Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россвязьохранкультура
Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 99
Россвязьохранкультура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
|Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
|LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 372 1
|Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
|Рейман Леонид 412 8
|Щеголев Игорь 676 7
|Путин Владимир 1826 5
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Сеславинский Михаил 8 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Панков Александр 61 2
|Иванников Дмитрий 31 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Ситников Сергей 51 2
|Липов Андрей 50 2
|Субботин Вадим 11 2
|Жаров Александр 165 2
|Мальянов Сергей 11 1
|Морошкин Александр 106 1
|Семериков Андрей 26 1
|Луговой Андрей 12 1
|Силин Михаил 17 1
|Андреева Екатерина 40 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Наумов Виктор 66 1
|Мардер Наум 100 1
|Баженов Михаил 38 1
|Толмачева Татьяна 12 1
|Меламед Леонид 62 1
|Припачкин Юрий 26 1
|Яхин Юрий 14 1
|Сечин Игорь 27 1
|Иванов Олег 124 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Приезжева Антонина 18 1
|Чечин Александр 6 1
|Носков Константин 201 1
|Шадаев Максут 384 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Приходько Сергей 23 1
|Маслов Александр 28 1
|Назаров Александр 35 1
|Ермаков Валерий 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764021, в очереди разбора - 667708.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764021, в очереди разбора - 667708.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru