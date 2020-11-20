Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россвязьохранкультура
Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия


20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 3
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
25.12.2015 Роскомнадзор сменит куратора интернета и СМИ 1
30.10.2013 «Билайн» нанял известного экс-чиновника для переговоров с властями 1
16.04.2012 Надзором за телекомом и ИТ займется военный связист 1
05.04.2012 Генпрокуратура проверит лицензии Tele2 1
29.06.2011 Умер руководитель Россвязи Валерий Бугаенко 2
24.03.2010 Российские власти простили Tele2 1
02.12.2009 Россия: за производством дисков установлена слежка 2
17.09.2009 Несостоявшийся четвертый сотовый оператор ушел в провода 1
01.11.2008 Россиянам придется покупать ТВ-приставки за свой счет 1
23.09.2008 "Южный парк" и "Симпсоны" могут остаться без частот 3
14.08.2008 «ТТК-Сибирь» обновил лицензии на оказание услуг связи 1
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
10.07.2008 В деятельности «Мобиком-Хабаровска» выявлены нарушения 1
09.07.2008 Назначены заместители руководителя Россвязькомнадзора 1
08.07.2008 Россвязьохранкультура в Смоленской области выявила нарушения в деятельности Tele2 1
07.07.2008 В деятельности РТРС в Сахалинской области выявлены нарушения 1
07.07.2008 «МегаФону» выдали разрешение на эксплуатацию сети 3G в Ханты-Мансийском автономном округе 1
04.07.2008 РТРС в Калининграде использовала 6 нелегальных радиопередатчиков 1
01.07.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: июнь 2008 1
26.06.2008 Управление Россвязьохранкультуры по Ингушетии оштрафовало «ВымпелКом» 2
25.06.2008 «Большая тройка» построила 87 базовых станций 3G 1
16.06.2008 «МегаФону» разрешили эксплуатацию сети 3G в Самарской области 2
09.06.2008 «Стрим-ТВ» обрезали эротику 1
07.06.2008 Суд перепутал интернет-сайт со СМИ 1
06.06.2008 Россию ждут массовые отключения сотовой связи 1
05.06.2008 Orange Business Services запустил мультисервисную сеть в Рязани 1
03.06.2008 Россвязьохранкультуры выявило нарушения у "дочки" "МегаФона" в Калмыкии 1
03.06.2008 Назначен главный связист России 4
29.05.2008 «МегаФону» выдано разрешение на эксплуатацию сети 3G в Красноярском крае 1
27.05.2008 СМАРТС развивает NGN-сеть 1
27.05.2008 3 июня состоится конференция FinSec 1
21.05.2008 3 июня состоится конференция FinSec 1
20.05.2008 Акции: "Связьинвесту" повезло с новым правительством 1
13.05.2008 3 июня состоится конференция «FinSec: информационная безопасность финансовых организаций» 1
13.05.2008 Orange Business Services расширил сеть передачи данных в Самаре 1
12.05.2008 Структура министерства связи и массовых коммуникаций РФ 1
06.05.2008 Россвязьохранкультуры оштрафовало "дочку" "Мегафона" 1
05.05.2008 «Синтерра» вышла на дальнюю связь 1

Публикаций - 78, упоминаний - 99

Россвязьохранкультура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 7
Сумма Телеком - Sumtel 68 7
Telia Company 349 5
Orange S.A. 450 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 5
Синтерра - Synterra 565 4
Скай Линк - Skylink 503 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 4
Ростелеком Сибирьтелеком 306 4
СМАРТС Компания 207 3
Рустелеком ТК 197 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
НТВ-Плюс 174 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Центел - Центральный телеграф 163 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Viasat 60 1
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 9 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Ростелеком Дальсвязь 207 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
ВолгаТелеком 219 1
Huawei 2731 1
Антарес 25 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Facebook 3766 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Почта России ПАО 1574 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Danone - Данон 45 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
36,6 - аптечная сеть 9 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
РТС - Фондовая биржа 167 1
Интер РАО ПАО 158 1
Nestle - Нестле 64 1
Транснефть 159 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Евросеть 889 1
Роснефть НК 367 1
Банк Зенит 131 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Связной ГК 881 1
Газпром ПАО 523 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Правительство РФ 2206 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Правительство Москвы 653 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
Gigabit Ethernet 358 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 372 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Рейман Леонид 412 8
Щеголев Игорь 676 7
Путин Владимир 1826 5
Медведев Дмитрий 1434 3
Сеславинский Михаил 8 2
Ройтман Евгений 34 2
Панков Александр 61 2
Иванников Дмитрий 31 2
Кузнецов Сергей 82 2
Ситников Сергей 51 2
Липов Андрей 50 2
Субботин Вадим 11 2
Жаров Александр 165 2
Мальянов Сергей 11 1
Морошкин Александр 106 1
Семериков Андрей 26 1
Луговой Андрей 12 1
Силин Михаил 17 1
Андреева Екатерина 40 1
Валяева Елизавета 72 1
Наумов Виктор 66 1
Мардер Наум 100 1
Баженов Михаил 38 1
Толмачева Татьяна 12 1
Меламед Леонид 62 1
Припачкин Юрий 26 1
Яхин Юрий 14 1
Сечин Игорь 27 1
Иванов Олег 124 1
Мишустин Михаил 302 1
Приезжева Антонина 18 1
Чечин Александр 6 1
Носков Константин 201 1
Шадаев Максут 384 1
Никифоров Николай 1126 1
Духовницкий Олег 91 1
Приходько Сергей 23 1
Маслов Александр 28 1
Назаров Александр 35 1
Ермаков Валерий 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - ПФО - Самара 1291 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - Красноярский край 666 4
Россия - Новосибирская область 817 3
Россия - Костромская область 229 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - Республика Ингушетия 189 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Хабаровск 623 2
Россия - Мурманск 257 2
Россия - Тверь 327 2
Россия - Магаданская область 228 2
Россия - Самарская область 562 2
Россия - Сахалинская область 434 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Кемеровская область 468 2
Япония 2792 2
Россия - Кострома 138 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Рязань 355 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Псковская область 305 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Тамбовская область 322 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 9
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 18
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 277 1
The Wall Street Journal 709 1
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 509 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764021, в очереди разбора - 667708.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще