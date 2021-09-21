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Vodafone Bakcell
ВФ Украина (ранее МТС Украина)


21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 4
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 11
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 2
05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 2
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 3
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 3
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 3
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 2
31.12.2019 Собрание акционеров МТС утвердило выплату специальных дивидендов 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 2
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 13
25.11.2019 МТC продала украинские активы 1
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать 9
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 9
02.08.2019 Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС 4
28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 2
22.03.2019 Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС 2
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 4
19.07.2018 У хозяина «Билайна» появился постоянный руководитель 1
18.07.2018 Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна» 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 3
07.03.2018 Украинские власти продали 4G-частоты «дочкам» «Билайна» и МТС 6
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 8
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 7
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
28.11.2017 Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины 1
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 3
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога 2
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
28.04.2017 Абонентов «Билайна» и Tele2 лишили роуминга в ДНР 4
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 2
24.11.2016 «МаксимаТелеком» назначила нового генерального директора в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 134, упоминаний - 281

Vodafone Bakcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 97
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 61
Киевстар 260 60
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 50
Укртелеком 127 39
Астелит 71 31
Vodafone Group 379 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 21
Интертелеком - Intertelecom 31 17
К Телеком 44 17
Тримоб 30 16
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 15
Turkcell 179 15
Крымтелеком 41 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
К-Телеком - Win Mobile 22 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 12
PEOPLEnet 18 11
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 9
UMC - United Microelectronics Corporation 48 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 9
АФК Система ПАО 994 8
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 8
Таттелеком 103 7
Ситроникс - Sitronics 561 6
Миранда-Медиа 20 5
Ericsson 860 5
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 5
Huawei 2730 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 5
Айти-Прогресс 5 4
Alcatel-Lucent Enterprise 331 4
МТС Урал 15 4
Cisco Systems 2040 4
Лугаком - Lugacom 5 4
Vivacell - МТС Армения 20 4
Orange S.A. 449 4
Facebook 3765 4
Yandex - Яндекс 4101 3
NEQSOL Holding 7 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
EPIC Telecom Invest 69 5
System Capital Management (SCM) 23 5
Газпром ПАО 520 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Альфа-Групп 319 3
РОСНО СК 69 3
Qiwi 783 2
Preludium 2 2
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Citibank - Ситибанк 170 1
Group DF 7 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Еврохим МХК 42 1
Фин-Партнер УК 3 1
System Capital Group 4 1
MoneyGram 24 1
Thomas Cook 6 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 7 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
eBay Inc 529 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Visa International 1345 1
Уралкалий ПАО 62 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Евросеть 885 1
Deutsche Bank 126 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Western Union 86 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 9
СБУ - Служба безопасности Украины 48 7
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ДНР - Почта Донбасса 9 4
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Парламент Грузии 2 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Совет Европы 28 1
Президент Украины 14 1
Фонд государственного имущества Украины 6 1
ВСУ - Вооружённые силы Украины 1 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Администрация Президента РФ 267 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 19
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 15
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 161 2
Big Data - Большие данные 1136 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
МТС SIM-карты 35 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Rakuten Viber 429 2
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 2
Феникс SIM-карты 2 2
Qiwi Кошелек 154 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle Hyperion 73 2
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
WhatsApp Messenger 654 1
Qiwi Терминалы 100 1
МТС Коннект 32 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Oracle Retail 36 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
IBM FileNet 55 1
Oracle Retail Planning and Optimization 36 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Apple iOS 5742 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
OpenText Documentum 189 1
Symbian OS 776 1
Галактика ERP 63 1
Myspace - социальная сеть 332 1
Microsoft Dynamics CRM 387 1
Oracle Siebel CRM 165 1
OpenVPN 31 1
Asterisk 58 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
Microsoft Bing 320 1
Google Gmail 605 1
Microsoft Outlook 642 1
Java - Язык программирования 1176 1
Microsoft Office 1939 1
Ахметов Ринат 52 18
Дубовсков Андрей 82 16
Химич Роман 37 11
Лацанич Василь 92 11
Никифоров Николай 1126 6
Яценко Виктор 13 6
Проживальский Олег 7 6
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 5
Корня Алексей 73 5
Герчук Михаил 87 5
Поповский Александр 86 4
Белик Дмитрий 10 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Литовченко Игорь 10 3
Шамолин Михаил 102 3
Зырьянов Сергей 3 3
Аксенов Сергей 6 3
Солодовников Дмитрий 55 3
Ибрагимов Руслан 29 2
Ушацкий Андрей 100 2
Хорошковский Валерий 5 2
Поляков Андрей 10 2
Чернышов Петр 6 2
Рубцов Сергей 27 2
Рудниченко Андрей 2 2
Ройтман Евгений 34 2
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Животовский Александр 2 2
Слободин Михаил 55 2
Кохановская Елена 16 2
Полонский Дмитрий 13 2
Порошенко Петр 17 2
Ротенберг Борис 5 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Распопов Олег 12 2
Янукович Виктор 18 2
Макацария Хвиче 2 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Иванов Олег 124 2
Украина 3365 100
Россия - Российская федерация - РФ 57350 62
Россия - Республика Крым 626 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 19
Россия - Севастополь 420 19
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 12
Украина - Киев 465 12
Армения - Республика 688 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Беларусь - Белоруссия 2088 11
Грузия 691 10
Россия - Краснодарский край 914 10
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 9
Казахстан - Республика 2629 9
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 8
Узбекистан - Республика 822 8
Россия - Симферополь 115 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Турция - Турецкая республика 952 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Молдавия - Республика Молдова 428 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Болгария - Республика 306 5
Донбасс 25 5
Таджикистан - Республика 434 4
Канада 1301 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - Пермь 739 4
Туркмения - Туркменистан 195 4
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Казахстан - Алматы 261 3
Чехия - Чешская Республика 495 3
Австрия - Австрийская Республика 527 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
ДНР - Донецк 51 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Великая Отечественная война 123 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Русский язык 982 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Антитеррор 62 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 7
Прайм - Агентство экономической информации 528 4
Лига.нет 3 2
Комсомольская правда в Крыму 2 2
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Axel Springer 5 1
Российская газета 92 1
News Corp 91 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 6
Juniper Research 278 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Forrester Consulting 22 1
Analysys Mason 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760901, в очереди разбора - 664590.
Создано именных указателей - 46354.
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