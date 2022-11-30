Smartphone Roll-up Рулонный смартфон Смартфон-рулон Складной смартфон Смартфон-раскладушка

Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России В продажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумулятором. Об этом CNews сообщили представители Philips. За счет компактных га

Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили представители Philips. В Philips Xenium E2601 установлена батарея объемом 1000 мАч. Устройство, как и другие модели линейки Xenium, о

Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном та за компактный аппарат без топовой начинки.Дизайн и эргономика Motorola RAZR — это «вертикальная» раскладушка с гибким экраном, который находится внутри и занимает обе половины корпуса. Линия

Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео родной рознице стоит $1980 (127,1 тыс. руб,) а в России – и вовсе 160 тыс. руб. В продажу сенсорная раскладушка поступит 9 января 2020 г. и будет доступна в единственной комплектации и исключит

Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос SJ, указывая лишь, что устройство все еще находится в стадии финального тестирования. Классическая «раскладушка» Motorola RAZR до-смартфонной эпохи Более того: до сих пор даже нет точной информ

LG готовит смартфон, который можно свернуть в рулон d X, смартфон с выдвижной камерой Vivo Nex и недавно поступившая в продажу в России горизонтальная «раскладушка» ZTE Axon M. Axon M, вышедший в декабре 2017 г., тоже позиционируется в качестве

Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку: лучше предшественника, но в два раза дешевле р отпечатка пальца находится сбоку. От предшественника Samsung W2019 отличает двойная основная камера В отличие от предшественника W2018, который был выполнен на базе процессора Snapdragon 835, новая раскладушка получила в качестве аппаратной основы Snapdragon 845. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ, объем постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD. Емко

Смартфоны с двумя экранами: зачем? мяти, поддержку беспроводной зарядки и Samsung Pay и так далее. Одним словом, действительно топовая раскладушка. Правда, она сделана для китайского рынка и стоит очень недешево — около 20 000 ю

Рассекречены настоящие фото раскладушки Samsung на Android Утечка фотографийРесурс Slashleaks опубликовал рендеры и реальные фото грядущего смартфона-раскладушки Samsung SM-G9298. Модель уже сертифицирована китайским сертификационным центром T

Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3 винтажу На днях исполнительный директор Lenovo Янь Юанцинь (Yang Yuanqing) заявил, что возрождение «раскладушки» может способствовать привлечению интереса к бренду Motorola пользователей развит

Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM два сенсорных AMOLED-экрана, оба имеют диагональ 3,7” и разрешение 480х800 пикс. Еще одна корейская раскладушка на Android — Samsung Galaxy Golden GT-I9235 — тоже имеет сразу два сенсорных дисп

Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео 016 с экраном 3,9 дюйма. Для сравнения, в iPhone 6s диагональ экрана составляет 4,7 дюйма. Razr V3 «Раскладушка» Razr V3 была выпущена компанией Motorola в 2004 г. Этот телефон стал самым успеш

Samsung выпустил Android-раскладушку по астрономической цене Новый смартфон Samsung представил новый смартфон в форм-факторе раскладушки. Новинка имеет мощную начинку и выполнена в премиальном дизайне с корпусом из металла. Технические характеристики Смартфон оснащен двумя дисплеями, выполненными по технологии Super

LG выпустила смартфон-раскладушку Смартфоны-раскладушки – довольно редкие гости на рынке, однако, LG решила порадовать поклонников этого форм-фактора, выпустив модель Wine Smart. LG Wine Smart – это современный смартфон, работающий на ба

Четырёхъядерная раскладушка Samsung Компания Samsung представила на рынке Китая двухэкранный смартфон в форма-факторе раскладушки SCH-W789 Hennessy. Помимо двух сенсорных дисплеев с диагональю 3,3 дюйма и разрешением 320 на 480 точек, Samsung SCH-W789 Hennessy укомплектован цифровой клавиатурой. Основой платфо

Ударопрочная "раскладушка" от Kyocera Компания Kyocera представила на рынке сотовый телефон в противоударном водостойком корпусе DuraPro. Особенность Kyocera DuraPro в том, что телефон сделан в форм-факторе «раскладушки», что несколько усложнило конструкторам задачу создания устройства, сертифицированного по армейском стандарту 810G. Тем не менее, Kyocera справилась – и DuraPro поступил на рынок по

Philips анонсировала компактную «раскладушку» с поддержкой двух SIM-карт Компания Philips представила новую элегантную модель мобильного телефона Philips F533 с поддержкой двух SIM-карт. Новинка, выполненная в форм-факторе «раскладушка», отличается компактностью – габариты телефона составляют 105 мм х 50,5 мм х 17,3 мм при весе в 118 г. Устройство имеет 3-дюймовый WQVGA TFT-дисплей, 3-мегапиксельную камеру со вспы

Samsung выпустил Android-«раскладушку» с двумя сенсорными экранами. ФОТО Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бизнес-смартфон Samsung SCH-W999. Выполненный в форм-факторе «раскладушки» и базирующийся на платформе Android 2.3, он обладает двумя сенсорными дисплеями, сообщает Engadget. Устройство было разработано в сотрудничестве с китайским оператором China Teleco

Philips Xenium X519: дамская раскладушка с большим временем автономной работы Philips пополнит модель Philips Xenium X519. Одной из отличительных черт новинки является дизайн: сочетание классики и нестандартных современных элементов. Традиционно любимый женщинами форм-фактор – раскладушка – сочетает глянцевый черный цвет корпуса и благородный оттенок бронзового для внутренней отделки и ободка. Благодаря такому исполнению Philips Xenium X519 будет уместно смотреться и

Samsung выпустила «гуглофон» в виде «раскладушки» Компания Samsung разработала Android-телефон в нетрадиционном для этой платформы форм-факторе «раскладушки». Модель W899 представлена на китайском рынке и представляет собой весьма технологичное устройство, оснащенное двумя одинаковыми Super AMOLED-экранами с диагональю 3.3 дюйма на внут

Motorola представит RAZR3: третья жизнь легендарной "раскладушки" мки с помощью внешнего экрана. Скорее всего, Motorola RAZR3 получит поддержку сетей третьего поколения и будет оснащен GPS-навигатором и портом micro USB. Не исключено также, что в качестве ОС новая "раскладушка" будет использовать Google Android. Если перед нами живой прототип, то это может говорить о том, что RAZR3 будет выпущен не менее чем через полгода. Как минимум, столько времени пот

Samsung Corby теперь "раскладушка" На южнокорейском сайте Samsung появилась информация о выходе Samsung Corby в форм-факторе "раскладушки". Устройство получит название Samsung Corby Folder и будет оснащаться 2,6-дюймовым экраном QVGA-разрешения, поддержкой сетей HSDPA или CDMA EVDO Rev.A, Bluetooth, 3-МП камерой и кар

Android-раскладушка от Lenovo Компания Lenovo выпустила новый Android-коммуникатор. Модель Lenovo Lephone выпущена в форм-факторе "раскладушка" со съемной клавиатурой. Коммуникатор имеет 3.7-дюймовый экран (разрешение 800*480 пикселей), 1 ГГц процессор Qualcomm SnapDragon, 3-мегапиксельную камеру. В устройстве также будет

Колонки-раскладушки В один из Интернет-магазинов в продажу поступил достаточно интересный предмет аудиотехники. Речь идет о колонках Folding Speaker, выполненных в виде раскладушки. Сам механизм раскрытия их напоминает отдаленно меха аккордеона, о чем и намекает сам производитель устройства. По его мнению, такая конструкция создает больший резонанс звука и дел

Vertu показала "раскладушку" Компания Vertu анонсировала появление аппарата Constellation Ayxta. Это будет первый в истории производителя телефон в форм-факторе "раскладушки", выполненный из нержавеющей стали, алюминия, керамики, кожи. Среди технических новшеств телефона - сервис Vertu Select, позволяющий узнавать локальную информацию о культурно-досуго

RIM представил первую в своей линейке «раскладушку» Канадская компания Research In Motion (RIM) анонсировала первый в своей линейке смартфон, выполненный в форм-факторе раскладушки. BlackBerry Pearl Flip 8220 является полноценным представителем семейства BlackBerry, но в ином форм-факторе – самом популярном в США. Смартфон рассчитан на работу в сетях EDGE четы

Монитор-раскладушка Компания представила необычное решение - монитор-раскладушку, которая также может поворачиваться на 180 градусов. Подробности в видео.

Apple готовит iPhone-«раскладушку»? ачной, как стекло, и способна реагировать на прикосновения с обеих сторон. В дальнейшем это устройство может стать основой для создания множества интересных гаджетов, например, iPhone в форм-факторе «раскладушки». В случае, когда такой телефон закрыт, нижняя часть вплотную примыкает к верхней. При этом пользователь продолжает видеть информацию на основном дисплее, так как нижняя половинка я

Fly LX610: стальная «раскладушка» для деловых людей Бренд Fly представляет на российском рынке новую модель в линейке бизнес-телефонов – Fly LX610 Mega в стальном корпусе. Телефон выполнен в форм-факторе «раскладушка» и отличается сравнительно крупными габаритами: 92,5 x 49 x 16 мм. Но, благодаря качественным материалам и небольшому весу (94 г), удобно лежит в широкой мужской или хрупкой женской

LG представляет бюджетную «раскладушку» с FM-радио Компания LG Electronics представляет на российском рынке недорогой мобильный телефон начального уровня, выполненный в форм-факторе раскладушки. KG370 предназначен для работы в сетях GSM 900/1800 МГц и имеет дисплей с разрешением 128 x 128 пикселей, отображающий 65 тыс. цветовых оттенков. Важной особенностью нового телефона

Выбор ZOOM.CNews: лучшие раскладушки технически они практически идентичны Выполнен этот неприметный телефон, естественно, в форм-факторе раскладушка и имеет габариты 94х50х20.8 миллиметров, при весе 115 грамм. На передней панели н

Nokia 6555 – стильная «раскладушка» Компания Nokia анонсировала Nokia 6555 – новый сотовый телефон, выполненный в форм-факторе раскладушки. Трубка понравится ценителям простоты и дизайна. Аппарат рассчитан на использование в четырехдиапазонных сетях GSM и сетях третьего поколения (WCDMA). В телефон установлен экран пос

Fly SX300: недорогая "раскладушка" с картой на 256 МБ в комплекте Бренд Fly представил на российском рынке новую «раскладушку» Fly SX300. Аппарат оснащен цветным дисплеем 176x220 точек (262 тыс. цветов), VGA-камерой с функцией записи видео, встроенным FM-приемником с возможностью записи передач по таймеру,

Компания NEC представила раскладушку со световым табло На днях компания NEC представила сверхтонкий уникальный телефон-раскладушку — n703μ, на внешней стороне которого, вместо типичного второго ЖК-дисплея, находятся 49 светодиодов, расположенных в строгой сетке (световое табло). Согласно встроенным алгоритмам,

Nokia: новые телефоны возьмут ценой Компания Nokia анонсировала четыре новые модели мобильных телефонов — смартфон-"раскладушка" Nokia 6290, моноблок Nokia 6300, камерофон-"раскладушка" Nokia 6086 и скр

Тест самой тонкой в мире раскладушки Samsung D830 о установить сразу 3 мировых рекорда в толщине телефонов. В продажу поступили самые тонкие слайдер, раскладушка и мобильник классического форм-фактора. О двух устройствах из линейки мы уже подр

Тестируем телефоны Да Винчи и Робби Вильямса что в темноте без каких-либо источников света поблизости. Литерой Z, Sony Ericsson отмечает линейку раскладушек Z530i47 x 90 x 24 мм 93 г 4500 p Z550i45.4 x 87.5 x 20.5 мм 92.5 г 6000 p Z710i48

Тест Nokia N71 - раскладушка №1 У нас на тесте уже побывали модели N90 и N91. Теперь пришла очередь узнать, что собой представляет раскладушка N71. Дизайн и конструкция При первичном осмотре N71 у нас сложилось такое впечатл

Весенние хиты продаж мобильных телефонов м для людей пожилого возраста (многие покупают его именно в подарок для престарелых родственников). Раскладушка Nokia 6060 обладает очень неплохим дизайном Серебряный призер – также Nokia, но б