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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Optima
Оптима
OXS



05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
06.09.2018 Исследование IDC: объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 миллиардов 1
04.09.2017 «СтавроМед» сократил затраты на производство с помощью «1С:Управление производственным предприятием» 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 2
01.06.2016 «Фортис-Владимир» автоматизировал работу торговых точек и сервисных центров на базе решения «1С» 1
16.12.2015 «Ростелеком» провел ажиотажный конкурс с 41 участником и 19 победителями 2
17.09.2015 Назван топ-20 поставщиков ИТ-услуг в России. В 2015 г. этот рынок упадет на 25 млрд рублей 1
04.08.2015 Рынок защиты информации в РФ серьезно трансформируется, но его динамика замедляется 1
21.04.2014 Технологии EDI пришли в российскую розницу 1
28.03.2014 Стандарты ИТ-сервисов в России: готовность провайдеров 2
18.12.2013 Затраты на содержание дорог в Самарской области планируется снизить благодаря внедрению системы «Скаут» 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 1
11.03.2012 Россия: Siemens идет в «большие проекты» через интеграторов 1
19.09.2011 Цены на ИТ-аутсорсеров в России будут расти 1
25.04.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге 1
26.10.2010 МТС запускает «Пакеты международных звонков» и расширяет линейку пакетов минут для междугородних вызовов 1
28.09.2010 Гендиректор «Телеком-Актив»: нашей компанией не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners 1
27.09.2010 «Связьинвест» торгует трафиком через неизвестный «Телеком-актив» 2
27.09.2010 Никита Михалков покажет кино «Ростелекому» 1
15.04.2010 SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения 2
15.04.2010 Рынок СЭД: что изменил 2009 год? 1
25.11.2009 В IT Energy новый генеральный директор 1
20.11.2009 МТС снизил цену на интернет в роуминге в 4 раза 1
14.10.2009 Конкурс CNews: Татарстан - лидер по уровню ИТ в госсекторе 1
28.09.2009 «Оптима» запатентовала модель подсистемы управления ТП электрических подстанций 1
22.09.2009 «Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе 3
03.08.2009 Биопаспорта: ОТ лишилась контракта №2 на 200 млн 1
03.08.2009 «Оптима» предлагает решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком 1
07.07.2009 «Оптима» сменила гендиректора 3
06.07.2009 В «Оптиме» новый генеральный директор 1
08.06.2009 В «Оптиме» назначен заместитель гендиректора по правовым вопросам 1
21.05.2009 В Гурьевске внедрят АИС мониторинга состояния жилого фонда «Домовой» 2
21.04.2009 TopS BI оптимизирует управление проектами: новое назначение 1
21.04.2009 В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор 1
13.04.2009 В «Оптиме» новое назначение 1
06.04.2009 «Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение 1

Публикаций - 182, упоминаний - 270

Optima упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4177 25
Ланит ГК 1476 24
Microsoft Corporation 20288 23
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 21
Крок 1506 17
АйТи 1056 17
IBM 8248 16
Oracle Corporation 5639 16
Cisco Systems 4542 15
4772 14
Xerox 1000 12
iTeco - Ай-Теко 844 12
Открытые технологии 426 12
Dell EMC 4361 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1064 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 493 8
Галактика - Корпорация 479 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 8
Парус 346 8
Promt - Промт 253 7
Инфосистемы Джет 770 7
Nokia Alcatel-Lucent 1371 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 7
Abbyy 1026 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 6
InterTrust - ИнтерТраст 291 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 6
Информзащита 549 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 6
HP Inc. 4843 6
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 6
Астерос - Asteros 566 6
Армада - РБК софт 648 5
Micro Focus - Novell 842 5
Ростелеком - Связьинвест 1650 5
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 5
OKI 135 5
ФОРС - Центр разработки 277 5
Luxoft - Люксофт 259 5
РАО ЕЭС России ПАО 179 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 4
Газпром ПАО 705 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 4
Интер РАО ПАО 246 4
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 20 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
Альфа-Банк 1279 3
АвтоВАЗ 151 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 41 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 3
Marshall Capital Partners 65 3
Роснефть НК 410 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 3
Курская АЭС - Атомная электростанция 15 3
McDonald’s - Макдоналдс 176 3
РЖД - Российские железные дороги 1261 2
Транснефть 182 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 2
Евросеть Техмаркет 70 2
ЮКОС НК 100 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 2
Белый Ветер 200 2
Auchan Holding - Ашан 163 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 2
Связной ГК 1047 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 2
Россети Ленэнерго 54 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 83 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 19 1
Еврохим МХК 65 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
UBS AG 281 1
Петрокоммерц 42 1
Sony Pictures Entertainment 131 1
Schlumberger - Шлюмберже 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 2
Верховный суд Российской Федерации 284 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 1
Правительство Москвы 783 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 69 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 23 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 11 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1766 1
Роснано 458 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 234 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 786 1
Президент Российской Федерации 1597 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1029 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 479 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1896 1
Руссофт - Russoft 330 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 10
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 9
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 6
ИТ-аутсорсинг 788 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 571 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 348 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 232 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1104 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 261 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1741 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 263 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 414 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 192 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 186 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 251 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 574 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 765 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 330 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 322 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 186 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 1
Gigabit Ethernet 802 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 292 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 657 1
МФУ - Многофункциональное устройство 718 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 299 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 14
Optima Workflow 51 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 11
OpenText Documentum 340 10
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 12 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 3
SAP BI - SAP Business Intelligence 67 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 28 2
Microsoft Windows 10 9806 2
Microsoft SQL Server 1132 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 75 2
Samsung Hummingbird 89 2
Microsoft Excel 690 2
Java - Язык программирования 2333 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 2
Microsoft Windows NT 705 1
Microsoft Office 2007 163 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 29 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 41 1
Microsoft Dynamics 240 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 45 1
Microsoft Office 2824 1
Infor ERP LN 169 1
Software AG ARIS 147 1
OpenText EMC Documentum 6 1
МТС Коннект 32 1
Abbyy Recognition Server 51 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
Naumen DMS 21 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 177 1
Apple CarPlay 28 1
Aladdin eToken Management System 100 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 2 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 1
HP - palmOne Treo 82 1
HPE Integrity - серия серверов 48 1
Демин Владимир 22 5
Тигунов Олег 7 3
Провоторов Александр 146 3
Сиднев Виктор 13 3
Малофеев Константин 98 3
Герчук Михаил 87 2
Мацоцкий Сергей 164 2
Сергиенко Дмитрий 14 2
Кузовкин Алексей 152 2
Ивакин Роман 52 2
Антипов Александр 12 2
Чуб Александр 39 2
Калаев Дмитрий 15 1
Макаров Владимир 56 1
Романов Дмитрий 54 1
Сафронов Дмитрий 10 1
Артеменко Николай 3 1
Никифоров Михаил 15 1
Курьянов Сергей 150 1
Бельская Яна 9 1
Кондаков Сергей 4 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Проскуряков Ольг 2 1
Дергилёв Никита 40 1
Шалманов Сергей 184 1
Липич Григорий 60 1
Мякишева Марина 84 1
Юрченко Евгений 94 1
Ипатов Вадим 81 1
Демидов Михаил 132 1
Тананакин Алексей 4 1
Миронов Юрий 14 1
Поляков Александр 50 1
Рудычева Наталья 83 1
Андреев Александр 22 1
Филатов Леонид 7 1
Михалков Никита 7 1
Карев Аркадий 14 1
Москалева Татьяна 65 1
Ершова Элеонора 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 11
Украина 5155 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 8
Прибалтика - Балтия 1176 8
Казахстан - Республика 3736 6
Европа 6447 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 5
Европа Восточная 2685 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 5
Германия - Федеративная Республика 6767 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 4
Россия - СФО - Новосибирск 2783 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 4
Беларусь - Белоруссия 2934 4
Азия - Азиатский регион 2863 4
Украина - Киев 862 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 101 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 3
Россия - ПФО - Казань 1820 3
Молдавия - Республика Молдова 619 3
США - Нью-Йорк 2309 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 984 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 349 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 2
Великобритания - Лондон 1598 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1073 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 341 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1756 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 246 2
Америка 906 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 172 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Испания - Королевство 2234 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 213 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 111 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 604 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 30 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 76 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 50 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 166 1
Русский язык 1409 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 123 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 21 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
Великая Отечественная война 168 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
Человеческий фактор 161 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
TAdviser - Центр выбора технологий 221 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
Открытые системы ИД 102 3
IDC - International Data Corporation 4390 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 597 4
Gartner 3050 3
Fortune Global 500 262 1
ABI Research 224 1
BCG - Boston Consulting Group 70 1
Frost & Sullivan 174 1
Ericsson Mobility Report 28 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 15 1
Technavio 23 1
TAdviser Report 6 1
Сириус - Образовательный центр 102 4
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 189 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 2
РАН - Российская академия наук 586 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 244 2
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 62 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
Docflow 103 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 1
Softool 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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