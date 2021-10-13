Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк Сбербизнес
Бизнес Онлайн
СББОЛ
ДБО Сбербанка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 170, упоминаний - 271
Сбербанк Сбербизнес упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Анатолий 98 39
|Колбин Евгений 43 16
|Лоевская Анна 14 12
|Шашкин Алексей 11 5
|Машурин Сергей 17 5
|Паршиков Сергей 10 5
|Кравченко Евгений 9 4
|Леханов Сергей 8 4
|Бессонов Сергей 17 4
|Нуралиев Борис 204 3
|Попов Сергей 72 3
|Макаров Владимир 52 3
|Голудина Наталья 5 3
|Ананьев Денис 6 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Лобоцкий Михаил 2 2
|Греф Герман 205 2
|Глазачев Иван 21 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Карташов Станислав 9 2
|Бакутеев Владимир 17 2
|Малахов Михаил 10 2
|Бычков Александр 39 1
|Гоц Роман 24 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Белоусов Максим 59 1
|Малышев Сергей 46 1
|Батай Илья 14 1
|Иванов Сергей 170 1
|Залманов Андрей 29 1
|Романенко Андрей 76 1
|Канафин Байжан 4 1
|Круглов Константин 21 1
|Востриков Юрий 19 1
|Яковлев Александр 21 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Кулешов Сергей 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759704, в очереди разбора - 663395.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759704, в очереди разбора - 663395.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru