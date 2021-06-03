Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ШОС
Шанхайская организация сотрудничества
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 79
ШОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 5
|Путин Владимир 1828 5
|Кураш Антон 32 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Натензон Михаил 10 1
|Пирогов Николай 2 1
|Скорик Владимир 2 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Скороходов Сергей 1 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Белоусов Руслан 9 1
|Комарова Наталья 4 1
|Аксерод Илья 1 1
|Дубровский Борис 12 1
|Бородин Андрей 31 1
|Парахин Виктор 4 1
|Корчагин Павел 14 1
|Капойко Юрий 2 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Туровский Михаил 19 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Маматов Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 202 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Усманов Алишер 241 1
|Семенов Алексей 67 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Касперская Наталья 199 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Врублевский Павел 75 1
|Канафин Байжан 4 1
|Герасимов Андрей 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|NYT - The New York Times 510 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru