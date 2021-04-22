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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Новокузнецк

Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк


22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 2
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 2
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
13.05.2019 Хакеры взломали трех крупнейших производителей антивирусов из США 2
14.03.2019 В России пойман хакер-наемник, администрировавший огромные ботсети 4
29.08.2018 Как построить цифровую реальность 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
12.04.2018 Ntechlab интегрирует систему интеллектуальной видеоаналитики в один из крупнейших ТРК Санкт-Петербурга 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 1
24.08.2017 Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления 1
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 1
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 2
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе 5
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 3
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 3
13.07.2016 МТС открыла новые розничные салоны в городах и селах Кемеровской области 2
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
27.04.2016 «МТТ Бизнес» запускает прямые номера в 19 городах России 1
20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
21.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС в Сибири превысила 27 тыс. км 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
21.01.2016 Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
22.12.2015 МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно 2
15.12.2015 «Безопасный дом» бесплатно оснастит видеонаблюдением треть Новосибирска 1

Публикаций - 188, упоминаний - 246

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 15
Ростелеком Сибирьтелеком 377 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 283 5
Золотая Корона 287 5
4205 5
Cisco Systems 2298 5
Синтерра - Synterra 683 4
Комстар Регионы 89 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 235 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Microsoft Corporation 12409 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 4
SAP SE 3347 3
IBM 3892 3
Yota - Скартел 623 3
Киевстар 292 3
ЛайфТелеком - Телфин 99 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Directum - Директум 738 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
Softline - Софтлайн 1547 2
Siemens AG - Сименс Россия 757 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Dr.Web - Доктор Веб 1042 2
Астор 86 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 2
Freshtel 49 2
Скай Линк - Skylink 650 2
Yandex - Яндекс 4188 2
АТОЛ ГК 168 2
Nortel Networks 254 2
Schneider Electric 412 2
Docsvision - ДоксВижн 859 2
Samsung Electronics 6088 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 5
Альфа-Банк 1157 5
Телефон.Ру 73 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 22 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Бинбанк 184 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 3
МТС банк 255 3
Связной ГК 935 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 3
Евросеть 1062 2
СКО Электроника-утилизация 4 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 82 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 172 2
Почта Банк 290 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 105 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 2
Visa International 1383 2
OTP Group - ОТП Банк 126 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 33 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
ТНК-ВР Холдинг 170 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
ВТБ Украина 3 1
Мортон 16 1
Сбербанк Сибирский банк 17 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Мострансавто 60 1
Синтез 6 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Malltech - Моллтек 1 1
Guard Capital 2 1
Кредит Европа банк 30 1
Lamoda 83 1
Распадская угольная компания 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 2
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
Президент Российской Федерации 1460 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Правительство РФ 2264 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 14
3G - Стандарт мобильной связи 3920 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 306 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 2
ИТ-аутсорсинг 703 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 2
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 2
Родительский контроль 158 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 595 2
Безопасный город 353 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 84 1
Wi-Fi 802.11ac Wave - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 25 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 59 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 72 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Google Android 10773 3
Microsoft Windows 10 7196 3
Amedia Premium HD 28 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Яндекс.Карты и Транспорт 295 2
Viasat Premium HD 17 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Dr.Web AV-Desk 131 2
ЦФТ Faktura.ru 79 2
Google YouTube - Видеохостинг 1970 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 301 2
Microsoft Office 2095 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 206 2
Schneider Electric EcoStruxure 37 2
Яндекс.Пробки 32 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
Lamoda LM Express 3 1
Cisco Webex 112 1
FireEye 52 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Autodesk Inventor 47 1
Microsoft SharePoint 2007 64 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 28 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 1
Google Meet 14 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 122 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 124 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Autodesk ReCap 3 1
Autodesk Navisworks 14 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
СКАУТ Платформа 14 1
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Тютин Алексей 14 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 13 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Русский язык 1081 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 133 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 14 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
Абонентская база 9 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 101 1
Федеральное законодательство 258 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 3
КХЛ HD - телеканал 22 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
РИА Новости 697 1
Рен ТВ - телеканал 51 1
Regnum - Регнум 92 1
IDC - International Data Corporation 2892 2
Gartner 2285 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
TelecomDaily ИАА 112 1
GfK - ГФК-Русь 124 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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