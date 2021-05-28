Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart Technologies
Смарт текнолоджис
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Публикаций - 78, упоминаний - 145
Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Алексей 23 3
|Калинин Александр 95 3
|Кот Олег 7 3
|Ефремов Антон 2 2
|Банцов Иван 2 2
|Бланкет Надежда 2 2
|Спаринапти Антон 15 1
|Мельников Андрей 3 1
|Греков Антон 2 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Родин Александр 1 1
|Васин Василий 17 1
|Гасилин Денис 8 1
|Козлов Кирилл 2 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Трошин Ратмир 1 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Оганесян Артак 30 1
|Трушкин Константин 43 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Попов Сергей 72 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Генс Филипп 29 1
|Первяков Владимир 2 1
|Харитонов Александр 46 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Новикова Елена 49 1
|Витоженц Александр 5 1
|Мельников Алексей 10 1
|Шалимов Максим 1 1
|Сорокин Максим 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Analytics 1991 2
|CNews Fast рейтинг 30 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru