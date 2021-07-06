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Логика Бизнеса
ECM-Платформа


06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
17.06.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet 1
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. 2
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
22.08.2014 Бизнесу разрешили переводить в электронный вид еще шесть групп документов 1
17.07.2014 «Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД 3
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 2
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% 2
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 1
19.12.2013 «РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов 3
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными 1
10.09.2013 «Логика бизнеса» внедрила ECM-решение в экспертной сети Expinet 3
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ 1
16.07.2013 МТТ внедрил электронный документооборот «Логика ECM. СЭД» 2
10.06.2013 Издательство «Семь Дней» автоматизирует документооборот с помощью системы «Этлас» 1
29.05.2013 В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД» 1
20.05.2013 «Логика бизнеса 2.0» представила новую ECM-платформу на базе СПО 3
17.04.2013 Новое решение «Логики бизнеса 2.0» автоматизирует проведение правовой экспертизы 2
03.04.2013 «Логика бизнеса 2.0» анонсировала новую версию мобильного клиента для СЭД «Логика ECM. Mobile» 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 2
25.02.2013 6 марта состоится онлайн-конференция «Новое в управлении корпоративным контентом 2013» 1
05.02.2013 СЭД+СМЭВ: электронный Башкортостан 1
30.01.2013 «Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО 5
23.01.2013 Госорганы Башкортостана массово переходят на СЭД семейства продуктов «Логика ECM» 4
19.12.2012 IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны 4
05.12.2012 «Логика бизнеса 2.0» проведет онлайн-конференцию по электронному документообороту 1
28.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» проведет онлайн-конференцию по электронному документообороту 1
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД 2
09.10.2012 24 октября в Екатеринбурге пройдет конференция «Миссия выполнима 2012» 2
04.10.2012 17 октября в Санкт-Петербурге состоится форум «Миссия выполнима 2012» 2
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 5
02.10.2012 24 октября в Екатеринбурге состоится форум «Миссия выполнима 2012» 2
26.09.2012 17 октября в Санкт-Петербурге состоится форум «Миссия выполнима 2012» 2
21.09.2012 «Логика бизнеса 2.0» помогает хранить финансовую информацию Tele2 1
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название 3

Публикаций - 36, упоминаний - 71

Логика Бизнеса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 754 24
Логика Бизнеса 141 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 9
IBM 3575 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 7
Haulmont - Хоулмонт 71 4
Abbyy 800 4
SAP SE 3228 4
Microsoft Corporation 11226 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 3
Docsvision - ДоксВижн 783 3
3799 3
ЭОС - Электронные офисные системы 993 3
OpenText 161 2
CompanyMedia 111 2
ELMA 106 2
АФК Система ПАО 999 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
InterTrust - ИнтерТраст 232 2
Directum - Директум 649 2
Этлас-Софт 78 2
Совзонд - Sovzond 66 2
Google LLC 7198 2
Логика BPM 39 2
Армада 277 2
Oracle Corporation 3374 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
Samsung Electronics 5749 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
1С-КПД 14 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
Juniper Networks 168 1
Kofax 28 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
Роснефть НК 367 4
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
Транснефть 159 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Allianz - Страховая компания 19 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Аэрофлот 493 2
Татнефть 114 1
МТС банк 254 1
Газпром нефть 382 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Hyundai Motor 146 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Факторинг 22 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
МСП банк 24 1
РОСНО СК 69 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
ФРИИ Инвест 3 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Правительство Москвы 653 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
Правительство РФ 2209 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 2
Collaboration - Совместная работа 14 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 4 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Безопасный город 348 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 8 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 13
Alfresco 114 8
Apple iPad 3263 7
IBM FileNet 55 7
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 5
OpenText Documentum 193 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 4
Хоулмонт - Тезис 76 3
Java - Язык программирования 1185 2
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
БОСС-Кадровик 74 2
Abbyy FlexiCapture 128 2
ЭОС Дело СЭД 626 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
1С:Документооборот КОРП 35 1
Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Обращения граждан 37 1
Abbyy Recognition Server 45 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Microsoft Silverlight 138 1
Directum СЭД 68 1
Microsoft SQL Server 799 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple Mac 1466 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Dynamics 200 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Ланит LanDocs 42 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 462 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Этлас ЭДО 96 1
Microsoft Outlook 651 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Бейлезон Олег 32 6
Вайнштейн Виктор 18 4
Макаров Станислав 111 3
Подбуцкий Георгий 26 3
Каменнова Мария 41 3
Питолин Евгений 5 2
Баласанян Владимир 31 2
Кислицын Алексей 10 2
Будин Алексей 20 2
Рудычева Наталья 81 1
Курьянов Сергей 147 1
Плаунов Сергей 4 1
Касимов Игорь 8 1
Савельева Светлана 4 1
Коровко Вадим 17 1
Еремин Кирилл 2 1
Соколов Кирилл 5 1
Чучелов Андрей 44 1
Валяева Елизавета 72 1
Панчоян Артур 5 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Бабинцев Василий 21 1
Корнилов Алексей 8 1
Бейдер Александр 74 1
Новохатский Александр 5 1
Лосев Сергей 43 1
Щеголев Игорь 676 1
Родионов Александр 30 1
Лысенко Эдуард 209 1
Никифоров Николай 1126 1
Кравцов Роман 77 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Андреев Владимир 66 1
Албычев Александр 74 1
Мосягин Константин 19 1
Орлик Сергей 66 1
Яппаров Тагир 72 1
Романов Дмитрий 53 1
Селютин Александр 59 1
Хомяков Сергей 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - Тюменская область 592 2
Россия - Республика Коми 425 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Краснодар 1043 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Псковская область 312 1
Россия - Хабаровск 626 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Мурманск 261 1
Ирак - Республика 83 1
Россия - Владикавказ 133 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
Россия - Красноярск 855 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Европа 3798 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Бельгия - Королевство 402 1
Россия - Челябинская область 665 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Франция - Французская Республика 2150 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Банковский сектор 21 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
IDC - International Data Corporation 2738 6
Gartner 2200 6
IDC Russia - IDC Россия 115 4
Forrester Research 388 3
CNews Analytics 1992 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771132, в очереди разбора - 674814.
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