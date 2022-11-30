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Smartphone Roll-up Рулонный смартфон Смартфон-рулон Складной смартфон Смартфон-раскладушка



30.11.2022 Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России

В продажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумулятором. Об этом CNews сообщили представители Philips. За счет компактных га
04.08.2022 Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью

На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили представители Philips. В Philips Xenium E2601 установлена батарея объемом 1000 мАч. Устройство, как и другие модели линейки Xenium, о
27.11.2019 Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном

та за компактный аппарат без топовой начинки.Дизайн и эргономика Motorola RAZR — это «вертикальная» раскладушка с гибким экраном, который находится внутри и занимает обе половины корпуса. Линия
14.11.2019 Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео

родной рознице стоит $1980 (127,1 тыс. руб,) а в России – и вовсе 160 тыс. руб. В продажу сенсорная раскладушка поступит 9 января 2020 г. и будет доступна в единственной комплектации и исключит
17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос

SJ, указывая лишь, что устройство все еще находится в стадии финального тестирования. Классическая «раскладушка» Motorola RAZR до-смартфонной эпохи Более того: до сих пор даже нет точной информ
28.12.2018 LG готовит смартфон, который можно свернуть в рулон

d X, смартфон с выдвижной камерой Vivo Nex и недавно поступившая в продажу в России горизонтальная «раскладушка» ZTE Axon M. Axon M, вышедший в декабре 2017 г., тоже позиционируется в качестве

12.11.2018 Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку: лучше предшественника, но в два раза дешевле

р отпечатка пальца находится сбоку. От предшественника Samsung W2019 отличает двойная основная камера В отличие от предшественника W2018, который был выполнен на базе процессора Snapdragon 835, новая раскладушка получила в качестве аппаратной основы Snapdragon 845. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ, объем постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD. Емко
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем?

мяти, поддержку беспроводной зарядки и Samsung Pay и так далее. Одним словом, действительно топовая раскладушка. Правда, она сделана для китайского рынка и стоит очень недешево — около 20 000 ю
01.08.2017 Рассекречены настоящие фото раскладушки Samsung на Android

Утечка фотографийРесурс Slashleaks опубликовал рендеры и реальные фото грядущего смартфона-раскладушки Samsung SM-G9298. Модель уже сертифицирована китайским сертификационным центром T
06.03.2017 Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3

винтажу На днях исполнительный директор Lenovo Янь Юанцинь (Yang Yuanqing) заявил, что возрождение «раскладушки» может способствовать привлечению интереса к бренду Motorola пользователей развит
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM

два сенсорных AMOLED-экрана, оба имеют диагональ 3,7” и разрешение 480х800 пикс. Еще одна корейская раскладушка на Android — Samsung Galaxy Golden GT-I9235 — тоже имеет сразу два сенсорных дисп
23.05.2016 Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео

016 с экраном 3,9 дюйма. Для сравнения, в iPhone 6s диагональ экрана составляет 4,7 дюйма. Razr V3 «Раскладушка» Razr V3 была выпущена компанией Motorola в 2004 г. Этот телефон стал самым успеш
23.11.2015 Samsung выпустил Android-раскладушку по астрономической цене

Новый смартфон Samsung представил новый смартфон в форм-факторе раскладушки. Новинка имеет мощную начинку и выполнена в премиальном дизайне с корпусом из металла. Технические характеристики Смартфон оснащен двумя дисплеями, выполненными по технологии Super

07.08.2015 LG выпустила смартфон-раскладушку

Смартфоны-раскладушки – довольно редкие гости на рынке, однако, LG решила порадовать поклонников этого форм-фактора, выпустив модель Wine Smart. LG Wine Smart – это современный смартфон, работающий на ба
16.08.2013 Четырёхъядерная раскладушка Samsung

Компания Samsung представила на рынке Китая двухэкранный смартфон в форма-факторе раскладушки SCH-W789 Hennessy. Помимо двух сенсорных дисплеев с диагональю 3,3 дюйма и разрешением 320 на 480 точек, Samsung SCH-W789 Hennessy укомплектован цифровой клавиатурой. Основой платфо
26.02.2013 Ударопрочная "раскладушка" от Kyocera

Компания Kyocera представила на рынке сотовый телефон в противоударном водостойком корпусе DuraPro. Особенность Kyocera DuraPro в том, что телефон сделан в форм-факторе «раскладушки», что несколько усложнило конструкторам задачу создания устройства, сертифицированного по армейском стандарту 810G. Тем не менее, Kyocera справилась – и DuraPro поступил на рынок по
15.10.2012 Philips анонсировала компактную «раскладушку» с поддержкой двух SIM-карт

Компания Philips представила новую элегантную модель мобильного телефона Philips F533 с поддержкой двух SIM-карт. Новинка, выполненная в форм-факторе «раскладушка», отличается компактностью – габариты телефона составляют 105 мм х 50,5 мм х 17,3 мм при весе в 118 г. Устройство имеет 3-дюймовый WQVGA TFT-дисплей, 3-мегапиксельную камеру со вспы
05.12.2011 Samsung выпустил Android-«раскладушку» с двумя сенсорными экранами. ФОТО

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бизнес-смартфон Samsung SCH-W999. Выполненный в форм-факторе «раскладушки» и базирующийся на платформе Android 2.3, он обладает двумя сенсорными дисплеями, сообщает Engadget. Устройство было разработано в сотрудничестве с китайским оператором China Teleco
18.05.2011 Philips Xenium X519: дамская раскладушка с большим временем автономной работы

Philips пополнит модель Philips Xenium X519. Одной из отличительных черт новинки является дизайн: сочетание классики и нестандартных современных элементов. Традиционно любимый женщинами форм-фактор – раскладушка – сочетает глянцевый черный цвет корпуса и благородный оттенок бронзового для внутренней отделки и ободка. Благодаря такому исполнению Philips Xenium X519 будет уместно смотреться и
08.12.2010 Samsung выпустила «гуглофон» в виде «раскладушки»

Компания Samsung разработала Android-телефон в нетрадиционном для этой платформы форм-факторе «раскладушки». Модель W899 представлена на китайском рынке и представляет собой весьма технологичное устройство, оснащенное двумя одинаковыми Super AMOLED-экранами с диагональю 3.3 дюйма на внут
30.04.2010 Motorola представит RAZR3: третья жизнь легендарной "раскладушки"

мки с помощью внешнего экрана. Скорее всего, Motorola RAZR3 получит поддержку сетей третьего поколения и будет оснащен GPS-навигатором и портом micro USB. Не исключено также, что в качестве ОС новая "раскладушка" будет использовать Google Android. Если перед нами живой прототип, то это может говорить о том, что RAZR3 будет выпущен не менее чем через полгода. Как минимум, столько времени пот
01.03.2010 Samsung Corby теперь "раскладушка"

На южнокорейском сайте Samsung появилась информация о выходе Samsung Corby в форм-факторе "раскладушки". Устройство получит название Samsung Corby Folder и будет оснащаться 2,6-дюймовым экраном QVGA-разрешения, поддержкой сетей HSDPA или CDMA EVDO Rev.A, Bluetooth, 3-МП камерой и кар
13.01.2010 Android-раскладушка от Lenovo

Компания Lenovo выпустила новый Android-коммуникатор. Модель Lenovo Lephone выпущена в форм-факторе "раскладушка" со съемной клавиатурой. Коммуникатор имеет 3.7-дюймовый экран (разрешение 800*480 пикселей), 1 ГГц процессор Qualcomm SnapDragon, 3-мегапиксельную камеру. В устройстве также будет

20.11.2009 Колонки-раскладушки

В один из Интернет-магазинов в продажу поступил достаточно интересный предмет аудиотехники. Речь идет о колонках Folding Speaker, выполненных в виде раскладушки. Сам механизм раскрытия их напоминает отдаленно меха аккордеона, о чем и намекает сам производитель устройства. По его мнению, такая конструкция создает больший резонанс звука и дел
28.09.2009 Vertu показала "раскладушку"

Компания Vertu анонсировала появление аппарата Constellation Ayxta. Это будет первый в истории производителя телефон в форм-факторе "раскладушки", выполненный из нержавеющей стали, алюминия, керамики, кожи. Среди технических новшеств телефона - сервис Vertu Select, позволяющий узнавать локальную информацию о культурно-досуго
10.09.2008 RIM представил первую в своей линейке «раскладушку»

Канадская компания Research In Motion (RIM) анонсировала первый в своей линейке смартфон, выполненный в форм-факторе раскладушки. BlackBerry Pearl Flip 8220 является полноценным представителем семейства BlackBerry, но в ином форм-факторе – самом популярном в США. Смартфон рассчитан на работу в сетях EDGE четы
01.04.2008 Монитор-раскладушка

Компания представила необычное решение - монитор-раскладушку, которая также может поворачиваться на 180 градусов. Подробности в видео.
18.03.2008 Apple готовит iPhone-«раскладушку»?

ачной, как стекло, и способна реагировать на прикосновения с обеих сторон. В дальнейшем это устройство может стать основой для создания множества интересных гаджетов, например, iPhone в форм-факторе «раскладушки». В случае, когда такой телефон закрыт, нижняя часть вплотную примыкает к верхней. При этом пользователь продолжает видеть информацию на основном дисплее, так как нижняя половинка я
07.12.2007 Fly LX610: стальная «раскладушка» для деловых людей

Бренд Fly представляет на российском рынке новую модель в линейке бизнес-телефонов – Fly LX610 Mega в стальном корпусе. Телефон выполнен в форм-факторе «раскладушка» и отличается сравнительно крупными габаритами: 92,5 x 49 x 16 мм. Но, благодаря качественным материалам и небольшому весу (94 г), удобно лежит в широкой мужской или хрупкой женской
10.10.2007 LG представляет бюджетную «раскладушку» с FM-радио

Компания LG Electronics представляет на российском рынке недорогой мобильный телефон начального уровня, выполненный в форм-факторе раскладушки. KG370 предназначен для работы в сетях GSM 900/1800 МГц и имеет дисплей с разрешением 128 x 128 пикселей, отображающий 65 тыс. цветовых оттенков. Важной особенностью нового телефона
22.08.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие раскладушки

технически они практически идентичны Выполнен этот неприметный телефон, естественно, в форм-факторе раскладушка и имеет габариты 94х50х20.8 миллиметров, при весе 115 грамм. На передней панели н
21.08.2007 Nokia 6555 – стильная «раскладушка»

Компания Nokia анонсировала Nokia 6555 – новый сотовый телефон, выполненный в форм-факторе раскладушки. Трубка понравится ценителям простоты и дизайна. Аппарат рассчитан на использование в четырехдиапазонных сетях GSM и сетях третьего поколения (WCDMA). В телефон установлен экран пос
30.05.2007 Fly SX300: недорогая "раскладушка" с картой на 256 МБ в комплекте

Бренд Fly представил на российском рынке новую «раскладушку» Fly SX300. Аппарат оснащен цветным дисплеем 176x220 точек (262 тыс. цветов), VGA-камерой с функцией записи видео, встроенным FM-приемником с возможностью записи передач по таймеру,
16.02.2007 Компания NEC представила раскладушку со световым табло

На днях компания NEC представила сверхтонкий уникальный телефон-раскладушку — n703μ, на внешней стороне которого, вместо типичного второго ЖК-дисплея, находятся 49 светодиодов, расположенных в строгой сетке (световое табло). Согласно встроенным алгоритмам,

29.11.2006 Nokia: новые телефоны возьмут ценой

Компания Nokia анонсировала четыре новые модели мобильных телефонов — смартфон-"раскладушка" Nokia 6290, моноблок Nokia 6300, камерофон-"раскладушка" Nokia 6086 и скр
16.11.2006 Тест самой тонкой в мире раскладушки Samsung D830

о установить сразу 3 мировых рекорда в толщине телефонов. В продажу поступили самые тонкие слайдер, раскладушка и мобильник классического форм-фактора. О двух устройствах из линейки мы уже подр
03.08.2006 Тестируем телефоны Да Винчи и Робби Вильямса

что в темноте без каких-либо источников света поблизости. Литерой Z, Sony Ericsson отмечает линейку раскладушек Z530i47 x 90 x 24 мм 93 г 4500 p Z550i45.4 x 87.5 x 20.5 мм 92.5 г 6000 p Z710i48
09.06.2006 Тест Nokia N71 - раскладушка №1

У нас на тесте уже побывали модели N90 и N91. Теперь пришла очередь узнать, что собой представляет раскладушка N71. Дизайн и конструкция При первичном осмотре N71 у нас сложилось такое впечатл
02.06.2006 Весенние хиты продаж мобильных телефонов

м для людей пожилого возраста (многие покупают его именно в подарок для престарелых родственников). Раскладушка Nokia 6060 обладает очень неплохим дизайном Серебряный призер – также Nokia, но б
01.06.2006 LG представил "раскладушку" из серии Chocolate

Вслед за недавно представленным слайдером в шоколадном дизайне KG800, компания LG Electronics выпустила «раскладушку» из серии Chocolate — модель KG810. LG KG810 Тонкий корпус новинки умещает в себе контроллер Bluetooth, 1,3-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео, а также FM-тюнер.

Публикаций - 526, упоминаний - 707

Smartphone Roll-up упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9837 203
Lenovo Motorola 3506 152
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 148
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 97
Sony 6495 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 75
LG Electronics 3555 64
Siemens AG - Siemens Group 2556 52
Apple Inc 11396 52
Motorola Inc 1137 49
Microsoft Corporation 23773 37
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 35
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 34
Google LLC 11137 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1357 28
Lenovo Group 2202 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 22
Huawei 3589 22
Philips 2058 22
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 21
Xiaomi 1383 19
HTC Corporation 1495 17
Sharp Corporation 1044 16
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 14
5nine Software 1842 14
Fly 203 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 13
Vodafone Group 1366 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 12
Toshiba Corporation 2903 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9899 11
Intel Corporation 11756 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1980 10
Siemens AG - Сименс Россия 420 10
Divizion 53 10
Twitter 2756 10
ZTE Corporation 729 9
Orange S.A. - Orange Group 1031 9
Meta Platforms - Facebook 4354 9
Vertu 116 9
Евросеть 1402 27
Dixis - Диксис 360 24
Carl Zeiss AG 299 23
Россети Ленэнерго 2399 22
Связной ГК 1351 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6714 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 12
Евросеть Техмаркет 80 8
101Hotels.com 714 6
Беталинк 103 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 6
Совкомбанк Совесть 269 6
UMA - United Music Agency 39 5
Телефон.Ру 92 4
Yamaha - Ямаха 102 4
Prada 52 3
Возрождение - Коммерческий банк 332 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 398 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 253 3
Ferrari NV 154 2
Porsche - Порше Руссланд 97 2
Nike 175 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 2
Haier - Candy Group - Канди 92 2
Swarovski AG 70 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
RBC Capital Markets 59 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 159 1
Телефорум 93 1
Coca-Cola Company 252 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Walt Disney Company 575 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3887 16
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18499 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4686 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10651 3
Судебная власть - Judicial power 2144 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1932 1
Президент Российской Федерации 3827 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 887 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1354 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 120
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 12
4CIO 736 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 2
8K Association - Ассоциация 8K 165 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22734 325
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25850 291
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12015 290
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21950 220
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6824 198
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41010 176
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3879 153
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 150
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8841 136
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5833 132
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2212 114
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7691 113
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Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 323 81
Oracle Java - язык программирования 2813 74
Google Android 12899 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4400 52
Nokia Symbian OS 1400 49
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