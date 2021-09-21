Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Vodafone Bakcell
ВФ Украина (ранее МТС Украина)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 134, упоминаний - 281
Vodafone Bakcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахметов Ринат 52 18
|Дубовсков Андрей 82 16
|Химич Роман 37 11
|Лацанич Василь 92 11
|Никифоров Николай 1126 6
|Яценко Виктор 13 6
|Проживальский Олег 7 6
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 5
|Корня Алексей 73 5
|Герчук Михаил 87 5
|Поповский Александр 86 4
|Белик Дмитрий 10 3
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
|Литовченко Игорь 10 3
|Шамолин Михаил 102 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Аксенов Сергей 6 3
|Солодовников Дмитрий 55 3
|Ибрагимов Руслан 29 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Хорошковский Валерий 5 2
|Поляков Андрей 10 2
|Чернышов Петр 6 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
|Животовский Александр 2 2
|Слободин Михаил 55 2
|Кохановская Елена 16 2
|Полонский Дмитрий 13 2
|Порошенко Петр 17 2
|Ротенберг Борис 5 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Распопов Олег 12 2
|Янукович Виктор 18 2
|Макацария Хвиче 2 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Иванов Олег 124 2
|CNews Analytics 1988 6
|Juniper Research 278 3
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|Forrester Consulting 22 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760901, в очереди разбора - 664590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760901, в очереди разбора - 664590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru