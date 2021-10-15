Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИКС холдинг
Форпост
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Публикаций - 35, упоминаний - 61
ИКС холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 52 10
|Усманов Алишер 241 7
|Петров Дмитрий 33 4
|Серебряникова Анна 47 2
|Солодухин Константин 92 2
|Калинин Александр 95 2
|Чиркова Екатерина 2 1
|Икоев Артем 8 1
|Чуприян Александр 6 1
|Редькин Александр 1 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Хренов Алексей 1 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Сивков Арташес 16 1
|Столяров Сергей 1 1
|Горьков Игорь 15 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Бяков Сергей 2 1
|Скоков Сергей 26 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Шуткина Юлия 7 1
|Фридман Михаил 54 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Калинин Алексей 23 1
|Борисов Юрий 91 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Путин Владимир 1831 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|CNews Analytics 1992 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
|Медиалогия 37 1
|TAdviser100 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771038, в очереди разбора - 674720.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771038, в очереди разбора - 674720.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru