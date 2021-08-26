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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Индия
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26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
28.01.2020 G-Core Labs запустила точку присутствия CDN и хостинга в Мумбаи 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой 1
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде 1
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде 1
06.11.2015 Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя 2
29.10.2015 В Москве открылся первый международный финтех-кластер 1
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks 1
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» 1
18.05.2015 MTS India может быть поглощена конкурентом 1
27.03.2015 «Дочка» АФК «Системы» осталась без LTE-частот 1
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE 2
18.09.2014 Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира 3
27.05.2014 Совокупный оборот Softline по итогам 2013 г. вырос на 18% 1
05.03.2014 Казань – мать российских умных городов 1
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE 3
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
28.05.2013 Умные оазисы Азии – только мираж? 1
16.04.2013 Полицейские в Индии остались без ID-карт 6
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 4
24.12.2012 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими операторами фиксированной телефонии в Индии 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1
19.07.2011 Кризис iPhone-индустрии: разработчики бегут из App Store 1
23.12.2010 Leta Group перешла на дивизиональную структуру 1
06.08.2010 Власти США и Канады вступились за BlackBerry 1
05.08.2010 Еврокомиссия отказывается от использования BlackBerry 1
05.08.2010 Европейские чиновники отказываются от BlackBerry вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ 1
28.05.2010 Топ-менеджер Nvidia назначен руководителем программы Fusion Experience в AMD 1

Публикаций - 59, упоминаний - 77

Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 102 12
АФК Система ПАО 1348 12
Microsoft Corporation 14114 5
Reliance Communications - Rcom 48 4
Tata Consultancy Services 41 4
Google LLC 8541 4
Cisco Systems 2558 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1208 3
Ericsson 1057 3
Oracle Corporation 4004 3
IBM 4616 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 3
SAP SE 3635 3
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 12 2
Reliance Jio Infocomm 9 2
Airtel India 24 2
Leta Group 216 2
G-Core Labs 65 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 514 2
Nokia Corporation 3240 2
Apple Inc - Эппл Рус 8555 2
Facebook 3964 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 2
ESET 1046 2
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 2
Ростех - Ростехнологии 2242 2
NTT Data 12 2
Luxoft - Люксофт 241 1
Fujitsu 902 1
Playrix Holding 14 1
Diasoft - Диасофт 406 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 64 1
Dimension Data 9 1
Sabre Corporation 121 1
NCR - National Cash Register 118 1
HamsterSoft 10 1
Ovum 65 1
OpenText 167 1
DXC Technology 19 1
Астерос - Asteros 531 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 1
Татнефть 133 1
Газпром ПАО 613 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 735 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 1
Ford 194 1
Sequoia Capital 93 1
Царицын капитал 22 1
Банк Оранжевый 26 1
Тинькофф ГК - TCS Group 56 1
Citigroup 129 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
Wells Fargo 29 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 1
Верховный суд Индии 13 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 363 3
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 2
Верховный суд Российской Федерации 214 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 1
Правительство Москвы 714 1
Федеральное казначейство России 815 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1833 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
Правительство РФ 2298 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 117 1
Пентагон - Министерство обороны США 502 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 198 4
3G - Стандарт мобильной связи 4167 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3460 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 2
ИТ-аутсорсинг 740 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 637 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 276 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1450 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 590 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 113 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1357 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 273 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 591 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 154 1
Web Interface - Веб-интерфейс 193 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 196 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1265 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 20 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 25 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 37 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 194 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 672 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1726 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3571 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 31 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 186 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 130 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 864 1
Google Android 10780 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 2
Microsoft Azure 1173 2
HTC Wildfire - серия смартфонов 35 2
AWS - Amazon Web Services 571 2
Apple iOS 5757 2
Oracle Analytics 4 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Oracle Fusion ERP 17 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Apache Zeppelin 6 1
Diasoft Flextera 45 1
Oracle Hyperion 93 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 1
vivo Halo Fullview 50 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
IBM Softlayer 30 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Microsoft PowerPoint 489 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 20 1
Google Blogger - Google BlogSpot 74 1
Oracle Fusion Cloud Applications 32 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 26 1
vivo Funtouch OS 9 1
Бифит iBank 22 1
Google QuickOffice 42 1
Citrix XenMobile 16 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 74 1
WhatsApp Messenger 656 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 550 1
Apache Spark 63 1
Apache Hadoop 339 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 56 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 1
Путин Владимир 2031 2
Максимов Юрий 16 2
Евтушенков Владимир 167 2
Чачава Александр 71 2
Абдуллин Алик 5 2
Ambani Anil - Амбани Анил 7 2
Бухман Дмитрий 9 1
Юнов Константин 34 1
Щуков Дмитрий 5 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 1
Царевская Наталья 10 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 31 1
Боровиков Игорь 45 1
Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
Коспанов Арман 5 1
Oster Jack - Остер Джек 2 1
Теленков Андрей 22 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Гуральников Сергей 161 1
Иванов Егор 17 1
Ерохин Алексей 1 1
Федотов Александр 4 1
Сапельников Сергей 101 1
Морошкин Александр 111 1
Шамолин Михаил 115 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Никифоров Николай 1127 1
McCarthy John - Маккарти Джон 7 1
Усманов Алишер 247 1
Володин Вячеслав 63 1
Шипелов Андрей 21 1
Таврин Иван 84 1
Ермолаев Артем 340 1
Миронов Сергей 51 1
Тюркин Михаил 43 1
Агафонов Вадим 13 1
Старовойт Роман 17 1
Замков Антон 7 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Чернов Александр 10 1
Индия - Республика 2670 44
Россия - Российская федерация - РФ 66491 22
Индия - Дели 76 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 14
Индия - Раджастхан - Раджастан 52 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 10
Великобритания - Лондон 1127 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 7
Бразилия - Сан-Паулу 109 7
Индия - Карнатака - Бангалор 101 6
Саудовская Аравия - Королевство 333 6
Сингапур - Республика 924 6
Китай - Шанхай 305 5
Южная Корея - Сеул 184 5
Бразилия - Федеративная Республика 1319 5
Индия - Ченнаи 16 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 706 5
Азия - Азиатский регион 1894 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9234 4
Индия - Нью-Дели 42 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 4
Япония - Токио 409 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 4
США - Нью-Йорк 1401 3
Малайзия 420 3
Австралия - Сидней 84 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 3
Африка Южная 196 3
Филиппины - Республика 259 3
Нидерланды - Амстердам 315 3
США - Лос-Анджелес 392 3
Израиль 912 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 257 3
Европа 4656 3
Чили - Республика 165 2
Европа Восточная 2096 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 269 2
Япония 3918 2
Южная Корея - Республика 1919 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 312 1
Частный сектор 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 1
Бизнес-акселератор 31 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 57 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 787 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 390 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1376 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1065 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 355 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 2
Прайм - Агентство экономической информации 628 1
Bloomberg 799 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
The Guardian - Британская газета 219 1
Коммерсантъ - Издательский дом 555 1
Ars Technica 288 1
Associated Press 725 1
ТВ-3 - телеканал 52 1
Mashable 320 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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