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re:Store


02.02.2021 Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний 1
21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн» 1
23.07.2020 В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах 1
18.06.2020 Samsung взялась продавать россиянам новые смартфоны за полцены 1
07.05.2020 В России новейший iPnone SE теперь доступен по подписке 4
26.03.2020 В России выросли цены на iPhone 1
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 2
06.11.2019 В России начали продавать новые iPhone «по подписке» с огромной переплатой 5
05.11.2019 Re:Store и Forward Leasing запустили новую программу «смартфон как услуга» 4
23.09.2019 «Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам 2
04.09.2019 ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей 1
15.08.2019 Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple 6
28.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
20.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
21.05.2019 «Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки 2
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
28.09.2018 Group-IB предупредила о тысячах мошеннических сайтов для «продажи» iPhone XS и iPhone XS Max 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
22.08.2018 Inventive Retail Group: российский рынок DaaS в 2018 г. достигнет 2,5 млрд рублей 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
21.05.2018 Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики 1
10.05.2018 «Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России 1
30.04.2018 Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит» 1
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 1
07.12.2017 Tele2 предлагает терабайт интернета покупателям последних моделей iPhone 1
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone 1
15.06.2017 Apple заставили чинить iPhone в России 2
09.06.2017 В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood 2
14.04.2017 Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт 3
07.04.2017 «Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России 1
21.02.2017 ФАС проверяет офисы LG и Philips из-за ценового сговора 1
24.10.2016 В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7 1
04.10.2016 Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store 2

Публикаций - 106, упоминаний - 142

re:Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 29
Apple Inc - Эппл Рус 7707 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 20
Inventive Retail Group 63 12
Ланит ГК 1157 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 8
Huawei 2730 8
Xiaomi 904 7
Ситилинк - Citilink 190 5
Microsoft Corporation 11095 5
Merlion - Мерлион 275 4
Spirit DSP - Спирит Корп 246 4
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 4
HP Inc. 2914 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 4
LG Electronics 1853 4
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Acer Group 1363 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Intel Corporation 4180 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 2
Dell EMC 2405 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Sony 2378 2
Philips 719 2
Ericsson 860 2
Citrix Systems 571 2
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 2
Lenovo Group 1637 2
Ланит Омни 17 2
Oracle Corporation 3350 2
Nokia Corporation 2439 2
I-Free 69 1
МегаФон Ритейл 55 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
НПО Аналитика 22 1
Лантер 32 1
Gigabyte Technology 133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 10
Связной ГК 878 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
Lego 84 6
Nike 87 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 6
Евросеть 886 6
Спортмастер 116 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 5
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Техносила 138 4
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 4
Форвард лизинг - Forward Leasing 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
O’STIN - Остин 8 2
Мегаполис ТК 88 2
Uniqlo 5 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Sony Center 2 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Альфа-Лизинг 4 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Immofinanz 3 1
Sela 12 1
Золотой Вавилон ТРЦ 7 1
H&M 12 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
Метрополис ТРК 29 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Быстроденьги МФК 22 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
ЮниКредит Лизинг 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 2
Правительство РФ 2205 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 3
Smartphone - Смартфон 773 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 106 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 174 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 11 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
Flash 475 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 24
Apple iPhone 6 547 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 8
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 7
Apple iPhone 7 246 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Apple iPhone 11 152 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
LG K - Серия смартфонов 13 4
LG Magna H - Серия смартфонов 7 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 4
Apple iPhone 5 710 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 4
Apple iPhone 8 157 4
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 3
Apple iPhone 3 383 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 3
Apple iPad mini 375 3
Apple macOS 926 2
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
LG G - серия смартфонов 120 2
Samsung Galaxy 345 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Apple iPad 3263 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Samsung Galaxy Note 558 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Тенишев Андрей 12 3
Цариковский Андрей 21 2
Гуров Алексей 6 2
Генс Филипп 29 2
Генс Георгий 62 2
Смыков Тихон 12 2
Дорохина Юлия 42 1
Кубанов Вячеслав 1 1
Гук Андрей 18 1
Макаров Андрей 18 1
Кузьменко Валерия 58 1
Кавешников Константин 1 1
Буховцев Михаил 6 1
Михайлова Екатерина 3 1
Широков Сергей 12 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Еременко Руслан 4 1
Шубин Алексей 3 1
Митрошенков Александр 3 1
Горшкова Алена 1 1
Голенкова Мария 1 1
Щербаков Борис 20 1
Фридман Борис 2 1
Вакуленко Василий 2 1
Федоров Алексей 40 1
Волож Аркадий 181 1
Хасис Лев 96 1
Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
Подгузов Николай 27 1
Кирсанова Светлана 54 1
Дворкович Аркадий 169 1
Костин Андрей 45 1
Бусаргин Андрей 23 1
Евраев Михаил 222 1
Воронков Алексей 6 1
Захир Максим 19 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Шибанов Кирилл 12 1
Горыня Кирилл 20 1
Аузан Александр 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Европа 3759 3
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Томск 450 1
Россия - Калининград 669 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Уфа 642 1
Европа Западная 614 1
Россия - Рязань 354 1
Нидерланды 975 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Украина - Киев 468 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Восточная Европа 1679 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Канада 1304 1
США - Кремниевая долина 399 1
Индия - Республика 2173 1
Великобритания - Лондон 820 1
Россия - Тверь 326 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Северная Америка 1413 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
Trade-in 54 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Кибернетика 6 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 4
IDC - International Data Corporation 2720 3
TelecomDaily ИАА 112 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763498, в очереди разбора - 667185.
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