Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Navision
Публикаций - 358, упоминаний - 810
Microsoft Dynamics NAV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 81 1
|Мартынов Владислав 97 9
|Шаров Владимир 28 9
|Татаринов Кирилл 41 5
|Миронова Сабрина 5 4
|Егоров Владимир 59 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 3
|Байков Александр 4 3
|Казак Максим 152 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 596 3
|Свердлов Денис 167 3
|Иванов Денис 10 2
|Зайцев Андрей 41 2
|Прянишников Николай 261 2
|Демин Владимир 19 2
|Козлов Александр 54 2
|Черных Дмитрий 14 2
|Мраморов Дмитрий 25 2
|Кузовкин Алексей 138 2
|Семенов Александр 85 2
|Степанов Сергей 16 2
|Игнатов Сергей 17 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Аитов Тимур 183 2
|Усик Сергей 7 2
|Братищева Светлана 2 2
|Ващилов Дмитрий 15 2
|Ершова Элеонора 61 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 15 1
|Горбунов Вадим 12 1
|Урывская Лидия 5 1
|Щеголькова Елена 1 1
|Рязанова Юлия 11 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 37 1
|Морейдо Анна 1 1
|Зимненко Игорь 5 1
|Аннин Игорь 1 1
|Журавлев Игорь 2 1
|Климов Алексей 4 1
|Яклаков Денис 10 1
|Прозоровский Василий 40 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 220 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 5
|FT - Financial Times 423 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
|The Register 1036 1
|EWeek 170 1
|Silicon 188 1
|VNUNet.com 179 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru