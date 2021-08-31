Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бинбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 184, упоминаний - 365
Бинбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравченко Денис 24 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Базалей Наталья 14 13
|Мухин Максим 18 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Тищенко Юрий 14 12
|Свердлов Михаил 29 12
|Скородумов Олег 17 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Муравлев Александр 15 12
|Патрин Максим 31 12
|Чекель Павел 15 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Калюжный Игорь 24 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Воробьев Артем 14 8
|Смирнов Александр 44 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Сергеев Александр 21 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Козлов Александр 54 5
|Герасимов Александр 40 5
|Бетсис Павел 84 4
|Ломоносов Алексей 4 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Скурятина Елена 20 3
|Граф Аркадий 24 3
|Востриков Юрий 19 2
|Скляр Алексей 49 2
|Крысина Ольга 109 2
|Малис Александр 110 2
|Староверов Денис 14 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|The Bell - Издание 34 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru