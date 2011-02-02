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МегаФон ПетерСтар



02.02.2011 «МегаФон» завершил объединение своего Северо-Западного филиала и «ПетерСтара»

Более 650 сотрудников компании «ПетерСтар» присоединились к команде Северо-Западного филиала «МегаФона». «Я рад сообщить, что
15.12.2010 Петр Акульшин назначен генеральным директором «ПетерСтара»

льности «Динамика и прочность машин». С 1992 г. работал в ГНПП «Севморгео». С 1997 г. — в компании «ПетерСтар», где прошел путь от инженера до директора отдела телематических услуг, а в 2005 г.
14.12.2010 Гендиректор «ПетерСтара» возглавит МТТ

дновременно получил степень МВА по совместной программе «ЛЭТИ-Лованиум». Евгений Васильев пришел в «ПетерСтар» после окончания университета и сделал карьеру от специалиста по оборудованию УПАТС
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге

Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет для частных пользователей г.

13.11.2010 Акционеры «МегаФона» одобрили присоединение «ПетерСтара» к Северо-Западному филиалу оператора

ападного региона – «ПетерСтара». Акционеры компании единогласно одобрили реорганизацию «МегаФона». «ПетерСтар», как бизнес-единица, будет присоединена к Северо-Западному филиалу «МегаФона». Про
12.11.2010 «ПетерСтар» и «Аркан» внедрили систему ГЛОНАСС-мониторинга в МВД по республике Карелия

Компания «ПетерСтар» в партнерстве с федеральным оператором услуг безопасности «Аркан» построили систем
28.10.2010 «ПетерСтар» запускает новую услугу «Алена, робот-секретарь»

Компания «ПетерСтар» запускает в эксплуатацию новую услугу — «Алена, робот-секретарь». Подключив услугу
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре»

льного директора. Им стал Алексей Рощин, с 2009 г. работавший заместителем гендиректора в компании «Петерстар». До настоящего момента генеральным директором компании был Виктор Ярутов, совладел
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области

Компания «ПетерСтар» объявила об окончании строительства волоконно-оптической магистрали на участках Кингисепп – Усть-Луга (62 км) и Металлострой – Тосно - Любань (116 км). Участок Металлострой – Тосно –
08.10.2010 Совет директоров «МегаФона» вынес на рассмотрение акционеров вопрос присоединения «ПетерСтара»

Совет директоров «МегаФона» на вчерашнем заседании рассмотрел вопрос о реорганизации в форме присоединения к нему бизнес-оператора «ПетерСтар». Совет директоров «МегаФона» принял решение о созыве 12 ноября 2010 г. внеочередного общего собрания акционеров, одним из вопросов повестки дня которого является присоединение своего
28.09.2010 «ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области

«Псковская ГТС», дочернее предприятие «ПетерСтара», заключила государственный контракт на построение системы видеоконференцсвязи для нужд администрации Псковской области. В рамках проекта оборудование для видеоконференцсвязи поставл
20.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит телекоммуникационными услугами Комитет госзаказа Вологодской области

Компания «ПетерСтар» предоставит комплексные телекоммуникационные услуги Комитету государственного зака
14.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами видеонаблюдения образовательные учреждения Североморска

Компания «ПетерСтар» заключила контракт на организацию систем видеонаблюдения в образовательных учрежде
31.08.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Тихвин

Компания «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет для частных пользователей города Ти
25.08.2010 «ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове

Компания «ПетерСтар» совместно с Псковской ГТС запустила проект построения единой информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг мед
24.08.2010 Акционеры «МегаФона» рассмотрят вопрос о приобретении 100% акций «ПетерСтара» у «Синтерры»

еров «МегаФона», одним из вопросов повестки дня которого является приобретение 100% акций компании «ПетерСтар» у свой дочерней компании «Синтерра». Предполагается что, в случае принятия акционе
12.08.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Чудово

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет на массовом рынке города Чудово (Новгородская область). В настоящее время в Чудово и его

26.07.2010 «ПетерСтар» завершил сделку по приобретению тверского оператора «Кансстел»

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила о завершении сделки по приобретен
21.07.2010 К «ПетерСтару» будут присоединены пять дочерних компаний

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о решении присоединить к компании «ПетерСтар» ряд региональных дочерних предприятий. Согласно принятому решению к «ПетерСтару» б
16.07.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами связи вологодские дополнительные офисы ВТБ24

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», начинает предоставление услуг связи банку

09.07.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1»

Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием професс
06.07.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Никольском

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – приступила к оказанию услуги доступа в ин
24.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями

Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на право оказания услуг видеоконференцсвязи в интересах правительства Ленинградской области. В соответствии с государственным контрактом, система видеоконференцсв
21.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске

Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы

17.06.2010 Гендиректор «ПетерСтара» назначен первым замдиректора Северо-Западного филиала «МегаФона»

ании «МегаФон» по развитию фиксированной связи, оставаясь при этом генеральным директором компании «ПетерСтар». Евгений Васильев родился 30 июля 1973 г. в Ленинграде. В 1996 г. с отличием оконч
10.06.2010 «ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – предоставит услуги связи холдингу «Северс
31.05.2010 «ПетерСтар» открыл филиал в Ярославле

Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила об открытии филиала в Ярославле.

13.05.2010 «ПетерСтар» организует VPN-сеть для прокуратуры Санкт-Петербурга

Компания «ПетерСтар» стала победителем в аукционе на оказание услуг связи в интересах прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании. Сумма контракта составила около 1,3 млн руб. Согласно у
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске

Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к
14.04.2010 «ПетерСтар» организует VPN для Фонда социального страхования по Калининградской области

Компания «ПетерСтар» предоставит услуги связи Региональному отделению Фонда социального страхования по

09.04.2010 ФАС удовлетворила ходатайство «ПетерСтара» о приобретении 100% голосующих акций МТТ

льная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство дочерней компании «Синтерры» - «ПетерСтар» о приобретении 100% голосующих акций компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТ
05.04.2010 «ПетерСтар» и Microsoft запустили совместную программу «ПО как услуга»

Компании «ПетерСтар» и Microsoft объявили о запуске совместной программы «ПО как услуга». В рамках программы «ПетерСтар» дает возможность пользоваться бизнес-решениями Microsoft, такими как, напри
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб.

Компания «ПетерСтар» объявила финансовые итоги за 2009 г. По данным отчетности, составленной в соответс
23.03.2010 «ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде

Компания «ПетерСтар» объявила о начале предоставления услуг телефонии в городе Вологда. Вологодский фил
18.03.2010 «ПетерСтар» организует VPN для Торгово-промышленной палаты Псковской области

Компания «ПетерСтар» объединит центральный офис Торгово-промышленной палаты в Пскове с ее региональным подразделением в Великих Луках VPN-сетью, сообщает пресс-служба компании. Сеть будет полностью орган
11.03.2010 «ПетерСтар» досрочно погасил кредит «Сбербанка» на сумму 2,823 млрд руб.

Компания «ПетерСтар» объявила о полном досрочном погашении кредита на сумму 2,823 млрд руб., предоставленного компании «Сбербанком» в 2007 г. Финальную выплату по кредиту в размере 143,3 млн руб. операто
02.03.2010 «ПетерСтар» подключил к интернету Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН

Компания «ПетерСтар» предоставила услуги широкополосного доступа в интернет Институту водных проблем Се
16.02.2010 «ПетерСтар» подключил новгородские светофоры к интернету

Компания «ПетерСтар» организует подключение светофоров к городской системе автоматического управления дорожным движением (АСУДД) в Великом Новгороде через сеть интернет. Работы проводятся в рамках реализ
04.02.2010 «ПетерСтар» создаст единую VPN для Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Компания «ПетерСтар» построит VPN-сеть для Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «ПетерСтар» построит VPN-сеть, объединяющую Управления Пенс
01.02.2010 «ПетерСтар» досрочно погасил обязательства по кредиту «Сбербанка» на 100 млн руб.

Компания «ПетерСтар», входящая в Группу компаний «Синтерра», объявила о досрочном погашении обязательств по кредитной линии, предоставленной «Сбербанком», на сумму 100 млн руб. Данная выплата стала очере

Публикаций - 325, упоминаний - 521

МегаФон замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МегаФон - Синтерра - Synterra 791 114
МегаФон 7613 61
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 49
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 44
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 43
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 39
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 840 37
Ростелеком 10600 34
Питерская группа связистов 429 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 26
Ростелеком - Связьинвест 1705 24
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 520 21
Ростелеком - РТКомм.РУ 363 17
Metrocom - Метроком 89 17
Рустелеком ТК 290 16
Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 15
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 14
АФК Система ПАО 1762 14
Telia Company - TeliaSonera 1024 13
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 112 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 12
Cisco Systems 4988 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 10
ВестКолл - WestCall 89 10
Lenovo Motorola 3489 9
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 9
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 9
ВЭБПлас 35 8
МТС - Система Телеком 234 8
Microsoft Corporation 23968 8
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 8
Siemens AG - Siemens Group 2548 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 7
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 7
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ 224 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 7
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 7
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 19
ПромСвязьКапитал 81 18
MIG - Metromedia International Group 58 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 12
Альфа-Групп 678 12
IPOC 123 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 8
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 7
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 6
ПСБ - Промсвязьбанк 782 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 184 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 20 5
Альфа-Банк 1651 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 159 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 4
Менатеп - Menatep 38 4
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
Севморгео ФГУНПП 3 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 121 3
ОСК - Балтийский завод 28 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 3
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 2
Deutsche Lufthansa AG 115 2
ЮКОС НК 148 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 2
ГПБ - Газпромбанк 1005 2
Альфа-Эко 52 2
Arthur Andersen 60 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 108 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2528 8
Судебная власть - Judicial power 2197 7
Президент Российской Федерации 3975 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 750 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 251 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи ДИКТ 75 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Прокуратура Германии 12 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 148 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 259 2
Правительство Москвы 2143 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1246 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 301 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 70 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 32 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 860 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 157 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 190 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 106 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Международная академия связи - МАС 37 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2640 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19626 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23166 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7769 57
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8968 52
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14031 52
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4415 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26483 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10234 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11953 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9123 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9621 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3944 20
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1267 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11193 18
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 895 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6250 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27711 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10145 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3241 13
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 914 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2450 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2015 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6267 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6382 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2265 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6912 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 3509 10
MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 625 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1771 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3559 9
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NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 815 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2114 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3662 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5171 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12094 8
Microsoft Windows 2000 8661 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Avaya Definity УАТС 102 4
Microsoft Dynamics 1166 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 239 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 383 3
Dr.Web AV-Desk 147 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 968 2
Oracle Java - язык программирования 2862 2
Microsoft Skype 2006 2
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 2
Motorola - NextNet Expedience 4 2
МегаФон - Синтерра ЦОВ - Центр обработки вызовов 6 2
Apple iPhone 6 4862 2
Nokia 7650 63 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 2
Microsoft Dynamics CRM 533 2
Максима ГК - GMCS Telecom 8 2
Intel Itanium 623 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 366 1
Apple iCloud 262 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 446 1
Vivaldi - Браузер 86 1
Microsoft SharePoint Online 100 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 253 1
Microsoft Exchange Server 477 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 185 1
Software AG - ARIS Platform 176 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 36 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 46 1
Linxdatacenter - Linx Datacenter 43 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 1
Васильев Евгений 117 25
Слизень Виталий 242 19
Брюквин Юрий 295 17
Рейман Леонид 1037 14
Кусков Денис 219 11
Кравчук Илья 16 10
Кореш Виктор 81 10
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 10
Акопьян Артур 23 7
Березовский Борис 23 6
Путин Владимир 2902 6
Акульшин Петр 8 5
Солдатенков Сергей 160 5
Овчинников Борис 129 5
Усманов Алишер 298 5
Ананьев Дмитрий 78 5
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
Горохов Максим 16 4
Евтушенков Владимир 206 4
Рожецкин Леонид 48 4
Саяпина Елена 41 4
Анкилов Константин 103 4
Жданов Сергей 16 4
Лебедев Олег 16 4
Басов Павел 5 3
Новиков Дмитрий 39 3
Яшин Валерий 79 3
Анчунов Дмитрий 8 3
Литвина Дарья 3 3
Королев Игорь 62 3
Петров Дмитрий 50 3
Патаркацишвили Бадри 11 3
Кочетков Владислав 248 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 2
Ананьев Алексей 109 2
Ходорковский Михаил 42 2
Авен Петр 40 2
Громов Ростислав 13 2
Морошкин Александр 118 2
Гусинский Владимир 16 2
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2921 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 33
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2139 26
Россия - СЗФО - Псковская область 584 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 18
Европа 21284 18
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1253 18
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 284 17
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Финляндия - Финляндская Республика 3522 11
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1286 8
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Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
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ИнформКурьерСвязь 14 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 9
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 7
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ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 36 3
Open University - Открытый университет 35 2
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 24 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 16 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 49 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 39 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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