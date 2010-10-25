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Войны Ирака Война в Персидском заливе



25.10.2010 Wikileaks опубликовал архив документов о войне в Ираке
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь
09.04.2003 Спамеры спешат нажиться на войне в Ираке
25.03.2003 Война в Ираке подстегнула активность хакеров
19.03.2003 Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США
10.02.2003 Против войны в Ираке борются с помощью спама

Публикаций - 128, упоминаний - 154

Войны Ирака упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 13
Microsoft Corporation 22497 11
Cisco Systems 4720 9
Applied Materials 265 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Lenovo Motorola 3463 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Raytheon 290 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
Yahoo! 3603 3
Verisign 354 3
Oracle Corporation 6035 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
Прогноз 957 2
Rover - RoverComputers 397 2
Nortel Networks 1287 2
Rambler Group - Рамблер ГК 811 2
Verizon - WorldCom 480 2
AT&T Inc 1563 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 2
Vodafone Group 1318 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 44 2
Dell EMC 4736 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
Армада - РБК софт 714 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Federal Bureau of Hackers (FBH) - хакерская группировка 2 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 2
Sierra Monolithics 3 2
Rambus 242 2
Palo Alto Networks 112 2
Google LLC 10352 2
MCI 152 2
Konami 105 2
Patriot Memory 66 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 2
Boeing 957 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 11
Merrill Lynch 427 4
Northrop Grumman 200 4
Lockheed Martin 730 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 3
Walt Disney Company 556 3
UBS AG 295 2
Arianespace 83 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 2
Мясищева ОКБ - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 10 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 1
General Dynamics 54 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Enron - Enrongate 121 1
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
BAE Systems 162 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
State Street Global Advisors 36 1
Alcoa 42 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 1
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 1
Dyson 100 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Puma - Пума 41 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 1
DuPont - Дюпон 100 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
Альфа-Банк 1476 1
Аэрофлот 648 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 38
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 6
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
U.S. Navy - Корпус морской пехоты США 62 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Правительство РФ 8292 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - армия США 110 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Администрация Президента РФ 904 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 10
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 81 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Website - Вебсайт 9736 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 764 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 75 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 427 1
X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 76 1
Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 1
Пылесос - Vacuum cleaner 250 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 1
Сервер - Серверные платформы 10956 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 534 1
DDR - Double data rate 2422 1
СВЧ - микроволновая печь 60 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 304 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 1
Big Data - Большие данные 3520 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 1
Acer Predator 169 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 7
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 53 4
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 3
Oracle PeopleSoft 373 3
Microsoft Windows 10 11713 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 2
Космодром Байконур 1025 2
ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 5 1
Avaya Definity УАТС 100 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 82 1
Microsoft Exchange 1222 1
Linux OS 7669 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 4 1
Google Cloud Platform - GCP 251 1
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 1
Sendmail 63 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Opera Browser - Браузер 923 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 23 1
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 44 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 186 1
Microsoft Passport 32 1
МКС - Международная космическая станция 1431 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Google Video - видеосервис 61 1
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 4
Рахманов Максим 47 4
Левкевич Михаил 60 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 3
Гулькин Павел 14 3
Попова Мария 139 3
Bush George - Буш Джордж 301 3
Скрябин Константин 5 2
Аитов Тимур 188 2
Иванов Сергей 360 2
Гордеев Алексей 15 2
Перминов Анатолий 125 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
Schmidt Helmut - Шмидт Хельмут 3 1
Андронов Алексей 27 1
Ровенский Юрий 27 1
Засурский Иван 15 1
Абашкин Александр 11 1
Лесников Алексей 25 1
Можайцев Алексей 5 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Солонин Виталий 89 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 1
Емельянов Сергей 3 1
Дмитриев Владимир 32 1
Сеславинский Михаил 31 1
Иванов Константин 25 1
Казак Максим 161 1
Рыжиков Сергей 110 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Путин Владимир 2542 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 99
Ирак - Республика 666 72
Россия - РФ - Российская федерация 108428 29
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
США - Колумбия - Вашингтон 1169 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Ирак - Багдад 54 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 8
Азия - Азиатский регион 3803 7
Индия - Республика 4263 7
Европа 12319 7
Израиль 1756 7
Кувейт 129 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
США - Калифорния 3381 6
Америка 2011 6
Ближний Восток 2549 5
Египет - Арабская Республика 687 5
Канада 3319 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 5
Япония 10069 5
Марокко - Королевство 173 4
США - Нью-Йорк 2616 4
Индонезия - Республика 789 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Великобритания - Лондон 2031 4
Европа Западная 1329 4
Турция - Турецкая республика 1708 4
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 88 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 3
Саудовская Аравия - Королевство 492 3
Европа Восточная 2927 3
США - Техас 813 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 2
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 439 1
Антитеррор 170 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс 225 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1
Абонентская база 1383 1
Инвестиции венчурные 850 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Федеральное законодательство 1944 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 19
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
CBS MarketWatch 305 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 5
Associated Press 1975 4
Известия ИД 307 4
Telegraph 197 4
Space Daily 528 4
DigiTimes - Издание 1284 3
The Washington Post 298 3
NEWSru.com 221 3
Mercury News 37 3
Daily Telegraph 43 2
Kyodo 42 2
РБК Daily 81 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Flight Global 78 2
Washington Profile 140 2
WikiLeaks 113 2
Комсомольская Правда - Газета 58 2
Vnunet 225 2
San Francisco Chronicle 29 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
Время новостей 28 1
IGN 51 1
CNews Инноваторы 39 1
Times 500 1
FT - Financial Times 1118 1
The Register 1286 1
23ABC News 152 1
The Guardian - Британская газета 320 1
F-16.net 121 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Internet.com 108 1
Newsweek 35 1
Computer Weekly 370 1
ComputerWorld 139 1
Internet Stock Report 992 10
IDC - International Data Corporation 4671 5
Gartner - Гартнер 3301 4
S&P 500 226 4
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Gartner - Dataquest 340 1
Bear Stearns 79 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
PEAR - Princeton Engineering Anomalies Research 4 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CeBIT 454 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Связь-Экспокомм 48 1
Infosecurity - выставка 62 1
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