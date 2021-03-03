Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон ПетерСтар
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Публикаций - 145, упоминаний - 196
МегаФон ПетерСтар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Евгений 93 13
|Слизень Виталий 141 6
|Рейман Леонид 411 5
|Кореш Виктор 71 3
|Усманов Алишер 241 3
|Анкилов Константин 49 3
|Патаркацишвили Бадри 4 2
|Рожецкин Леонид 17 2
|Kluge John - Клюге Джон 2 2
|Акопьян Артур 14 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Таврин Иван 83 2
|Широкий Денис 19 1
|Королев Игорь 41 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
|Джохтаберидзе Гия 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|Демидов Михаил 124 1
|Корчагин Павел 14 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Жмотова Лиана 1 1
|Шеварнадзе Эдуард 1 1
|Гудавадзе Инна 1 1
|Окруашвили Ираклий 1 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
|Рощин Алексей 7 1
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Каменнова Мария 41 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Колпаков Антон 42 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Лацанич Василь 92 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 704 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Каримов Ислам 85 1
|Тамодин Николай 45 1
|Абрамович Роман 23 1
|CNews Analytics 1988 3
|Juniper Research 278 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Директ Инфо 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759170, в очереди разбора - 662860.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759170, в очереди разбора - 662860.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru