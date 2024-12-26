Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Node.js программная платформа Express.js

Node.js - программная платформа - Express.js


26.12.2024 SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 1
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону 1
09.09.2024 Сотовым операторам снизят до 1000 раз плату за частоты для 5G 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1
10.04.2024 В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра» 1
05.04.2024 В протоколе HTTPS/2 выявлена новая фундаментальная уязвимость. Она позволяет проводить мощнейшие DDoS-атаки 1
02.04.2024 «Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались 1
27.02.2024 Angara Security запускает услугу по внедрению доверенного репозитория на базе ИT-инфраструктуры заказчиков 1
18.10.2023 «Сравни» запустил финансовый суперапп 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
18.08.2023 В СЭД PayDox появился конструктор договоров 1
02.03.2023 Самый простой язык программирования  1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так 1
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями 1
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 1
17.08.2022 WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft 1
31.05.2022 CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных 1
10.01.2022 Программист испортил разработанные им свободные библиотеки, чтобы они не достались крупным ИТ-корпорациям 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
26.10.2021 Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10 1
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
17.05.2021 Как превратить незавершенные заказы в инструмент развития в онлайне: опыт «М.Видео-Эльдорадо» 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
15.01.2021 Владимир Потапенко, Magora Systems: Разработка мобильных и веб-приложений для медицинской отрасли имеет свои особенности 1
29.09.2020 Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis 1
29.07.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta 1
15.08.2019 40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2 1

Публикаций - 103, упоминаний - 103

Node.js и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 31
GitHub 814 24
Google LLC 11775 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 14
Oracle Corporation 6688 12
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
Amazon Inc - Amazon.com 2998 8
Red Hat 1305 8
Broadcom - VMware 2359 8
Salesforce.com 427 8
Nginx - Энджайникс 164 7
Yandex - Яндекс 7340 5
Apple Inc 12100 5
Dell EMC 5027 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
SAP SE 5277 4
Intel Corporation 12197 4
Canonical 202 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Samsung Electronics 10254 3
Softline - Софтлайн 2811 3
X Corp - Twitter 2845 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Ростелеком 9701 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
Cloudflare 104 2
Cube Dev 2 2
Adobe Systems 1549 2
Arduino Software 60 2
Mindbox - Майндбокс 19 2
Puppet 23 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Cisco Systems 5114 2
Microsoft Consulting Services 39 2
PayPal 654 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 4
Unsplash 763 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Superjob - Суперджоб 503 3
Kickstarter 127 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
Сбер - СберАвто 30 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Совкомбанк ПАО 256 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
LinkedIn 635 1
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Traft - Трафт 23 1
Walt Disney Company 622 1
BMW Group 446 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Runa Capital 158 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 6 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Ренессанс Страхование 160 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Tesla Motors 396 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
ASF - Apache Software Foundation 206 6
Linux Foundation 185 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 55
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 33
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 28
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 20
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 14
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 13
СУБД - NoSQL - not only SQL 141 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 11
DevOps - Development и Operations 865 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 10
OpenStack 488 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 10
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 190 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
Oracle Java - язык программирования 3075 45
JavaScript - JS - язык программирования 1187 38
Python - высокоуровневый язык программирования 928 37
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 32
Linux OS 9937 27
Microsoft Windows 15657 25
Microsoft Azure 1408 22
C/C++ - Язык программирования 755 21
Ruby - Язык программирования 141 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 17
C# - C Sharp - Язык программирования 329 16
Google Android 13994 14
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 12
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 12
Docker - Платформа распределённых приложений 333 12
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 11
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 11
Apple iOS 7809 10
Apache Hadoop 427 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 9
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 9
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 7
React - JavaScript фреймворк 72 7
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 7
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 7
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 7
Apple macOS 2059 6
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 6
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 6
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 93 6
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 6
Microsoft Windows 10 1758 5
Perl - Язык программирования 138 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 5
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 5
Microsoft Visual Studio 411 5
Аникин Леонид 61 4
Синицкий Руслан 9 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
Eich Brendan - Айк Бренден 14 2
Степанов Антон 66 2
Гребнев Егор 41 2
Sakac Chad - Сакак Чад 2 2
Зайцев Михаил 260 1
Татаринов Тарас 14 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Scherer Dave - Шерер Дейв 2 1
Giles Dominic - Джайлс Доминик 1 1
Мурадян Артур 17 1
Лагода Георгий 59 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Яровая Ирина 71 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Егоров Александр 85 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Савин Андрей 14 1
James Renee - Джеймс Рене 24 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 5 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Махсон Михаил 14 1
Matsumoto Yukihiro - Матсумото Юкихиро 2 1
Коротков Андрей 85 1
Мамыкин Владимир 44 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Шпак Василий 223 1
Салов Антон 38 1
Степанов Кирилл 6 1
Ложечкин Александр 34 1
Squires Marak - Сквайрз Марак 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Светлосанова Марианна 1 1
Дементьева Екатерина 2 1
Кутилов Евгений 22 1
Громов Иван 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Украина 7608 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 3
Япония 13282 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
США - Калифорния 4625 3
Европа 21767 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Казахстан - Республика 5525 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Канада 4881 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Малайзия - Куала-Лумпур 60 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Кипр - Республика 550 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Канада - Монреаль 70 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
Английский язык 6634 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
The Register - The Register Hardware 1551 5
BleepingComputer - Издание 337 4
ZDnet 660 3
Wikipedia - Википедия 502 3
Ars Technica 419 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Reddit 312 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 2
Crunchbase 74 1
Hacker News 35 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Fortune 206 1
Открытые системы ИД 174 1
Мобильные системы 115 1
GigaOM 71 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 6
IDC - International Data Corporation 4910 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
SimilarWeb 50 1
W3Techs 13 1
Omdia 25 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Microsoft Research 139 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Forbes Global 2000 47 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
University of Bristol - Бристольский университет 83 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 14
Oracle Live SQL 1 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
VK All Cups 18 1
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще