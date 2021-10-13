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Сбербанк Сбербизнес
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13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 2
07.09.2021 «Сбер» запустил переводы с бизнес-карт на обычные по номеру телефона 1
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 1
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов 1
23.07.2021 Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО 1
29.06.2021 «Сбер» повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса 2
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 3
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 1
08.04.2021 «Сбер» запустил конструктор госпрограмм для бизнеса 1
02.04.2021 «Сбер» сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей 1
29.03.2021 «Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса 3
25.03.2021 «Сбер» запускает проект по использованию резервных аккредитивов для центра внедрения «Протек» 1
24.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 1
23.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 1
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей 1
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 2
19.01.2021 Корпоративные клиенты «Сбера» получили доступ к ВЭД с помощью мобильного приложения 1
30.12.2020 «Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber 1
16.12.2020 «Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS 1
05.11.2020 Сбербанк оцифровал документооборот с клиентами по корпоративному страхованию 1
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину 2
21.10.2020 Сбербанк подвел итоги работы сервиса «Онлайн-кредитование» 1
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» 3
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 2
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении 2
26.08.2020 Сбербанк запустил онлайн-сервис открытия аккредитива с платежом на счет эскроу 1
12.08.2020 Сбербанк и OCS Distribution запускают онлайн-оплату бизнес-картами 1
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес» 2
16.07.2020 Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор» 1
13.07.2020 «Сбер Бизнесбот» помогает снизить нагрузку и расходы контакт-центров компаний 1
07.07.2020 Сбербанк автоматизировал оформление кредитов с помощью технологий Abbyy 1
22.06.2020 Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей 1
08.06.2020 В Сбербанке назначен новый глава дивизиона «Цифровой корпоративный банк» 1
05.06.2020 Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков 1
27.05.2020 Сбербанк предоставил интеграционный модуль для работы с электронными документами 1
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор 1

Публикаций - 170, упоминаний - 271

Сбербанк Сбербизнес упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3733 17
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 13
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 8
Microsoft Corporation 11060 7
Yandex - Яндекс 4101 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
SAP SE 3211 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
СберДевайсы - SberDevices 47 3
СКБ Контур 416 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
LiveTex - ЛайвТекс 31 3
Abbyy 793 3
Сбербанк Деловая среда 37 3
Сбер Решения - Интеркомп 5 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Астерос - Asteros 531 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 5 2
Астерос Сервис 9 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Atrinity - Атринити 21 2
Webmoney 330 2
Эвотор - Evotor 105 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
Telegram Group 702 2
Ланит ГК 1155 1
Цифровые активы 11 1
Seldon - Селдон 14 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
Itransition - Итранзишн 7 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 147
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 4
Открытие ФК 538 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
СберЗдоровье - DocDoc 37 4
СберЛогистика 42 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1123 3
Qiwi 783 3
Visa International 1345 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк страхование 47 2
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 2
Сбербанк Факторинг 18 2
Сбербанк Северо-Западный банк 68 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Центр-инвест КБ 29 1
ВТБ24 583 1
МБА-Москва Банк 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Citibank - Ситибанк 170 1
МСП банк 24 1
Связь-банк 78 1
S7 Airlines 80 1
Национальный банк Траст 96 1
Точка 124 1
Банк Россия 56 1
СберАвто 18 1
ДелоБанк 10 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 1
Щука - дизайн-студия 6 1
Руснарбанк КБ 9 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Landor&Fitch 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Администрация города Владимира 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 10
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Проверка контрагентов 53 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 167 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 22
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 18
Google Android 10750 12
Microsoft Windows 10 6629 10
Apple iOS 5741 8
Apple - App Store 2198 7
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Store 229 6
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Microsoft Windows Hello 170 5
Rakuten Viber 429 4
Microsoft Excel 436 4
1С:Бухгалтерия 395 4
Сберкорус Сфера курьер 12 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 3
Сбербанк Business Travel 3 3
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Office 365 769 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple iPad 3263 2
Сбербанк Моя торговля 9 2
Сбербанк Моя команда 8 2
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 2
Эвотор Онлайн-касса 7 2
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 2
Сбербанк Бухгалтерия для ИП 4 2
Ланит Treolan Irbis 67 1
Apache HTTP Server 222 1
Apple macOS 922 1
PHP - Язык программирования 303 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Apple Pay 385 1
Попов Анатолий 98 39
Колбин Евгений 43 16
Лоевская Анна 14 12
Шашкин Алексей 11 5
Машурин Сергей 17 5
Паршиков Сергей 10 5
Кравченко Евгений 9 4
Леханов Сергей 8 4
Бессонов Сергей 17 4
Нуралиев Борис 204 3
Попов Сергей 72 3
Макаров Владимир 52 3
Голудина Наталья 5 3
Ананьев Денис 6 2
Кирсанова Светлана 54 2
Мамонтов Игорь 28 2
Коробкина Оксана 18 2
Лобоцкий Михаил 2 2
Греф Герман 205 2
Глазачев Иван 21 2
Курдюков Дмитрий 20 2
Карташов Станислав 9 2
Бакутеев Владимир 17 2
Малахов Михаил 10 2
Бычков Александр 39 1
Гоц Роман 24 1
Никиточкин Иван 3 1
Лобас Аркадий 9 1
Белоусов Максим 59 1
Малышев Сергей 46 1
Батай Илья 14 1
Иванов Сергей 170 1
Залманов Андрей 29 1
Романенко Андрей 76 1
Канафин Байжан 4 1
Круглов Константин 21 1
Востриков Юрий 19 1
Яковлев Александр 21 1
Кравченко Георгий 9 1
Кулешов Сергей 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 8
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Владивосток 864 1
Китай - Тайвань 589 1
Индонезия - Республика 384 1
Украина 3361 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Канада 1301 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Малайзия 339 1
Таиланд - Королевство 359 1
Россия - Ставрополь 270 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Северный Ледовитый океан 16 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Япония 2778 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Европа 3745 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Торговля розничная 77 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2713 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
Metro Expo 7 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Red Dot Design Award 20 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759704, в очереди разбора - 663395.
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