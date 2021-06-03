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ШОС
Шанхайская организация сотрудничества


03.06.2021 «Мегафон» поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 1
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 2
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 1
25.11.2019 Documentolog стал партнером конференции «Рынок ЭДО 2019» 1
31.07.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
25.01.2019 «Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
05.06.2018 Softline примет участие в создании «Региона будущего» на Урале 1
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
26.10.2017 Путин изложил в пяти пунктах программу киберзащиты России 1
28.07.2017 Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России 3
05.07.2017 ФСБ поспорила с Минфином о правомерности создания новой ГИС министерства 1
23.05.2017 Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство 1
06.02.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 2
12.09.2016 Первый «100-процентно российский принтер» построят на процессорах «Байкал» 1
22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы 4
01.06.2016 На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства» 2
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 4
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС 3
09.02.2016 Павел Корчагин возглавил Северо-Западный филиал «МегаФона» 1
14.12.2015 Медведев пообещал построить в России собственный AliExpress 1
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa 1
23.09.2015 Замгубернатора Челябинской области: Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства 1
20.08.2015 Первый заместитель губернатора ХМАО Александр Ким: Федеральные тренды должны быть более конкретными 1
16.07.2015 В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза 4
10.07.2015 Лидеры стран БРИКС отметили важную роль ИКТ в ходе расширенного заседания 4
09.07.2015 Итоги 7 международного ИТ-форума Югры 2
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
08.07.2015 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию программно-аппаратного комплекса для мониторинга узлов связи и ИТ-инфраструктуры 1
07.07.2015 Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС 2
07.07.2015 «Техносерв» переоборудовал пункт пропуска международного аэропорта Уфы 3
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
11.06.2015 Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах 1
10.06.2015 В Ханты-Мансийске пройдет специализированная выставка «Информационные технологии для всех» 1
27.10.2014 ИТ-компании попросили Минкомсвязи не разрушать отрасль 1
07.02.2014 У Путина появился спецпредставитель по информационной безопасности 1
02.12.2013 HPIP может стать основой системы персональной подвижной спутниковой связи ШОС 4

Публикаций - 46, упоминаний - 79

ШОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
Samsung Electronics 5730 3
АФК Система ПАО 998 3
Microsoft Corporation 11168 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Глосав 17 2
Google LLC 7177 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
РТИ 122 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Микрон - Micron 365 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Globalstar - Глобалстар 31 1
Microsemi 13 1
Intel Corporation 4204 1
IBM 3557 1
Inmarsat - Инмарсат 29 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 1
Documentolog - Документолог 6 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
1С-Битрикс 349 1
Yota - Скартел 623 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Beltel - Белтел 97 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Molex 16 1
ITProject - АйТиПроект 11 1
Синтерра - Synterra 570 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Почта России ПАО 1579 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Аэрофлот 493 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
AliExpress 275 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 5
Президент Российской Федерации 1442 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 2
Администрация Президента РФ 269 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Администрация Томской области 12 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство РФ 2208 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Безопасный город 347 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 16 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
BMS - Building Management System 31 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Открытый регион 23 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Оцифровка - Digitization 49 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Android 10751 2
Linux OS 4276 2
Microsoft Windows 10 6676 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Doculite - Documentolog Lite 4 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 20 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Microsoft Word 348 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Siemens Simatic 10 1
ITProject RFID Server 8 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Гонец-ВЭБ 4 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Яндекс.Авто 33 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Никифоров Николай 1126 5
Путин Владимир 1828 5
Кураш Антон 32 2
Вермишян Геворк 61 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Натензон Михаил 10 1
Пирогов Николай 2 1
Скорик Владимир 2 1
Сушкевич Антон 56 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Скороходов Сергей 1 1
Кнышев Сергей 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Белоусов Руслан 9 1
Комарова Наталья 4 1
Аксерод Илья 1 1
Дубровский Борис 12 1
Бородин Андрей 31 1
Парахин Виктор 4 1
Корчагин Павел 14 1
Капойко Юрий 2 1
Забозлаев Алексей 2 1
Гаттаров Руслан 117 1
Туровский Михаил 19 1
Тихомиров Александр 2 1
Маматов Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Михайлов Сергей 37 1
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 202 1
Евтушенко Олег 125 1
Усманов Алишер 241 1
Семенов Алексей 67 1
Аксельрод Илья 15 1
Касперская Наталья 199 1
Щеголев Игорь 676 1
Врублевский Павел 75 1
Канафин Байжан 4 1
Герасимов Андрей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 17
Россия - Ханты-Мансийск 119 13
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Индия - Республика 2181 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Казахстан - Республика 2650 6
Бразилия - Федеративная Республика 1131 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - Сургут 198 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Нижневартовск 111 3
Россия - Уфа 648 3
Европа 3788 3
Арктика 141 2
Южная Африка 159 2
Россия - Нефтеюганск 33 2
Россия - Челябинск 777 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 2
Америка 466 2
Россия - Тюмень 499 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Самарская область 566 1
Узбекистан - Республика 827 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Сургутский район ХМАО-Югры 21 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
NYT - The New York Times 510 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Zerde Digital Bridge Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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