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Smart Technologies
Смарт текнолоджис


28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1
30.06.2020 Можно ли снизить затраты на ЦОД, управляя им удаленно 3
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
14.02.2020 ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo 1
13.02.2020 Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД» 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 6
07.02.2020 Власти запретили РЖД покупать ПК с «Эльбрусами» на миллиард 2
19.08.2019 После публикации CNews к миллиардной закупке РЖД допустили российское ПО 2
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки 4
28.03.2019 Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК 3
15.03.2019 «Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10 1
07.02.2019 X-com внедрил интерактивные образовательные технологии в учебное заведение МЧС России 1
17.07.2013 Smart Extreme Collaboration упрощает использование мобильных устройств в классе 1
09.07.2013 Smart представила новые интерактивные панели и ПО для бизнеса 1
05.04.2013 Smart представила Smart Room System для Microsoft Lync 3
04.03.2013 Мехмат МГУ передал часть своей ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг Softline 1
31.01.2013 Smart анонсировала развивающий учебный центр для школьников Smart Table 442i с мультитач-поверхностью 3
15.11.2012 SMART представила проектор с технологией распознавания касаний 1
23.10.2012 Smart Notebook 11 оснащен поддержкой Linux 3
24.09.2012 ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса 4
04.09.2012 В Smart — новые назначения в руководстве 5
28.08.2012 В школах Москвы появятся интерактивные доски 2
25.06.2012 Smart анонсировал интерактивную панель для учебных классов с датчиками движения 1
25.05.2012 Smart расширила возможности платформы для совместного обучения Smart Notebook 11 2
12.05.2012 Smart представила iPad-приложение Smart Notebook для учеников 3
10.05.2012 Smart представила решения для совместной работы Freestorm 2
24.04.2012 Вышли новые версии программ Smart Notebook и Smart Response для коллективного обучения и оценки знаний 2
26.03.2012 Smart оснастила свои решения для совместной работы поддержкой Microsoft Lync 2010 2
25.01.2012 Smart представила свой первый интерактивный проектор для образования 3
20.01.2012 Smart представила новую версию ПО для совместной работы Smart Notebook с поддержкой виджетов 1
16.01.2012 Новый плагин для ПО Smart Notebook обеспечивает простой доступ к 3D-контенту 1
05.12.2011 Cisco TelePresence Synch теперь интегрируется с решениями Smart для совместной работы 2
07.11.2011 Выручка Smart во втором квартале 2012 финансового года снизилась на 6% 3
27.10.2011 В регионе EMEA действует свыше 100 «Образцовых школ Smart», из них 6 — в России 3
03.10.2011 SMART Technologies пополнила линейку бизнес-решений для совместной работы четырьмя новыми моделями 3
12.08.2011 Smart представила интерактивные дисплеи Smart Podium серии 500 4

Публикаций - 78, упоминаний - 145

Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 8
Aquarius - Аквариус 209 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Компьюлинк ГК - Compulink 211 2
Ramax - Рамакс 62 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Код Безопасности 365 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Red Hat 667 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Ланит ГК 1159 2
Крок 1221 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
IBM 3551 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Marvel - Марвел КТ 64 2
SoftwareONE Group 97 2
Facebook 3767 2
Intel Corporation 4192 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
3761 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
Polymedia - Полимедиа 72 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Hitachi 476 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
SAS Institute 596 1
Casio 58 1
Аплана Группа компаний 102 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Норникель - Норильский никель 178 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сетелем Банк 25 1
BLF Partners 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 34 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Правительство РФ 2207 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
DDR - Double data rate 1071 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 2
3D видео 49 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 180 1
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 36 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
Flash 479 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Smart Notebook 34 16
Microsoft Windows 854 8
Linux OS 4267 8
Microsoft Windows 10 6659 5
Apple Mac 1460 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Microsoft Windows 7 1662 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Lync 272 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Dell Nutanix 1 1
Microsoft Visio 67 1
Microsoft Word 348 1
Microsoft Excel 436 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Microsoft Office OneNote 137 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 1
St.ЦОД 1 1
Softline DeskWork 55 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Lenovo Nutanix 2 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
Matlab - язык программирования 15 1
Neoflex Datagram 5 1
Microsoft Office 1946 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Apple AirPlay 80 1
Apple macOS 930 1
Калинин Алексей 23 3
Калинин Александр 95 3
Кот Олег 7 3
Ефремов Антон 2 2
Банцов Иван 2 2
Бланкет Надежда 2 2
Спаринапти Антон 15 1
Мельников Андрей 3 1
Греков Антон 2 1
Ференцев Анатолий 1 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Родин Александр 1 1
Васин Василий 17 1
Гасилин Денис 8 1
Козлов Кирилл 2 1
Прохоров Фёдор 78 1
Трошин Ратмир 1 1
Курбанов Тимур 7 1
Ромашевский Роман 4 1
Евдокимов Андрей 54 1
Оганесян Артак 30 1
Трушкин Константин 43 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Никифоров Николай 1126 1
Попов Сергей 72 1
Карачинский Анатолий 74 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Генс Филипп 29 1
Первяков Владимир 2 1
Харитонов Александр 46 1
Ефименко Евгений 7 1
Тенишев Андрей 12 1
Новикова Елена 49 1
Витоженц Александр 5 1
Мельников Алексей 10 1
Шалимов Максим 1 1
Сорокин Максим 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Европа 3774 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Ближний Восток 1475 2
Африка 1491 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Канада - Онтарио 18 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Красноярский край 667 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
США - Калифорния 974 1
Латинская Америка 725 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Европа Западная 616 1
Северная Америка 1413 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Канада 1307 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Индия - Республика 2175 1
Польша - Республика 831 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Хабаровск 624 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Образование в России 341 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Русский язык 986 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 2
CNews Fast рейтинг 30 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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