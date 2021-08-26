Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Индия
Махараштра
Мумбаи
Публикаций - 59, упоминаний - 77
Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2031 2
|Максимов Юрий 16 2
|Евтушенков Владимир 167 2
|Чачава Александр 71 2
|Абдуллин Алик 5 2
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 2
|Бухман Дмитрий 9 1
|Юнов Константин 34 1
|Щуков Дмитрий 5 1
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 1
|Царевская Наталья 10 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 31 1
|Боровиков Игорь 45 1
|Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
|Коспанов Арман 5 1
|Oster Jack - Остер Джек 2 1
|Теленков Андрей 22 1
|Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Иванов Егор 17 1
|Ерохин Алексей 1 1
|Федотов Александр 4 1
|Сапельников Сергей 101 1
|Морошкин Александр 111 1
|Шамолин Михаил 115 1
|Самошкин Дмитрий 19 1
|Никифоров Николай 1127 1
|McCarthy John - Маккарти Джон 7 1
|Усманов Алишер 247 1
|Володин Вячеслав 63 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Таврин Иван 84 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Миронов Сергей 51 1
|Тюркин Михаил 43 1
|Агафонов Вадим 13 1
|Старовойт Роман 17 1
|Замков Антон 7 1
|Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
|Чернов Александр 10 1
|Gartner 2467 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 3
|IDC - International Data Corporation 3206 2
|Forrester Research 481 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 523 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
|Constellation Research 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru