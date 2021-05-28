Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1

После публикации CNews к миллиардной закупке РЖД допустили российское ПО 2

Smart Extreme Collaboration упрощает использование мобильных устройств в классе 1

Smart представила новые интерактивные панели и ПО для бизнеса 1

Smart представила Smart Room System для Microsoft Lync 3

SMART представила проектор с технологией распознавания касаний 1

Smart Notebook 11 оснащен поддержкой Linux 3

ГК Digis и SMART Technologies наращивают ассортимент интерактивных решений для образования и бизнеса 4

В школах Москвы появятся интерактивные доски 2

Smart анонсировал интерактивную панель для учебных классов с датчиками движения 1

Smart расширила возможности платформы для совместного обучения Smart Notebook 11 2

Smart представила решения для совместной работы Freestorm 2

Вышли новые версии программ Smart Notebook и Smart Response для коллективного обучения и оценки знаний 2

Smart оснастила свои решения для совместной работы поддержкой Microsoft Lync 2010 2

Smart представила свой первый интерактивный проектор для образования 3

Smart представила новую версию ПО для совместной работы Smart Notebook с поддержкой виджетов 1

Cisco TelePresence Synch теперь интегрируется с решениями Smart для совместной работы 2