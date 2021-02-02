Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
re:Store
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 142
re:Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Тенишев Андрей 12 3
|Цариковский Андрей 21 2
|Гуров Алексей 6 2
|Генс Филипп 29 2
|Генс Георгий 62 2
|Смыков Тихон 12 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Кубанов Вячеслав 1 1
|Гук Андрей 18 1
|Макаров Андрей 18 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Кавешников Константин 1 1
|Буховцев Михаил 6 1
|Михайлова Екатерина 3 1
|Широков Сергей 12 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Еременко Руслан 4 1
|Шубин Алексей 3 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Горшкова Алена 1 1
|Голенкова Мария 1 1
|Щербаков Борис 20 1
|Фридман Борис 2 1
|Вакуленко Василий 2 1
|Федоров Алексей 40 1
|Волож Аркадий 181 1
|Хасис Лев 96 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
|Подгузов Николай 27 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Костин Андрей 45 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Евраев Михаил 222 1
|Воронков Алексей 6 1
|Захир Максим 19 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Горыня Кирилл 20 1
|Аузан Александр 9 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 4
|IDC - International Data Corporation 2720 3
|TelecomDaily ИАА 112 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763498, в очереди разбора - 667185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763498, в очереди разбора - 667185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru