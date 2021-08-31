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Бинбанк


31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
02.12.2020 Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering 1
17.12.2019 Банк «Открытие» завершил проект по интеграции банковского бизнеса 3
16.12.2019 Банк «Открытие» внедрил систему управления корпоративной архитектурой от Orbus Software 1
28.11.2019 Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка 3
06.11.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор. Рынок по-прежнему растет, но гораздо медленнее, чем год назад 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
20.05.2019 Банк «Открытие» завершил внедрение решения SAP по кадровому администрированию и расчету заработной платы 1
13.02.2019 Eset зафиксировала атаку программы-вымогателя Shade на российские компании 1
21.11.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для банков» 1
13.11.2018 Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации отделений 2
09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка 6
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 2
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 7
09.07.2018 Банк «Открытие» и Бинбанк объединили сети банкоматов на снятие наличных 3
26.04.2018 В банкоматах «Бинбанка» появилась функция оплаты услуг по картам любых российских банков 5
25.04.2018 Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных 5
25.04.2018 Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018 1
17.04.2018 Бинбанк объявил о возможности подать заявку на кредит через интернет-банк 4
02.04.2018 «Техносерв Консалтинг» внедрил омниканальную платформу в «Бинбанке» 3
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
19.03.2018 Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса  4
16.03.2018 Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту 4
06.03.2018 Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам 2
01.03.2018 Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр 4
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
28.12.2017 Зарубежные звонки в «Бинбанк» через мобильное приложение стали бесплатны 2
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке» 4
29.08.2017 Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов 8
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 3
08.08.2017 Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей 1
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного» 3
20.07.2017 Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка» 2
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1
19.06.2017 Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть 1

Публикаций - 184, упоминаний - 365

Бинбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 14
Сбербанк Технологии - СберТех 203 11
Instabank - Инстабанк 12 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Samsung Electronics 5651 9
Ланит ГК 1155 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Microsoft Corporation 11060 8
IBM 3537 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 5
SAP SE 3211 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Yandex - Яндекс 4101 2
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 2
Google LLC 7144 2
INPAS - ИНПАС 107 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Columbus - Колумбус 125 2
Navicon - Навикон 198 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Инфосистемы Джет 675 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Крок 1219 2
Эвотор - Evotor 105 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
МДМ Банк 150 31
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 27
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Открытие ФК 538 25
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 25
Альфа-Банк 1123 22
ВТБ Банк Москвы 371 18
ВТБ24 583 16
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 16
Пробизнесбанк АКБ 109 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 15
Башнефть ПАО АНК 90 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Русский стандарт Банк 302 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
РСХБ - Россельхозбанк 183 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
Связной ГК 877 3
Связь-банк 78 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
РусславБанк - РСБ 147 2
ПриватБанк 177 2
Почта Банк 289 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Visa International 1345 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 2
Роснефть НК 367 2
Спортмастер 116 1
Связной Банк 75 1
Газпромбанк Факторинг - ГПБ Факторинг 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Электронная Москва АО 13 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Администрация Президента РФ 267 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
EA - Enterprise Architecture 15 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Google Android 10750 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Samsung Galaxy Gear 102 5
Apple iOS 5741 5
Samsung Galaxy 345 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 3
Бинбанк ТурбоПеревод 2 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
INPAS UniPOS Terminal 4 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Java - Язык программирования 1175 1
Microsoft Excel 436 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
MasterCard MasterPass 29 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Orbus Software iServer 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Citrix AppLayering 2 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
Garmin Pay 18 1
SQL - Язык программирования 432 1
Кравченко Денис 24 13
Леоничев Алексей 14 13
Потёмкин Роман 20 13
Базалей Наталья 14 13
Мухин Максим 18 13
Сафронов Юрий 61 13
Тищенко Юрий 14 12
Свердлов Михаил 29 12
Скородумов Олег 17 12
Хрусталев Александр 31 12
Муравлев Александр 15 12
Патрин Максим 31 12
Чекель Павел 15 12
Грибанов Юрий 24 11
Калюжный Игорь 24 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Воробьев Артем 14 8
Смирнов Александр 44 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Разгуляев Валерий 18 6
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Сергеев Александр 21 5
Игнатов Виктор 12 5
Козлов Александр 54 5
Герасимов Александр 40 5
Бетсис Павел 84 4
Ломоносов Алексей 4 3
Тихонов Андрей 33 3
Скурятина Елена 20 3
Граф Аркадий 24 3
Востриков Юрий 19 2
Скляр Алексей 49 2
Крысина Ольга 109 2
Малис Александр 110 2
Староверов Денис 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
Казахстан - Республика 2627 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 8
Россия - Ростовская область 861 6
Украина 3361 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Калининград 662 2
Россия - Краснодар 1037 1
Армения - Республика 688 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Европа Западная 612 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа 3745 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - Красноярский край 663 1
США - Вашингтон 334 1
Япония 2778 1
Россия - Тюмень 496 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
The Bell - Издание 34 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1988 11
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
Gartner 2190 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 12
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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