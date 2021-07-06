Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Логика Бизнеса
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 71
Логика Бизнеса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Бейлезон Олег 32 6
|Вайнштейн Виктор 18 4
|Макаров Станислав 111 3
|Подбуцкий Георгий 26 3
|Каменнова Мария 41 3
|Питолин Евгений 5 2
|Баласанян Владимир 31 2
|Кислицын Алексей 10 2
|Будин Алексей 20 2
|Рудычева Наталья 81 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Плаунов Сергей 4 1
|Касимов Игорь 8 1
|Савельева Светлана 4 1
|Коровко Вадим 17 1
|Еремин Кирилл 2 1
|Соколов Кирилл 5 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Панчоян Артур 5 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Корнилов Алексей 8 1
|Бейдер Александр 74 1
|Новохатский Александр 5 1
|Лосев Сергей 43 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Родионов Александр 30 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кравцов Роман 77 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Андреев Владимир 66 1
|Албычев Александр 74 1
|Мосягин Константин 19 1
|Орлик Сергей 66 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Селютин Александр 59 1
|Хомяков Сергей 30 1
|IDC - International Data Corporation 2738 6
|Gartner 2200 6
|IDC Russia - IDC Россия 115 4
|Forrester Research 388 3
|CNews Analytics 1992 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771132, в очереди разбора - 674814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771132, в очереди разбора - 674814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru