Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Кемеровская область
Новокузнецк
Публикаций - 188, упоминаний - 246
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Александр 62 12
|Шилов Сергей 61 5
|Кореш Виктор 76 3
|Воробьев Андрей 128 3
|Орловский Виктор 232 3
|Патока Андрей 97 2
|Попов Алексей 322 2
|Путин Владимир 1877 2
|Поповский Александр 86 2
|Страх Александр 33 2
|Медведев Владимир 2 1
|Заикина Мария 13 1
|Федорова Олеся 60 1
|Иванов Виктор 12 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Бяков Юрий 34 1
|Малис Олег 58 1
|Иванников Дмитрий 35 1
|Шаров Борис 55 1
|Артеменко Николай 1 1
|Висящев Андрей 54 1
|Степанов Антон 56 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Сергеев Андрей 5 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Платонова Оксана 4 1
|Широкий Денис 19 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Clooney George - Клуни Джордж 2 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Курцер Марк 3 1
|Рыжов Александр 1 1
|Сутягин Александр 1 1
|Притула Павел 31 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Останина Мария 3 1
|Тютин Алексей 14 1
|Солодовников Денис 63 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 85 3
|КХЛ HD - телеканал 22 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
|РИА Новости 697 1
|Рен ТВ - телеканал 51 1
|Regnum - Регнум 92 1
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|Gartner 2285 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru