Вермишян Геворк 61 1
Путин Владимир 1831 1
Белоусов Андрей 53 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Иннополис 292 2
Ближний Восток 1486 2
Восточная Европа 1698 1
Москва - Марьино 30 1
Африка 1506 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Орёл 219 1
Россия - Архангельская область 353 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Вологодская область 322 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Европа 3798 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
CNews Analytics 1992 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
Медиалогия 37 1
TAdviser100 3 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РАН - Российская академия наук 317 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
Формула Русь - Чемпионат 3 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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