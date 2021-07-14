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Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Navision



14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами 2
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 1
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами» 2
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 1
25.01.2021 Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 3
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
23.09.2019 «Сбербанк Лизинг» завершил собственную образовательную программу обучения 1
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign 6
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 1
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 2
30.07.2018 «Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент» 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia 2
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 1
13.04.2017 «Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид 2
18.01.2017 ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite 1
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 1
03.11.2016 Mindcore обнаружили ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV 3
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 1
31.10.2016 Mindcore автоматизировал российское представительство Seven Refractories на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 4
11.10.2016 Мобильное приложение EdiAgent получило новую систему отчётов и material-дизайн 1
23.08.2016 Mindcore разработала инструмент для автозагрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV 2
15.07.2016 Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore 3
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» 4
07.06.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group 4
13.04.2016 Mindcore предложил сервис Online Dynamics Support для пользователей решений линейки Microsoft Dynamics 1
11.04.2016 Mindcore будет внедрять складские и логистические ИТ-системы от Made4net 1
04.04.2016 Учетная система Microsoft Dynamics NAV интегрирована с сервисом «Контур.Фокус» 2
09.03.2016 FrieslandCampina Russia переходит на Docsvision 5 1
09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016 3
09.11.2015 Navicon разработал новое решение для анализа и визуализации отчетности в ERP 5
04.09.2015 E-Com запустил новое интеграционное решение — SignEx 1
03.09.2015 Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение 1
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% 1
27.07.2015 Navicon автоматизировал сбор отчетности по МСФО в «Акрихин» 1
22.06.2015 SAP реализует в «Сибуре» свой крупнейший ИТ-проект года 1
03.06.2015 Navicon внедрила систему управления складом на обойной фабрике «Эрисманн» 3
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 1

Публикаций - 358, упоминаний - 810

Microsoft Dynamics NAV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 17337 117
4674 57
Navicon - Навикон 218 51
SAP SE 4000 46
Microsoft Business Solutions Division - MBS 189 43
Oracle Corporation 4855 33
West Concept - Вест Концепт 60 31
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 241 24
Корус Консалтинг ГК 920 22
IBM 6379 15
Галактика - Корпорация 440 15
Армада - РБК софт 648 13
Рексофт - Reksoft 283 13
Mindcore - Майндкор 13 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1242 9
АТК Консультационная группа 36 8
Парус 308 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 473 7
Ланит ГК 1407 7
Directum - Директум 766 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 7
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 293 6
Интеллект-сервис 20 6
Компас 151 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 4
Oracle Siebel 270 4
Oracle - Siebel Systems 130 4
Крок 1472 4
Deloitte - Делойт 223 4
СКБ Контур 426 4
Кредо Консалтинг 13 4
HP Inc. 4410 4
Accenture - Аксенчер 698 4
Dell EMC 3723 4
Ростелеком - Связьинвест 1602 3
HP - Hewlett-Packard 2243 3
Yandex - Яндекс 4378 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 354 3
Maykor-GMCS 44 3
1С-Рарус 626 3
IKEA - ИКЕА 100 6
Московская Пивоваренная Компания 11 4
Пионер ГК 9 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 3
Сбербанк Лизинг 23 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 14 3
Газпром ПАО 680 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 3
X5 Group - Перекресток 238 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 112 3
Nestle - Нестле 83 3
Ford 241 3
Акрихин - Фармацевтическая компания 26 3
ТНК-ВР Холдинг 226 3
Почта России ПАО 1737 2
Связной ГК 1045 2
X5 Group - Пятерочка 583 2
KIA Motors 78 2
Русагро Группа Компаний 168 2
Auchan Holding - Ашан 163 2
X5 Group 611 2
Балтика - Пивоваренная компания 131 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 105 2
Виктория - Сеть супермаркетов 60 2
Ригла - аптечная сеть 47 2
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 19 2
GM - General Motors 263 2
Миррико - Mirrico 6 2
Stellantis PSA Peugeot Citroën 66 2
Dixis - Диксис 338 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 227 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 3 1
ГПБ - Газпромбанк 762 1
Walmart - Wal-Mart Stores 269 1
Норникель - Норильский никель 242 1
Аэрофлот 564 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 2
Федеральное казначейство России 829 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 831 1
Пентагон - Министерство обороны США 660 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 409 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 81 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 39
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1519 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 691 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 895 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 651 7
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 6
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 5
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 258 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 146 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 532 4
ИТ-аутсорсинг 787 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1799 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 736 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 95 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 769 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 152 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 854 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 572 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 161 2
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 31 2
e-Commerce - Электронная коммерция 331 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 239 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 654 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 73 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 131 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 83 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 409 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1082 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 369 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1325 2
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 142 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 115 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 40 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 739 58
Microsoft Dynamics 239 33
Microsoft Office 2662 26
Microsoft Dynamics CRM 485 23
Microsoft SQL Server 1030 15
Microsoft Windows 10 9180 13
IBM Cognos BI 217 10
Microsoft Excel 672 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 528 9
Microsoft Outlook 996 8
Галактика ERP 86 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 420 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 457 7
Microsoft Azure 1175 6
Microsoft SharePoint Server 112 6
1С:Бухгалтерия 464 6
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 10 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 785 5
SAP Business One - SAP B1 94 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 258 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 3
IBM WebSphere 147 3
Microsoft Exchange 859 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 75 3
Microsoft Windows XP 1708 3
Scala - Язык программирования 100 3
Naumen Service Desk 123 2
Opera - Браузер 810 2
Oracle JD Edwards 69 2
Linux OS 6161 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 2
Google Android 10796 2
Apple iOS 5776 2
Microsoft Visual Studio 265 2
IBM Cognos TM1 36 2
Oracle PeopleSoft 301 2
Apple - App Store 2216 2
Google Play - Google Store - Android Market 2521 2
Мартынов Владислав 97 9
Шаров Владимир 28 9
Татаринов Кирилл 41 5
Миронова Сабрина 5 4
Егоров Владимир 59 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 3
Байков Александр 4 3
Казак Максим 152 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 3
Свердлов Денис 167 3
Иванов Денис 10 2
Зайцев Андрей 41 2
Прянишников Николай 261 2
Демин Владимир 19 2
Козлов Александр 54 2
Черных Дмитрий 14 2
Мраморов Дмитрий 25 2
Кузовкин Алексей 138 2
Семенов Александр 85 2
Степанов Сергей 16 2
Игнатов Сергей 17 2
Лазарев Алексей 5 2
Аитов Тимур 183 2
Усик Сергей 7 2
Братищева Светлана 2 2
Ващилов Дмитрий 15 2
Ершова Элеонора 61 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 15 1
Горбунов Вадим 12 1
Урывская Лидия 5 1
Щеголькова Елена 1 1
Рязанова Юлия 11 1
Farish Robert - Фариш Роберт 37 1
Морейдо Анна 1 1
Зимненко Игорь 5 1
Аннин Игорь 1 1
Журавлев Игорь 2 1
Климов Алексей 4 1
Яклаков Денис 10 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 166
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 23
Дания - Королевство 640 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 17
Украина 4903 12
Германия - Федеративная Республика 5762 12
Казахстан - Республика 3598 12
Европа 5771 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 7
Россия - СФО - Новосибирск 2667 7
Прибалтика - Балтия 1044 6
Беларусь - Белоруссия 2803 6
Европа Восточная 2503 6
Россия - ПФО - Казань 1793 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 6
Америка 746 5
Ближний Восток 2131 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 5
Европа Западная 1080 5
Великобритания - Лондон 1401 4
Африка - Африканский регион 2152 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 3
США - Вашингтон - Редмонд 156 3
Франция - Французская Республика 3329 3
Украина - Киев 785 3
Россия - Сибирь 1184 3
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 20 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 3
Финляндия - Финляндская Республика 1241 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 3
Бразилия - Федеративная Республика 1485 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 739 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1024 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 605 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 13
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 168 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 179 5
Русский язык 1326 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 324 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 17 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 100 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 43 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Страхование - Страховое дело 51 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 157 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
Информационное общество - Государственная программа 289 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Человеческий фактор 161 1
МТР - Материально-технические ресурсы 35 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 350 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 193 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 121 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 503 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 599 1
TAdviser - Центр выбора технологий 220 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 5
FT - Financial Times 423 2
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
The Register 1036 1
EWeek 170 1
Silicon 188 1
VNUNet.com 179 1
IDC - International Data Corporation 3912 14
Gartner Dataquest 114 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 6
Gartner 2837 4
Kelly Services 17 3
Fortune 100 73 2
ARC Advisory Group 19 2
TAdviser Report 6 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
IDC Russia - IDC Россия 129 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 9 1
Dataquest 61 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 65 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 179 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 48 1
Сбербанк Школа 21 6 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 40 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 244 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники
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Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021