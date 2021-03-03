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МегаФон ПетерСтар


03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
12.11.2013 Виктор Шмытинский назначен гендиректором «Акадо Телеком» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
21.10.2013 Антон Колпаков назначен директором макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» 1
16.09.2013 Артур Акопьян избран председателем совета директоров «МТТ Групп» 1
20.08.2013 «Мегафон» отдал собственный офис за долги 1
06.08.2013 Владимир Акулич назначен гендиректором InterZet 1
19.02.2013 Вячеслав Волков назначен коммерческим директором ТК «Миран» 1
15.08.2012 В руководстве «Акадо» произошли кадровые изменения 1
18.07.2012 «Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб. 1
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool 2
21.10.2011 Голландцы открыли в Петербурге ЦОД 1
17.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 10-17 октября 2011 г. 1
13.10.2011 В «Триколор ТВ» назначен новый гендиректор и президент 1
19.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
07.09.2011 Виктор Кореш назначен президентом группы компаний «Акадо» 1
07.09.2011 Виталий Слизень возглавил компанию Inoventica 1
17.08.2011 «Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова 2
03.08.2011 «МегаФон» расширил сеть фиксированной связи в Гатчине 1
10.06.2011 “Мегафон” вышел в московский интернет за $270 млн 1
19.04.2011 МТТ объявил о новых назначениях 1
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» 1
15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 1
02.02.2011 «МегаФон» завершил объединение своего Северо-Западного филиала и «ПетерСтара» 1
15.12.2010 Петр Акульшин назначен генеральным директором «ПетерСтара» 1
14.12.2010 Гендиректор «ПетерСтара» возглавит МТТ 1
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге 1
13.11.2010 Акционеры «МегаФона» одобрили присоединение «ПетерСтара» к Северо-Западному филиалу оператора 1
12.11.2010 «ПетерСтар» и «Аркан» внедрили систему ГЛОНАСС-мониторинга в МВД по республике Карелия 1
28.10.2010 «ПетерСтар» запускает новую услугу «Алена, робот-секретарь» 1
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре» 1
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области 2
08.10.2010 Совет директоров «МегаФона» вынес на рассмотрение акционеров вопрос присоединения «ПетерСтара» 3
20.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит телекоммуникационными услугами Комитет госзаказа Вологодской области 1
14.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами видеонаблюдения образовательные учреждения Североморска 1

Публикаций - 145, упоминаний - 196

МегаФон ПетерСтар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 565 70
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 22
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 11
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Ростелеком Связьинвест 695 7
Акадо Телеком - Комкор 609 7
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 6
Комстар Регионы 89 5
Питерская группа связистов 114 5
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Ниеншанц 45 3
Рустелеком ТК 196 3
Microsoft Corporation 11060 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 2
Yota - Скартел 623 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
ECI Telecom 21 2
РТКомм.ру 158 2
IBM 3537 2
HP - Hewlett-Packard 882 2
Facebook 3765 2
Twitter 2204 2
SAP SE 3211 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 2
НКС - Национальные кабельные сети 76 2
Acronis - Акронис 364 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
HP Inc. 2905 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Oracle Sun Microsystems 390 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
ПромСвязьКапитал 61 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 4
Synterra Cyprus 11 3
Альфа-Групп 319 3
IPOC 28 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 2
MIG - Metromedia International Group 6 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Альфа-Банк 1123 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Новый регистратор 4 1
Силовые машины 32 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Юника-инвест 3 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Sun Capital 1 1
Alternativa Capital 2 1
Северсталь ПАО 204 1
Caucuscom Ventures 1 1
Salford Capital Partners 1 1
ВТБ24 583 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
DST Global 165 1
UFG Private Equity 25 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Black Sea Telecom 3 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Кировский завод 26 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Безопасный город 347 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Dr.Web Антивирус 194 2
Myspace - социальная сеть 332 1
Java - Язык программирования 1175 1
Dr.Web AV-Desk 128 1
Software AG ARIS 108 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
Software AG webMethods 35 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Microsoft Exchange Server 209 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
Vivaldi - Браузер 45 1
Microsoft Bing 320 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 1
Apple iCloud 200 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Васильев Евгений 93 13
Слизень Виталий 141 6
Рейман Леонид 411 5
Кореш Виктор 71 3
Усманов Алишер 241 3
Анкилов Константин 49 3
Патаркацишвили Бадри 4 2
Рожецкин Леонид 17 2
Kluge John - Клюге Джон 2 2
Акопьян Артур 14 2
Брюквин Юрий 196 2
Солдатенков Сергей 113 2
Таврин Иван 83 2
Широкий Денис 19 1
Королев Игорь 41 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Морошкин Александр 106 1
Демидов Михаил 124 1
Корчагин Павел 14 1
Пьявкин Александр 12 1
Жмотова Лиана 1 1
Шеварнадзе Эдуард 1 1
Гудавадзе Инна 1 1
Окруашвили Ираклий 1 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Рощин Алексей 7 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Каменнова Мария 41 1
Билялетдинов Марат 2 1
Колпаков Антон 42 1
Ажигиров Андрей 23 1
Лацанич Василь 92 1
Steve Jobs - Стив Джобс 704 1
Каримова Гульнара 89 1
Кудрин Алексей 63 1
Стрешинский Иван 33 1
Каримов Ислам 85 1
Тамодин Николай 45 1
Абрамович Роман 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 57
Россия - Российская федерация - РФ 57309 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - Вологда 192 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - Петрозаводск 149 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - Калининград 662 5
СССР - Ленинград 69 5
Восточная Европа 1676 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - Мурманская область 291 4
Россия - Великий Новгород 165 4
Россия - Выборг 72 4
Россия - Псков 136 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 3
Казахстан - Республика 2627 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - Вологодская область - Череповец 115 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 3
Россия - Кронштадт 49 3
Грузия 691 3
Россия - Липецк 257 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - Республика Карелия 298 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Швеция - Королевство 751 2
Россия - Вологодская область 316 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Калининградская область 535 2
Узбекистан - Республика 822 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
Ведомости 259 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
CNews Analytics 1988 3
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Директ Инфо 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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