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Optima
Оптима
OXS
Optima упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демин Владимир 22 5
|Тигунов Олег 7 3
|Провоторов Александр 146 3
|Сиднев Виктор 13 3
|Малофеев Константин 98 3
|Герчук Михаил 87 2
|Мацоцкий Сергей 164 2
|Сергиенко Дмитрий 14 2
|Кузовкин Алексей 152 2
|Ивакин Роман 52 2
|Антипов Александр 12 2
|Чуб Александр 39 2
|Калаев Дмитрий 15 1
|Макаров Владимир 56 1
|Романов Дмитрий 54 1
|Сафронов Дмитрий 10 1
|Артеменко Николай 3 1
|Никифоров Михаил 15 1
|Курьянов Сергей 150 1
|Бельская Яна 9 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Проскуряков Ольг 2 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Липич Григорий 60 1
|Мякишева Марина 84 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Ипатов Вадим 81 1
|Демидов Михаил 132 1
|Тананакин Алексей 4 1
|Миронов Юрий 14 1
|Поляков Александр 50 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Андреев Александр 22 1
|Филатов Леонид 7 1
|Михалков Никита 7 1
|Карев Аркадий 14 1
|Москалева Татьяна 65 1
|Ершова Элеонора 61 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 221 4
|Прайм - Агентство экономической информации 639 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
|Открытые системы ИД 102 3
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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